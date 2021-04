ప్రాణాలు ఫణంగా పెట్టి చిన్నారిని కాపాడిన రైల్వే ఉద్యోగికి బహుమతి..

ఈ ఒక్క సాహసంతో మ‌యూర్ షెల్కె అనే ఆ రైల్వే ఉద్యోగి ఒక్క‌సారిగా నేష‌న‌ల్ హీరో అయిపోయాడు. రైల్వే ఇప్ప‌టికే అత‌నికి రూ.50 వేలు బ‌హుమ‌తిగా ఇస్తే.. అందులో స‌గం ఆ చిన్నారికే ఇస్తాన‌ని ప్ర‌క‌టించి మ‌యూర్ మ‌రింత మంది మ‌నుసులు గెలుచుకున్నాడు.



తాజాగా జావా మోటార్‌సైకిల్స్ కోఫౌండ‌ర్ అనుప‌మ్ త‌రేజా అత‌నికి ఖరీదైన బైక్‌ను గిఫ్ట్‌గా ఇచ్చాడు. ముందుగా మాట ఇచ్చిన‌ట్లే మ‌యూర్‌కు బైక్ ఇచ్చిన‌ట్లు ఆ సంస్థ ట్వీట్ చేసింది. జావా ఫార్టీ టూ బైక్‌ను మ‌యూర్ అందుకున్నాడు. నెబ్యులా బ్లూ క‌ల‌ర్‌లో ఉన్న ఈ బైక్ ధ‌ర రూ.ల‌క్ష‌న్న‌రకు పైనే కావ‌డం విశేషం. జావా ఫార్టీ టూ బైక్‌ను ఈ మ‌ధ్యే లాంచ్ చేశారు.









We were honored to meet #MayurShelke at his residence & hand over the two Golden Stripes Nebula Blue as appreciation for his selfless bravery as part of the #JawaHeroes initiative. More power to you Mayur & loads of respect from the Jawa family & #Kommuniti. pic.twitter.com/LalvesyOsL