దొంగబాబా.. ఢిల్లీలో మహిళా విద్యార్థులపై లైంగిక వేధింపులు
ఢిల్లీ పోలీసులు స్వామి చైతన్యానంద సరస్వతి అలియాస్ పార్థ సారథి అనే బాబాపై కేసు నమోదు చేశారు. ఒక మేనేజ్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్లోని అనేక మంది మహిళా విద్యార్థులపై పార్థ సారథి లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడ్డారని ఆరోపణలు వచ్చాయి. ప్రస్తుతం నిందితుడు పరారీలో ఉన్నాడు. ఆగస్టు 4న వసంత్ కుంజ్ నార్త్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు నమోదైంది. నిందితుడు ఇన్స్టిట్యూట్ నిర్వహణ కమిటీ సభ్యుడని పోలీసులు తెలిపారు.
విచారణ సమయంలో, శ్రీ శారద ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియన్ మేనేజ్మెంట్లో ఈడబ్ల్యూఎస్ స్కాలర్షిప్ కింద 32 మంది మహిళా పీజీడీఎం (పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిప్లొమా ఇన్ మేనేజ్మెంట్) విద్యార్థుల వాంగ్మూలాలను నమోదు చేశారు. వీరిలో 17 మంది సరస్వతి అశ్లీల సందేశాలు, లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడ్డారని ఆరోపించారు. కొంతమంది అధ్యాపకులు, నిర్వాహకులు కూడా తన డిమాండ్లను పాటించాలని విద్యార్థులను ఒత్తిడి చేశారని పోలీసులు తెలిపారు.
భారతీయ న్యాయ సంహితలోని సంబంధిత నిబంధనల కింద కేసు నమోదు చేయబడింది. తరువాత 16 మంది బాధితులు మేజిస్ట్రేట్ ముందు విచారణకు హాజరయ్యారు. సరస్వతి ఉపయోగించిన నకిలీ దౌత్య నంబర్ ప్లేట్ - 39 UN 1 - ఉన్న వోల్వో కారును కూడా దర్యాప్తు అధికారులు కనుగొన్నారు.
ఆగస్టు 25న మరో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయబడింది. వాహనాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అప్పటి నుండి నిందితుడు అరెస్టు నుండి తప్పించుకుంటున్నాడని అధికారులు తెలిపారు.