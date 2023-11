అద్దంలో చూసుని కంగారుపడిన ఎలుగుబంటి ... నవ్వు తెప్పించే వీడియోను షేర్ చేసిన ఆనంద్ మహీంద్రా

అద్దంలో తనను తాను చూసుకున్న ఓ ఎలుగుబంటి కంగారుపడిపోయింది. అచ్చం తన రియాక్షన్ కూడా అలాగే ఉంటుందని ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త ఆనంద్ మహీంద్రా అన్నారు. పైగా, దీనికి సంబంధించి ఓ నవ్వు తెప్పించే వీడియోను ఆయన షేర్ చేశారు. ఈ వీడియో ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఆదివారం పూట కాస్త తొందరగా లేస్తే తన రియాక్షన్ కూడా అలాగే ఉంటుందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఈ వీడియోకు నెటిజన్లు వివిధ రకాలుగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

సోషల్ మీడియాలో నిరంతరం చురుగ్గాగు ఉండే మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా కంపెనీ అధినేత ఆనంద్ మహీంద్రా... అనేకమైన అద్భతమైన, స్ఫూర్తిదాకయమైన విషయాలను షేర్ చేస్తుంటారు. వీటిలో కొన్ని నవ్వు తెప్పించే వీడియోలు కూడా ఉంటాయి. అలాంటి నవ్వు తెప్పించే వీడియోను ఒకదాన్ని ఆయన తాజాగా షేర్ చేశారు.

అడవిలో ఓ చెట్టుకు కట్టిన అద్దం నిలువెత్తు అద్దాన్ని చూసిన ఓ ఎలుగుబంటు ఒక్కసారిగా షాకైంది. ఆ వెంటనే వెనుక తనలాంటిదే ఇంకొకటి ఉందోమోనని వెళ్లి చూసింది. అక్కడా కనిపించకపోవడంతో గాభరా పడింది. అద్దాన్ని పట్టుకుని చూసింది. దానిని బలంగా లాగడంతో అది కాస్త కిందపడిపోయింది. ఈ ఎలుగుబంటి గాభరాపడటం చూస్తే ప్రతి ఒక్కరూ కడుపుబ్బ నవ్వుతారు. ఈ వీడియోను షేర్ చేసిన ఆనంద్ మహీంద్రా... ఆదివారాల్లో మరీ ఉదయాన్నే లేచినపుడు తన రియాక్షన్ కూడా ఇలానే ఉంటుందని చెబుతూ నవ్వులు పూయించారు.





That’s a bear startled by looking into a mirror for the first time. Frankly that’s my reaction to my reflection every time I get up too early on a sunday morning…. pic.twitter.com/TKm3WUWVGD