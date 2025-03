సామాజిక మాధ్యమాల్లో అనేక వైరల్ వీడియోలు షేరింగ్ అవుతుంటాయి. వీటిలో అపుడపుడూ క్రూర మృగాలకు సంబంధించిన వీడియోలు బాగా పాపులర్ అవుతుంటాయి. ఈ తరహాలోనే తాజాగా ఐఐటీ బాంబే క్యాంపస్‌లో ఓ భారీ మొసలి ఒకటి ప్రత్యక్షమైంది. దీనిని చూసిన విద్యార్థులు, స్థానికులు భయంతో వణికిపోయారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు వైరల్ అయింది.

ఈ ఘటనకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని అందుకున్న పోలీసులు, జంతు ప్రేమికులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని తగిన సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. మొసలికి ఎవరూ ఎలాంటి హాని కలిగించకుండా, గాయపరచకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. అయితే, కొంత సమయం తర్వాత ఆ మొసలి స్వయంగా స్థానిక పొవై సరస్సులోకి వెళ్లిపోయింది. దీంతో విద్యార్థులంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.





A crocodile drifted its way from Powai Lake into IIT situated Padmavati Devi temple today. Source: Powai COP Group, posted by a Powaiite. Further details awaited. pic.twitter.com/9eG6AiPxwD