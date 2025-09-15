ప్రతి భారతీయుడికి ఆధార్ కార్డు అత్యంత కీలక పత్రం. బ్యాంకుల నుండి మొబైల్ సిమ్ల వరకు డాక్యుమెంటేషన్కు ఇది తప్పనిసరి. కానీ మనం డిజిటల్ ప్రపంచం వైపు వెళుతున్నందున, ఆధార్ సాఫ్ట్ కాపీని పంచుకోవడం వల్ల మోసం జరిగే ప్రమాదం కూడా పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు, ఒక కొత్త పద్ధతి వచ్చింది. దీని ద్వారా మీరు ఆధార్కు సంబంధించిన సమాచారాన్ని భద్రపరచవచ్చు.
ఆధార్ వివరాలను ఎలా భద్రపరచాలి?
ఆధార్ కార్డును నిర్వహించే సంస్థ అయిన యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (UIDAI), ఏ వ్యక్తి అయినా తమ ఆధార్ కార్డు డిజిటల్ కాపీని డౌన్లోడ్ చేసుకోగల కొత్త సౌకర్యాన్ని ప్రవేశపెట్టింది.
E-ఆధార్ సురక్షితమైనది. పాస్వర్డ్-రక్షితమైనది. వ్యక్తి తన ఆధార్ను నేరుగా వాట్సాప్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి ఎంచుకోవచ్చు. ప్రజలకు సహాయం చేయడానికి ప్రభుత్వ అధికారిక MyGov హెల్ప్డెస్క్ చాట్బాట్ అందుబాటులో ఉంది.
వాట్సాప్ నుండి ఆధార్ను ఇలా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
ఆధార్తో లింక్ చేయబడిన మొబైల్ నంబర్తో డిజిలాకర్ ఖాతాను యాక్టివ్ చేయవచ్చు.
లేకపోతే, వినియోగదారులు దీన్ని సులభంగా సృష్టించవచ్చు.
అదనపు వివరాల కోసం MyGov హెల్ప్డెస్క్ వాట్సాప్ నంబర్: +91-9013151515
WhatsApp నుండి ఆధార్ డౌన్లోడ్ ఎలాగంటే?
మీ ఫోన్లో +91-9013151515 ను MyGov హెల్ప్డెస్క్గా సేవ్ చేయండి.
WhatsApp తెరిచి MyGov హెల్ప్డెస్క్కు ఆధార్ ID కోసం అభ్యర్థించండి.
హాయ్ అని వ్రాయండి.
అడిగినప్పుడు DigiLocker సేవలను ఎంచుకోండి.
మీకు DigiLocker ఖాతా ఉందో లేదో నిర్ధారించండి.
మీ ఆధార్ నంబర్ను నమోదు చేసి OTP కోసం వేచి ఉండండి.
రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్లో OTP వచ్చినప్పుడు, దానిని చాట్లో నమోదు చేయండి.
ఆధార్ ధృవీకరణ తర్వాత, మీ DigiLockerలో ఉన్న పత్రాల జాబితా కనిపిస్తుంది.
జాబితా నుండి ఆధార్ను ఎంచుకోండి.
మీ ఆధార్ కార్డ్ PDF ఫార్మాట్లో అందుబాటులో ఉంటుంది.