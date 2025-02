Earth Rotation: భూమి ఎలా తిరుగుతుందో చూడండి.. 24 గంటల టైమ్-లాప్స్ టెక్నిక్‌ (video)

ఆంగ్‌చుక్ వీడియోను రికార్డ్ చేయడానికి 24 గంటల టైమ్-లాప్స్ టెక్నిక్‌ను ఉపయోగించాడు. దీనిని ఒక నిమిషం నిడివి గల క్లిప్‌గా కుదించారు. భూమి ఎలా తిరుగుతుందో ఈ ఫుటేజ్ స్పష్టంగా వివరిస్తుంది.

భూమి కూడా తిరుగుతుండగా నక్షత్రాలు స్థిరంగా కనిపిస్తాయి. ముఖ్యంగా లడఖ్‌లోని తీవ్రమైన చలి పరిస్థితులను అంగ్‌చుక్ వివరించారు. విశాలమైన ఆకాశం క్రింద భూమి డైనమిక్ కదలికను పూర్తిగా అభినందించడానికి ఈ టైమ్-లాప్స్‌ను సంగ్రహించడం లూప్ మోడ్, పూర్తి స్క్రీన్‌లో ఉత్తమ అనుభవం అని ఆంగ్‌చుక్ గుర్తించారు.

A Day in Motion – Capturing Earth’s Rotation



The stars remain still, but Earth never stops spinning. My goal was to capture a full 24-hour time-lapse, revealing the transition from day to night and back again. @IIABengaluru @asipoec (1/n) pic.twitter.com/LnCQNXJC9R