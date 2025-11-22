ఆదివారం, 23 నవంబరు 2025
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. ఆధ్యాత్మికం వార్తలు
  3. కథనాలు
Written By సిహెచ్
Last Modified: శనివారం, 22 నవంబరు 2025 (22:10 IST)

నవంబర్ 26 నుంచి 17 ఫిబ్రవరి 2026 వరకూ శుక్ర మౌఢ్యమి, శుభకార్యాలకు బ్రేక్

ఈ నవంబర్ 26 నుంచి వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి 17, 2026 వరకూ శుక్ర మౌఢ్యమి వుంటుంది. కనుక ఈ కాలంలో శుభముహూర్తాలు లేవని పండితులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో వివాహాలు, పెళ్లి చూపులు, కొత్త ఇల్లు ప్రారంభం, గృహప్రవేశాలు, వాహనాలను కొనుగోలు చేయడం, పుట్టు వెంట్రుకలు తీయడం, చెవులు కుట్టించడం, నూతన వ్యాపారాలు ప్రారంభించడం, యాత్రలకు వెళ్లడం, చెరువులు తవ్వడం ఇత్యాది కార్యాలను చేయరాదని చెబుతున్నారు.
 
ఐతే నిత్యకర్మలు చేయవచ్చని అంటున్నారు. రోజువారి చేసే ప్రయాణాలు, దైవానికి చేసే నిత్యారాధన, అభిషేకాలు, జపహోమ శాంతులు, నామకరణం, సీమంతం, అన్నప్రాశన, పాత ఇంటికి సంబంధించి మరమ్మతు చేయాల్సి వస్తే ఆ పనులు చేయించడం, నూతన వస్త్రాలు కొనుగోలు చేయడం వంటివి శుక్రమౌఢ్యమిలో కూడా చేయవచ్చని చెబుతున్నారు.

అహంకారంతో అన్న మాటలు కాదు.. క్షమించండి : శివజ్యోతి

అహంకారంతో అన్న మాటలు కాదు.. క్షమించండి : శివజ్యోతితిరుమల శ్రీవారి ప్రసాదంపై ప్రముఖ టీవీ యాంకర్ శివజ్యోతి చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇపుడు వివాదాస్పదమయ్యాయి. రిచెస్ట్ బెగ్గర్సం శ్రీవారి అన్నప్రసాదాల కోసం క్యూలైన్లలో ఉన్నామంటూ కామెంట్స్ చేశారు. పైగా నవ్వుతూ కామెంట్స్ చేయడంతో శ్రీవారి భక్తులు ఆమెపై తీవ్ర ఆగ్రహావేశాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆమె మాట్లపై నెటిజన్లు సైతం తీవ్ర విమర్శలు, ట్రోల్స్ మొదలయ్యాయి. దీంతో ఆమె దిగివచ్చి తాజాగా ఓ వీడియో రిలీజ్ చేశారు. భేషరతుగా అందరికీ క్షమాపణలు చెప్పారు.

రిచెస్ట్ బెగ్గర్స్... తిరుమలలో ప్రసాదాన్ని అడుక్కుంటున్నాం...

రిచెస్ట్ బెగ్గర్స్... తిరుమలలో ప్రసాదాన్ని అడుక్కుంటున్నాం...తిరుమల శ్రీవారి ప్రసాదంపై బుల్లితెర యాంకర్ శివజ్యోతి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. మేము రిచెస్ట్ బిచ్చగాళ్లం.. తిరుమలలో ప్రసాదం అడుక్కుంటున్నాం అంటూ కామెంట్స్ చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలు వైరల్ కావడంతో ఆమె దిగివచ్చారు. బహిరంగ క్షమాణలు చెబుతూ ఓ వీడియోను రిలీజ్ చేశారు.

ట్రైన్ ఏసీ బోగీలో ప్లగ్గుకి కెటిల్ పెట్టి మ్యాగీ చేసిన మహిళ (video)

ట్రైన్ ఏసీ బోగీలో ప్లగ్గుకి కెటిల్ పెట్టి మ్యాగీ చేసిన మహిళ (video)కొంతమంది బుర్ర వుండే చేస్తారా అంటున్నారు రైలు ఏసీ కోచ్‌లో ఓ మహిళ చేసిన నిర్వాకం చూసిన నెటిజన్లు. ఇంతకీ ఆ మహిళ ఏం చేసిందో తెలుసా? రైలు ఏసీ బోగీలో సెల్ ఫోన్ చార్జ్ చేసుకునేందుకు ఇచ్చిన ప్లగ్ పాయింటులో కెటిల్ పెట్టి నీళ్లు కాచింది. ఆ వేడి నీటిలో మ్యాగీ నూడుల్స్ వేసి వేడివేడి మ్యాగీ తయారుచేసింది. అది చాలదన్నట్లుగా తను చేసిన నిర్వాకాన్ని వీడియో తీసి ఆ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసారు. దాంతో అదికాస్తా వైరల్ అయ్యింది. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

నాంపల్లికి కోర్టులో జగన్మోహన్ రెడ్డి.. వీడియో ఎలా లీకైంది? వైకాపా సీరియస్

నాంపల్లికి కోర్టులో జగన్మోహన్ రెడ్డి.. వీడియో ఎలా లీకైంది? వైకాపా సీరియస్ఈడీ, సీబీఐ దర్యాప్తులో ఉన్న అనేక అక్రమ ఆస్తుల కేసుల్లో వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ప్రధాన నిందితుడిగా వున్నారు. 2019 ఎన్నికల వరకు, ఆయన క్రమం తప్పకుండా కోర్టుకు హాజరయ్యారు. ప్రతి శుక్రవారం తన పాదయాత్రను కూడా నిలిపివేసి, సోమవారం న్యాయమూర్తి ముందు హాజరు కావడానికి తిరిగి వచ్చారు. తరువాత ముఖ్యమంత్రి విధుల పేరుతో హైకోర్టు నుండి మినహాయింపు పొందారు.

పార్లమెంటుకు చేరుకున్న అమరావతి రాజధాని బిల్లు.. పెమ్మసాని ఏమన్నారు?

పార్లమెంటుకు చేరుకున్న అమరావతి రాజధాని బిల్లు.. పెమ్మసాని ఏమన్నారు?అమరావతి రాజధాని బిల్లు ఇప్పుడు పార్లమెంటుకు చేరుకుంది. అన్ని సమీక్షలు సకాలంలో పూర్తయితే రాబోయే పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో బిల్లును ఆమోదించవచ్చునని కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ తెలిపారు. ఈ బిల్లును కేంద్ర న్యాయ మంత్రిత్వ శాఖ ఇప్పటికే ఆమోదించింది. ప్రస్తుతం కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ సమీక్ష కోసం ఉంది. రాష్ట్ర శాశ్వత రాజధానిగా అమరావతికి చట్టపరమైన పవిత్రతను ఇవ్వడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం దీనిని ఆమోదించే దిశగా కృషి చేస్తోంది. ఏపీసీఆర్డీఏ నిర్వహించిన సమావేశంలో పెమ్మసాని మీడియాతో మాట్లాడారు.

Love: ప్రేమిస్తే ఈ నెలల్లో పుట్టిన అమ్మాయిల్నే ప్రేమించాలి.. ఎందుకంటే?

Love: ప్రేమిస్తే ఈ నెలల్లో పుట్టిన అమ్మాయిల్నే ప్రేమించాలి.. ఎందుకంటే?ప్రేమిస్తే ఈ మాసాల్లో పుట్టిన అమ్మాయిల్నే ప్రేమించాలి అంటున్నారు జ్యోతిష్యులు. ఈ మాసంలో పుట్టిన మహిళలు ప్రేమ కోసం ప్రాణానైనా ఇవ్వగలరని.. ప్రేమ కోసం ఏమైనా చేయగలరని జ్యోతిష్య నిపుణులు అంటున్నారు. జ్యోతిష్యం ప్రకారం ఈ మాసాల్లో పుట్టిన మహిళలను ప్రేమించడం, వివాహం చేసుకోవడం ఒక వరంగా భావించవచ్చు. ఆ మాసాలేంటో చూద్దాం.. ఫిబ్రవరిలో జన్మించిన మహిళలు ఇతరుల పట్ల ప్రేమగా వుంటారు. కొత్తదనం వుండాలని అన్వేషిస్తారు. వీరిని ప్రేమించే పురుషులు అదృష్టవంతులు. అందుకే వీరి వైవాహిక సంబంధంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు వుండవు.

20-11-2025 గురువారం ఫలితాలు - ఆర్థికలావాదేవీల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి...

20-11-2025 గురువారం ఫలితాలు - ఆర్థికలావాదేవీల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆర్థికలావాదేవీల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. స్థిమితంగా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. బాకీలను చాకచక్యంగా వసూలు చేసుకోవాలి. ఖర్చులు విపరీతం. పనులు మొండిగా పూర్తి చేస్తారు. దంపతుల మధ్య అకారణ కలహం.

శబరిమల మార్గంలో నెట్‌వర్క్‌ను మెరుగుపరిచిన Vi ; పిల్లల భద్రతకు అనువైన వి సురక్ష రిస్ట్ బ్యాండ్

శబరిమల మార్గంలో నెట్‌వర్క్‌ను మెరుగుపరిచిన Vi ; పిల్లల భద్రతకు అనువైన వి సురక్ష రిస్ట్ బ్యాండ్శబరిమలలో అతిపెద్ద వార్షిక తీర్థయాత్రలలో ఒకదానికి కేరళ సిద్ధమవుతుండగా, రాష్ట్ర పోలీసులు, కేరళలోని అతిపెద్ద టెలికాం ఆపరేటర్ అయిన వి (Vi), సౌకర్యవంతమైన, సురక్షితమైన తీర్థయాత్రను నిర్ధారించడానికి మరోసారి చేతులు కలిపాయి. సన్నిధానం, పంపా, నీలక్కల్ వ్యాప్తంగా తమ కనెక్టివిటీని మెరుగుపరచడం ద్వారా యాత్రికులు శబరిమల మార్గంలో కనెక్ట్ అయి ఉండేలా చూసుకోవడానికి వి తన నెట్‌వర్క్‌ను బలోపేతం చేసింది. ఇది L900, L1800, L2100, L2300, L2500లలో స్పెక్ట్రమ్ బ్యాండ్‌ల వ్యాప్తంగా 70 MHz స్పెక్ట్రమ్‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. పతనంతిట్ట జిల్లాలో 13 కొత్త సైట్‌లను జోడించింది.

Vaikunta Darshan: ఆన్‌లైన్‌లోనే వైకుంఠ ద్వార దర్శన టోకెన్ల జారీ

Vaikunta Darshan: ఆన్‌లైన్‌లోనే వైకుంఠ ద్వార దర్శన టోకెన్ల జారీతిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) పది రోజుల వైకుంఠ ద్వార దర్శన దశలోని మొదటి మూడు రోజులకు ఆన్‌లైన్ ఈ-డిప్ ద్వారా అన్ని వైకుంఠ ద్వార దర్శన టోకెన్లను జారీ చేస్తుంది. తిరుపతిలోని కౌంటర్ల ద్వారా టోకెన్లను పంపిణీ చేసే వ్యవస్థ నుండి టీటీడీ వైదొలగుతోంది. జనవరి 8న టికెట్ కౌంటర్ వద్ద జరిగిన తొక్కిసలాటలో ఆరుగురు భక్తులు మరణించగా, అనేక మంది గాయపడిన నేపథ్యంలో ఈ మార్పు జరిగింది. కొత్త ప్రణాళిక ప్రకారం, డిసెంబర్ 30, 31, జనవరి 1 తేదీలకు సంబంధించిన దర్శన టోకెన్లు ఆన్‌లైన్ డ్రా ద్వారా మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాయి.

19-11-2025 బుధవారం ఫలితాలు - ఆర్థికలావాదేవీల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి...

19-11-2025 బుధవారం ఫలితాలు - ఆర్థికలావాదేవీల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆర్థికలావాదేవీల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. స్థిమితంగా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. బాకీలను చాకచక్యంగా వసూలు చేసుకోవాలి. ఖర్చులు విపరీతం. పనులు మొండిగా పూర్తి చేస్తారు. దంపతుల మధ్య అకారణ కలహం.
