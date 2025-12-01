సోమవారం, 1 డిశెంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 1 డిశెంబరు 2025 (18:56 IST)

ఈఎస్‎డిఎస్ సాఫ్ట్‎వేర్ సొల్యూషన్ లిమిటెడ్: GPU సూపర్‌పాడ్స్‌తో జిపియూ ప్రారంభం

image
ఈఎస్‎డిఎస్ సాఫ్ట్‎వేర్ సొల్యూషన్ లిమిటెడ్ ఈరోజు, కంపెనీ యొక్క 20వ వార్షిక దినోత్సవ మెగా వేడుక సందర్భంగా సావరిన్-గ్రేడ్ జిపియూను ఒక సర్వీస్‌గా తన సర్వీస్ పోర్ట్‎ఫోలియో విస్తరణలలో ఒకదానిని ప్రకటించింది. ఈ వేడుక సూల వైన్‎యార్డ్స్, నాశిక్ వద్ద, శ్రీ. పీయూష్ ప్రకాశ్ చంద్ర సోమాని- ఈఎస్‎డిఎస్ యొక్క ప్రమోటర్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, చైర్మన్, ఎక్సిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ సభ్యులు, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ మరియు ఇతర గౌరవనీయ అతిథుల సమక్షములో నిర్వహించబడింది. ప్రముఖ సంస్థలు, పరిశోధన సంస్థలు, బిఎఫ్‎ఎస్‎ఐ మరియు ప్రభుత్వ రంగాలలో AI/ML, జెన్AI మరియు లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్(ఎల్‎ఎల్‎ఎం) పనిభారాల విశేష వృద్ధికి తోడ్పడుటకు ఈ విస్తరణ రూపొందించబడింది.
 
ప్రస్తుతము ప్రపంచస్థాయిలో అధిక-పనితీరు AI కంప్యూట్ అందించే ఒక సావరిన్-గ్రేడ్ మేనేజ్డ్ జిపియూ ప్రొవైడర్‌గా తన సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తున్న ఈఎస్‎డిఎస్‌ను ఈ ముఖ్యమైన ప్రారంభము సంపూర్ణ క్లౌడ్ స్పెక్ట్రం, నిర్వహించబడే సేవలు, డేటా సెంటర్ మౌలికసదుపాయాలు, సాఫ్ట్‎వేర్ సొల్యూషన్స్ ప్రొవైడర్‌గా నిలబెట్టింది. జిపియూలు-యాక్సిలరేటర్స్‌తో కలిపి AI- ఆప్టిమైజ్ చేయబడిన సర్వర్లపై ప్రపంచ వ్యయం 2026లో US $329.5 బిలియన్లు తాకుతుందని అంచనావేయబడింది. నిర్ణయాత్మకమైన, హై-త్రూపుట్ కంప్యూట్ వాతావరణాల ఆవశ్యకత ఎక్కువగా ఉంది. ఈఎస్‎డిఎస్ ప్రస్తుతం సంస్థలు, బిఎఫ్‎ఎస్‎ఐ, పరిశోధన సంస్థలు, ప్రభుత్వ సంస్థలకు మిషన్-క్రిటికల్ AI పనిభారాలను నిరంతర పనితీరు, సురక్షితమైన కార్యకలాపాలు మరియు తక్కువ-లాటెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ శిక్షణల కోసం ఒక ఉద్దేశంతో-నిర్మించబడిన జిపియూ సూపర్‎పాడ్స్ పై నడిపించే వీలు కలిగిస్తుంది. పూర్తిగా నివహించబడిన జిపియూ AIను సరైన ఆర్కిటెక్చరల్ పునాదితో నమ్మకంగా కొలవడములో సహాయపడే సంస్థల మౌలికసదుపాయాల కలయికలో ఈఎస్‎డిఎస్ తన నైపుణ్యాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుంది.
 
పీయూష్ సోమాని, ఈఎస్‎డిఎస్ ప్రమోటర్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, చైర్మన్, ఇలా అన్నారు, ఇది పరిశ్రమలలో భారీ-స్థాయి AI మౌలికసదుపాయాల కొరకు పెరుగుతున్న డిమాండ్‌ను పరిష్కరించుటకు ఒక వ్యూహాత్మక చర్య. ప్రపంచ AI విలువ 2030 నాటికి సుమారు US $15.7 ట్రిలియన్లకు చేరుకుంటుందని, ఆ పెట్టుబడిలో 80% జిపియూ వైపుకు మళ్ళించబడుతుందని అంచనావేయబడిన నేపథ్యములో, విశ్వాసయోగ్యమైన, అధిక-పనితీరు జిపియూ ఎకోవ్యవస్థల కొరకు అవసరము కొత్త స్థాయికి చేరుకుంది. చాలాకాలంగా సంస్థలు AI స్థాయిని పెంచాలని అనుకున్నాయి కాని జిపియూ మౌలికసదుపాయాల సంక్లిష్టత, సందిగ్ధత మరియు నిషేధిత ఖర్చు వలన వెనక్కు తగ్గాయి. ఈ ప్రారంభముతో, భారీ-స్థాయి జిపియూ క్లస్టర్లు మరియు సూపర్‎పాడ్స్‌కు ప్రాప్యతను అందిస్తున్నాము.
 
తద్వారా అవి AI ఆశయాలు ఉన్న సంస్థలకు సరళమైనవి, పారదర్శకమైనవి, ఒక ఉద్దేశముతో నిర్మించబడినవిగా చేయబడ్డాయి. ఊహించదగిన పనితీరు, స్థిరత్వము, స్థాయిని అందించడము ద్వారా మా జిపియూ సూపర్‎పాడ్స్ ప్రధానంగా ఈ కథనాన్ని మారుస్తాయి. వినియోగదారులకు మరింత సాధికారతను అందించుటకు మేము వ్యాపారాలు తమ జిపియూ మోడల్ ను ఎంచుకొనుటకు, తమ క్లస్టర్ ను రూపొందించుకొనుటకు మరియు ఆర్కిటెక్చర్ మరియు ఖర్చులకు తక్షణ దృశ్యమానతను అందించేందుకు, మేము సూపర్‎పాడ్ కాన్ఫిగురేటర్ టూల్ ను సృష్టించాము.
 
ఈ ప్రారంభములో భాగంగా, ఈఎస్‎డిఎస్ తన ప్రత్యేక సూపర్‎పాడ్ కాన్ఫిగురేటర్ ను కూడా ప్రవేశపెట్టింది. ఇది సంస్థలు తమ AI మౌలికసదుపాయలను సంపూర్ణ ఖచ్ఛితత్వముతో రూపొందించుకునే వీలు కలిగిస్తుంది. టూల్ ను నావిగేట్ చేసే యూజర్లు వారికి ఇష్టమైన జిపియూ మోడల్ ను ఎంచుకోవచ్చు, కంప్యూట్ డెన్సిటి, మెమొరీ ప్రొఫైల్స్, స్టోరేజ్ టైర్స్ మరియు ఇంటర్ కనెక్ట్ ఎంపికలను కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు మరియు కాన్ఫిగురేటర్ ఆటోమాటిక్ గా ఒక పూర్తిగా ఆప్టిమైజ్ చేయబడిన సూపర్‎పాడ్ ఆర్కిటెక్చర్ ను వారి పనిభారం అవసరాలకు తగినట్లు నిర్మిస్తుంది. ఈ వ్యవస్థ తక్షణమే పనితీరు అంచనాలను ఉత్పన్నం చేస్తుంది, కాన్ఫిగురేషన్స్ మరియు పారదర్శకమైన ఖర్చు అంచనాలను సిఫారసు చేస్తుంది, తద్వారా సంస్థలు అమలు చేసే ముందు సంపూర్ణ స్పష్టతతో తమ AI పరిసరాలను ప్రణాళిక చేసుకోవచ్చు, కొలవవచ్చు మరియు బడ్జెట్ చేసుకోవచ్చు.

సమంత రెండో భర్త రాజ్ నిడుమోరు నేపథ్యం ఏంటి?

సమంత రెండో భర్త రాజ్ నిడుమోరు నేపథ్యం ఏంటి?ప్రముఖ హీరోయిన్ సమంత సోమవారం సినీ దర్శకుడు రాజ్ నిడుమోరును రెండో వివాహం చేసుకున్నారు. కోయంబత్తూరులోని ఈషా కేంద్రంలో ఉన్న లింగ భైరవి ఆలయంలో అత్యంత నిరాడంబరంగా వీరి వివాహ వేడుక జరిగింది. తమ పెళ్లి ఫోటోలను వారు ఇన్‌స్టాలో వెల్లడించారు. ఈ పెళ్లి వేడుకకు కేవలం 30 మంది అత్యంత సన్నిహితులు మాత్రమే హాజరైనట్లు సమాచారం.

ఆనంద్ దేవరకొండ, వైష్ణవి చైతన్య చిత్రం ఎపిక్ - ఫస్ట్ సెమిస్టర్

ఆనంద్ దేవరకొండ, వైష్ణవి చైతన్య చిత్రం ఎపిక్ - ఫస్ట్ సెమిస్టర్సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ పతాకంపై ప్రొడక్షన్ నెం.32 గా రూపొందుతోన్న చిత్రానికి ఎపిక్ - ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అనే ఆసక్తికర టైటిల్ ను ఖరారు చేశారు. బేబీ వంటి సంచలన విజయం తరువాత ఆనంద్ దేవరకొండ, వైష్ణవి చైతన్య కలిసి నటిస్తున్న చిత్రమిది. '90s' వెబ్ సిరీస్ తో అందరి మనసులు దోచుకున్న ఆదిత్య హాసన్, ఈ చిత్రంతో దర్శకుడిగా వెండితెరకు పరిచయమవుతున్నారు.

Varun Sandesh: వ‌రుణ్ సందేశ్ న‌య‌నం ఫ‌స్ట్ లుక్ రిలీజ్‌

Varun Sandesh: వ‌రుణ్ సందేశ్ న‌య‌నం ఫ‌స్ట్ లుక్ రిలీజ్‌లేటెస్ట్‌గా ఈ ఒరిజిన‌ల్ ఫ‌స్ట్ లుక్‌ను జీ 5 విడుద‌ల చేసింది. దీంతో వ‌రుణ్ సందేశ్ ఓటీటీ ఎంట్రీపై అధికారిక ప్ర‌క‌ట‌న వ‌చ్చేసింది. ఈ ఒరిజిన‌ల్‌లో ఆరు ఎపిసోడ్స్ ఉన్నాయి. డాక్ట‌ర్ న‌య‌న్ పాత్ర‌లో వ‌రుణ్ సందేశ్ ప‌రిచ‌యం కాబోతున్నాడు. త‌న పాత్ర‌లోని డార్క్ యాంగిల్‌, సైక‌లాజిక‌ల్ సంక్లిష్ట‌త‌ను ఇందులో ఆవిష్క‌రించారు.

MB50: రజనీ కాంత్ సహా ప్రముఖుల సమక్షంలో ఘనంగా మోహన్ బాబు 50 వేడుకలు

MB50: రజనీ కాంత్ సహా ప్రముఖుల సమక్షంలో ఘనంగా మోహన్ బాబు 50 వేడుకలుప్రముఖ నటుడు, నిర్మాత, పద్మ శ్రీ డాక్టర్ ఎం. మోహన్ బాబు తన 50 ఏళ్ల సినీ ప్రయాణానికి సంబంధించిన కార్యక్రమంలో భారతీయ సినిమా, రాజకీయ ప్రముఖుల్ని ఒకే వేదికపైకి తీసుకు వచ్చారు. హైదరాబాద్‌లోని పార్క్ హయత్‌లో జరిగిన ఈ వేడుకలో తారలంతా సందడి చేశారు. సినీ ప్రముఖులు, రాజకీయ నేతలు, దిగ్గజ వ్యాపారవేత్తలు, సన్నిహితుల సమక్షంలో MB50 వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి.

బాలీవుడ్‌లో మిల్కీ బ్యూటీకి బంపర్ ఆఫర్?

బాలీవుడ్‌లో మిల్కీ బ్యూటీకి బంపర్ ఆఫర్?టాలీవుడ్ మిల్కీబ్యూటీ తమన్నాకు బాలీవుడ్‌లో బంపర్ ఆఫర్ వరించింది. లెజండరీ దర్శకుడు వి.శాంతారాం బయోపిక్‌లో ఆమె నటించనున్నట్టు సమాచారం. భారతీయ సినిమా దిగ్గజాల్లో ఒకరుగా వి.శాంతారాం వెలుగొందారు. ఆయన జీవిత చరిత్రను ఆధారంగా చేసుకుని ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని నిర్మించేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ మూవీలో శాంతారాం భార్య, అలనాటి ప్రముఖ నటి సంధ్య పాత్రలో తమన్నా కనిపించనున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి.

World AIDS Day 2025, ఎయిడ్స్‌తో 4 కోట్ల మంది, కరీంనగర్‌లో నెలకి 200 మందికి ఎయిడ్స్

World AIDS Day 2025, ఎయిడ్స్‌తో 4 కోట్ల మంది, కరీంనగర్‌లో నెలకి 200 మందికి ఎయిడ్స్డిసెంబర్ 1 ప్రపంచ ఎయిడ్స్ డే. ప్రపంచ హెచ్‌ఐవి మహమ్మారి ఇంకా ముగియలేదు. 2024 చివరి నాటికి సుమారు 4 కోట్ల మంది HIVతో నివసిస్తున్నారని అంచనా. వీరిలో 65% మంది ఆఫ్రికన్ దేశాల్లోనే వున్నారు. 2024లో 6,30,000 మంది HIV సంబంధిత కారణాల వల్ల మరణించారని, కొత్తగా 13 లక్షల మందికి ఎయిడ్స్ సోకిందని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల విషయానికి వస్తే... తెలంగాణలోని కరీంనగర్ జిల్లాలో ఆందోళనకరంగా నెలకి 200 మందికి ఎయిడ్స్ వ్యాధిగ్రస్తులకు మారుతున్నారు. మరోవైపు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఎయిడ్స్ నియంత్రణలో అగ్రస్థానంలో వుంది. 2015లో 2.3 శాతం వుండగా 2024 చివరి నాటికి అది 0.2గా వున్నది. 2024లో HIVతో నివసిస్తున్న ప్రజలందరిలో, 87% మందికి వారి స్థితి తెలుసు. 77% మంది యాంటీరెట్రోవైరల్ థెరపీని పొందుతున్నారు.

winter health, జామ ఆకుల కషాయం చేసే మేలు తెలుసా?

winter health, జామ ఆకుల కషాయం చేసే మేలు తెలుసా?జామ ఆకుల కషాయం. అధికబరువు సమస్యతో చాలామంది బాధపడుతుంటారు. ఇలాంటివారు జామ ఆకుల టీని తాగితే సమస్య పరిష్కారమవుతుందని చెపుతున్నారు నిపుణులు. అది ఎలాగో తెలుసుకుందాము. గుప్పెడు జామ ఆకులను కడిగి కొద్దిగా నీటిని మరిగించి అందులో వేయాలి. ఇలా మరిగించిన ఆకులను చల్లార్చితే జామ ఆకు కషాయం తయారవుతుంది. జామ ఆకుల టీ రక్తంలోని గ్లూకోజ్ స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతుంది. శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ని కరిగించే శక్తి దీనికి ఉంది. జామ ఆకుల టీ తీసుకునేవారు చాలా సులువుగా బరువు తగ్గుతారు. జామ ఆకుల టీని తాగితే శ్వాస సంబంధిత సమస్యలు తగ్గిపోతాయి.

ఈ అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని నీటిని తాగరాదు

ఈ అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని నీటిని తాగరాదుఈమధ్య కాలంలో చాలామంది ఉదయాన్నే లేవగానే గోరువెచ్చని నీటిని తాగడం అలవాటుగా చేసుకుంటున్నారు. ఐతే కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు గోరువెచ్చని నీటిని తాగకూడదు. అవేంటో తెలుసుకుందాము. గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలున్నవారు, సున్నితమైన కడుపు సమస్యలున్నవారు గోరువెచ్చని నీటిని తాగకుండా వుండటం మంచిది. అల్సర్లు, ఇతర జీర్ణ సమస్యలున్నవారు కూడా గోరువెచ్చని నీటిని తాగకుండా వుండాలి. కిడ్నీలు, గుండె సమస్యలున్నవారు ఖాళీ కడుపుతో గోరువెచ్చని నీటిని తాగకూడదని నిపుణులు చెబుతారు. గర్భిణీ స్త్రీలు గోరువెచ్చని నీటిని తాగే ముందు వైద్యుల సలహా తీసుకోవాలి. అలాగే గొంతు సమస్యలున్నవారు, దంత సమస్యలున్నవారు కూడా గోరువెచ్చని నీటిని తాగితే చికాకు అనిపించవచ్చు.

Ginger Pachhadi: శీతాకాలం.. అల్లం పచ్చడితో ఆరోగ్యానికి ఎంత మేలో తెలుసా?

Ginger Pachhadi: శీతాకాలం.. అల్లం పచ్చడితో ఆరోగ్యానికి ఎంత మేలో తెలుసా?ముందుగా కడాయిలో స్పూన్ నూనెతో మెంతులు, ధనియాలు, జీలకర్ర, మినపప్పు వేసి దోరగా వేయించాలి. వీటిని ప్లేటులోకి తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న అల్లం ముక్కలు వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. వీటిని ఓ గిన్నెలో వేసి పక్కన ఉంచాలి. ఇప్పుడు ఇదే కడాయిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేసి ఎండుమిర్చి వేయించాలి. ఆ తర్వాత దీనిని ప్లేట్​లో తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టుకొని కొద్దిగా చింతపండు వేయాలి. ఇందులో ఒక గ్లాస్ వాటర్ పోసి ఉడకబెట్టాలి. ఆ తర్వాత చింతపండును చల్లారబెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మిక్సీజార్ తీసుకొని వేయించిన అల్లం, ఎండుమిర్చి మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి. ఇందులో చింతపండు రసంతో పాటు పావు కిలో బెల్లం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. అంతే టేస్టీ అల్లం చట్నీ రెడీ.

జుట్టుకు మేలు చేసే ఉల్లిపాయ నూనె.. మసాజ్ చేస్తే అవన్నీ పరార్

జుట్టుకు మేలు చేసే ఉల్లిపాయ నూనె.. మసాజ్ చేస్తే అవన్నీ పరార్మహిళలను ప్రధానంగా వేధిస్తున్న సమస్య జుట్టు రాలడమే అవుతుంది. జుట్టు పోషణకు మహిళలు ఏవేవో ఆయిల్స్ వాడుతుంటారు. అలాంటి వారు మీరైతే జుట్టు రాలకుండా వుండేందుకు ఉల్లినూనె వాడితే సరిపోతుంది. ఉల్లిపాయలో ఉండే పోషకాలు జుట్టు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఉల్లినూనెతో పది నిమిషాలు హెయిర్ మసాజ్ చేస్తే కుదుళ్లకు పోషణ అందుతుంది. జుట్టు రాలే సమస్య నుంచి బయటపడవచ్చు. ఉల్లిపాయ నూనెతో కుదుళ్లకు మర్దన చేయడం ద్వారా జుట్టు పెరుగుతుంది.
