మహిళ కాదు.. ఏఐ ద్వారా న్యూస్ రీడర్.. బొమ్మ అదిరింది..

ప్రారంభంలో వినోదం కోసం ఉపయోగించబడిన కృత్రిమ మేధస్సు సాంకేతికత మానవ వనరులు, సాఫ్ట్‌వేర్, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్‌తో సహా వివిధ రంగాలలోకి క్రమంగా చొచ్చుకుపోయింది

కొన్ని రంగాలలో, ఈ సాంకేతికతను ఉపయోగించి సమస్యలను పరిష్కరించడానికి పరిశోధనలు కూడా జరుగుతున్నాయి. ఈ టెక్నాలజీలో అడిగే అన్ని రకాల ప్రశ్నలకు సమాధానమివ్వడానికి ChatGPD పరిచయం చేయబడింది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్-ఆధారిత రోబోట్ లాయర్లు యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లోని కోర్టులలో కేసులను వాదించడానికి కూడా పరిచయం చేశారు.

అదేవిధంగా న్యూయార్క్‌లో ఓ మహిళ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా తన భర్తను సృష్టించి అతనితో మాట్లాడుతోంది. ఇలా కృత్రిమ మేధ అభివృద్ధి రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది.

ఇదేవిధంగా.. భారతదేశంలో కూడా కృత్రిమ మేధస్సుతో కూడిన మానవులను చూడవలసిన సమయం ఆసన్నమైంది. ఒడిశా రాష్ట్రంలో పనిచేస్తున్న ప్రముఖ ప్రైవేట్ టెలివిజన్ సంస్థ OTV దేశంలోనే తొలిసారిగా వర్చువల్ న్యూస్ రీడర్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ న్యూస్ రీడర్‌కు సందేశాలను వ్రాస్తే, అది ముద్రించిన అసలైనదాన్ని చదువుతుంది.

ఈ న్యూస్ రీడర్ నత్తిగా మాట్లాడకుండా, కష్టమైన పదాలను కూడా స్పష్టంగా చదవగలదు. ఈ న్యూస్ రీడర్ ద్వారా అన్ని ప్రోగ్రామ్‌లను యాంకరింగ్ చేయవచ్చు. భారతదేశంలో కొత్త మైలురాయిగా ప్రారంభించబడిన, వర్చువల్ లిసా అనే న్యూస్ రీడర్ బహుళ-భాషా సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. అయితే మొదట్లో ఒడియా, ఇంగ్లీష్ మాత్రమే మాట్లాడేలా రూపొందించబడింది.

ఈ వర్చువల్ మహిళా న్యూస్ రీడర్‌ను రూపొందించడం వెనుక ఉన్న నేపథ్యం ఆసక్తికరంగా ఉంది. అంటే అదే బుల్లితెరలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్న మరో మహిళ ఆధారంగా లీసా పాత్ర ఉంటుందని అంటున్నారు. అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీ ద్వారా రూపొందించబడిన లిసా అసలు ప్రింట్‌లోని స్త్రీలాగే కనిపిస్తుంది.

ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి తెలియని ఎవరైనా లీసా వార్తలు చదవడం చూస్తే, వారికి ఎటువంటి సందేహం ఉండదు. నిజంగా ఒక మహిళ వార్తలు చదువుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది.

ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీని అభివృద్ధి చేయడం వల్ల భవిష్యత్తులో హెచ్‌ఆర్ రంగంలో ఉద్యోగుల సంఖ్య తగ్గుతుందని పలువురు నిపుణులు ఇప్పటికే హెచ్చరిస్తున్నారు.

అయితే అలా చేయడం వల్ల ఎలాంటి ప్రమాదం లేదు. సాంకేతికత అభివృద్ధిని మంచి పనులకు ఉపయోగించాలని కొందరు నిపుణులు కూడా అభిప్రాయపడుతున్నారు.

Meet Lisa, OTV and Odisha’s first AI news anchor set to revolutionize TV Broadcasting & Journalism#AIAnchorLisa #Lisa #Odisha #OTVNews #OTVAnchorLisa pic.twitter.com/NDm9ZAz8YW