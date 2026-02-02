సోమవారం, 2 ఫిబ్రవరి 2026
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. ఆధ్యాత్మికం వార్తలు
  3. వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 2 ఫిబ్రవరి 2026 (17:58 IST)

శబరిమలలో మరో వివాదం.. పంపా సమీపంలో సినిమా షూటింగ్.. ఎప్పుడంటే?

Sabarimala
బంగారం చోరీ కేసు విషయంలో ఇప్పటికే పరిశీలనలో ఉన్న శబరిమల ఆలయంలో, తాజాగా మరో వివాదం చెలరేగింది. పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రంలో, దాని పరిసర ప్రాంతాలలో నిబంధనలను ఉల్లంఘించి సినిమా షూటింగ్ నిర్వహించినట్లు దేవస్వం విజిలెన్స్ విచారణలో తేలడమే దీనికి కారణం. 
 
దేవస్వం విజిలెన్స్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ సునీల్ కుమార్ సమర్పించిన విచారణ నివేదిక ప్రకారం, పంపా, సమీప ప్రాంతాలలో పలు రోజుల పాటు ఒక చలనచిత్రం షూటింగ్ జరిగింది. మకరవిళక్కు పర్వదినం నాడు శబరిమల ఆలయ సముదాయానికి సమీపంలో ఉన్న ఒక కొండపై షూటింగ్ జరిగిందని కూడా ఆ నివేదికలో పేర్కొనబడింది.
 
సన్నిధానంలో ఎలాంటి షూటింగ్ జరగలేదని ఇంతకు ముందు చెప్పిన చిత్ర దర్శకుడు అనురాజ్ మనోహర్ వాదనలకు ఈ నివేదికలోని విషయాలు విరుద్ధంగా ఉన్నాయి. ఈ ఘటనకు సంబంధించి దర్శకుడిపై ఇంతకు ముందే కేసు నమోదు చేయబడింది. అయితే, నిషేధిత ప్రాంతాల్లో చిత్రీకరణ జరిగినప్పటికీ, దాని కోసం పోలీసుల నుండి ఎలాంటి అనుమతి మంజూరు చేసినట్లు ప్రస్తావన లేదని విజిలెన్స్ నివేదిక స్పష్టం చేస్తోంది.
 
ఈ లోపం, పుణ్యక్షేత్రం లోపల, చుట్టుపక్కల కార్యకలాపాలను నియంత్రించే స్థాపిత నిబంధనలలో ప్రక్రియపరమైన లోపాలు, సాధ్యమయ్యే ఉల్లంఘనల గురించి తీవ్రమైన ప్రశ్నలను లేవనెత్తింది. చిత్రీకరణకు సంబంధించిన వీడియో సాక్ష్యాలతో కూడిన విజిలెన్స్ నివేదికను ట్రావెన్‌కోర్ దేవస్వం బోర్డు (టిడిబి) అధ్యక్షుడు కె. జయకుమార్‌కు అధికారికంగా అందజేశారు.
 
దీనికి ప్రతిస్పందనగా, భవిష్యత్ కార్యాచరణపై బోర్డు తన న్యాయ అధికారుల నుండి న్యాయ సలహా కోరింది. చిత్రీకరణ సమయంలో జరిగిన నిర్దిష్ట ఉల్లంఘనలను గుర్తిస్తూ వివరణాత్మక నివేదికను సమర్పించాలని టిడిబి అధ్యక్షుడు న్యాయ విభాగాన్ని ఆదేశించారు. శబరిమలలో విధించిన ఆంక్షలను ఉల్లంఘించి చిత్రీకరణ జరిగిందనే ఆరోపణలతో కూడిన దృశ్యాలు, నివేదికలు వెలుగులోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ విషయం మొదట ప్రజల దృష్టికి వచ్చింది. 
 
ముఖ్యంగా మండల-మకరవిళక్కు తీర్థయాత్రల సమయంలో, ఆలయ పవిత్రతను కాపాడటానికి, యాత్రికుల సురక్షిత ప్రయాణాన్ని నిర్ధారించడానికి కఠినమైన నియంత్రణలు అమలులో ఉన్నప్పుడు ఈ ఘటన జరిగింది. న్యాయ సలహా అందిన తర్వాతే తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామని దేవస్వం బోర్డు వర్గాలు తెలిపాయి.
 
న్యాయ విభాగం తన నివేదికను సమర్పించిన తర్వాత, బాధ్యులపై శిక్షాత్మక, పరిపాలనా లేదా చట్టపరమైన చర్యలపై బోర్డు నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఈ వివాదం శబరిమలలో నిబంధనలను అమలు చేయడంలో ఆలయ అధికారులకు ఎదురయ్యే సవాళ్లను మరోసారి తెరపైకి తెచ్చింది.

Watch More Videos

CPI Narayana: కేంద్ర బడ్జెట్‌ పనికిరానిది.. దార్శనికత లేనిది.. నారాయణ

CPI Narayana: కేంద్ర బడ్జెట్‌ పనికిరానిది.. దార్శనికత లేనిది.. నారాయణకేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ సమర్పించిన కేంద్ర బడ్జెట్‌ను పనికిరానిది.. దార్శనికత లేనిదని సిపిఐ కంట్రోల్ కమిషన్ చైర్మన్ కె. నారాయణ ఆరోపించారు. నిర్మలా సీతారామన్ ప్రజా వ్యతిరేక బడ్జెట్‌ను సమర్థించాల్సి వచ్చిందని ఆరోపించారు. కేంద్రం దేశ సామాజిక-ఆర్థిక వాస్తవాలను విస్మరిస్తూ కార్పొరేట్ ప్రయోజనాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని ఆరోపించారు. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ బడ్జెట్‌ను రూ.50.65 లక్షల కోట్లతో సమర్పించినప్పటికీ - ఇది గత సంవత్సరం కంటే రూ.2 లక్షల కోట్ల పెరుగుదల - దాదాపు 5శాతం ద్రవ్యోల్బణం వాస్తవంగా ఎటువంటి వృద్ధిని చూపడం లేదని నారాయణ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.

హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నైకి 3 గంటల్లో, బెంగళూరుకి 2 గంటల్లో... రైల్లోనే...

హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నైకి 3 గంటల్లో, బెంగళూరుకి 2 గంటల్లో... రైల్లోనే...ప్రపంచం వేగం పెరిగింది. అంటే.. చిటికెలో సుదూరాలకు వెళ్లి వెంటనే వున్నచోటకు వచ్చేయాలి. గంటలకొద్దీ ప్రయాణాలు చేసే సమయం వుండటంలేదు. అందుకే ప్రజల అవసరాలను గమనిస్తున్న ప్రభుత్వాలు కూడా తదనుగుణంగా సౌకర్యాలను అందించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. అసలు విషయానికి వస్తే... కేంద్ర రైల్వేశాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ-ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు హైస్పీడు రైళ్లు రానున్నాయన్నారు. బడ్జెట్లో తెలంగాణకు రూ. 5,454 కోట్లు కేటాయించమన్నారు. హైస్పీడు రైళ్లు గురించి చెబుతూ... ఇవి ఏపీ-తెలంగాణకు గేమ్ ఛేంజర్లుగా మారుతాయి. హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నై, పుణే, బెంగళూరు నగరాలకు 3 హైస్పీడ్ రైళ్లు రానున్నాయి.

ట్రంప్ ఏం నోటితో గ్రీన్ ల్యాండ్ కావాలని అన్నాడో కానీ... అది కాస్తా కరిగిపోతోంది, ముప్పు అంచున ప్రపంచం

ట్రంప్ ఏం నోటితో గ్రీన్ ల్యాండ్ కావాలని అన్నాడో కానీ... అది కాస్తా కరిగిపోతోంది, ముప్పు అంచున ప్రపంచంగ్రీన్ ల్యాండ్ మాకు కావాల్సిందే, దాన్ని కొనుగోలు చేసైనా దక్కించుకుంటాం, 2026లో గ్రీన్ ల్యాండ్ అమెరికా భూభాగం అవుతుంది అంటూ ఏం నోటితో అమెరికా అధ్యక్షుడు అన్నారో కానీ ఈ మంచుదీవి కాస్తా క్రమంగా కరిపోతోందట. నిజం... గ్రీన్ ల్యాండ్ మంచు పలకలు ప్రస్తుతం అత్యంత వేగంగా కరిగిపోతున్నాయి. ఇది కేవలం పర్యావరణవేత్తల ఆందోళన మాత్రమే కాదు, శాస్త్రీయంగా నిరూపితమవుతున్న చేదు నిజం. 2026 నాటికి గత రెండు దశాబ్దాలుగా గ్రీన్ ల్యాండ్ మంచు కరిగే వేగం మూడు రెట్లు పెరిగింది. అంటే... సగటున ఏడాదికి సుమారు 270 నుండి 300 బిలియన్ టన్నుల మంచు కరిగి సముద్రంలో కలుస్తోంది.

చెత్తతో నిండిన ఒక పాడుబడిన బావిలో ముక్కలు ముక్కలుగా మృతదేహం

చెత్తతో నిండిన ఒక పాడుబడిన బావిలో ముక్కలు ముక్కలుగా మృతదేహంకామారెడ్డిలో చెత్తతో నిండిన ఒక పాడుబడిన బావిలో సుమారు 35 ఏళ్ల వయస్సు గల గుర్తు తెలియని వ్యక్తి శరీర భాగాలను సోమవారం ఉదయం పోలీసులు కనుగొన్నారు. చెత్తలో నుంచి పాత కాగితాలు, ఇతర వస్తువులను సేకరించడానికి వచ్చిన ఒక వ్యక్తికి ఒక ప్లాస్టిక్ సంచి కనిపించడంతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.

జగన్‌ను ఉరికించి తరిమాం, రోజా మా దెబ్బకు పారిపోయింది: జీవన్ రెడ్డి

జగన్‌ను ఉరికించి తరిమాం, రోజా మా దెబ్బకు పారిపోయింది: జీవన్ రెడ్డితెలంగాణ జాతిపిత కేసీఆర్ ఒక్క మాట చెబితే చాలు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అగ్నిగుండం చేస్తామంటూ బీఆర్ఎస్ నాయకుడు జీవన్ రెడ్డి అన్నారు. తెలంగాణలో రాజకీయాలు గురించి మాట్లాడితే సరే.. కానీ అకస్మాత్తుగా ఏపీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ మోహన్ రెడ్డితో పాటు మాజీమంత్రి రోజా పేర్లను తీసుకువచ్చారు. తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో కేసీఆర్ గారు ఆంధ్రోళ్లను తరిమికొట్టాలె అని చెప్పగానే వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డిని మానుకోటలో రాళ్లతో దాడి చేసి ఉరికించి తరిమి తరిమి కొట్టినం, రోజా కూడా మా దెబ్బకు జడుసుకుని పారిపోయింది. కేసీఆర్ ఒక్క మాట చెబితే చాలు... తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అగ్నిగుండంగా మారుస్తం.

30-01-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - కష్టమనుకున్న పసులు తేలికగా..?

30-01-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - కష్టమనుకున్న పసులు తేలికగా..?మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసాధనకు మరింత శ్రమించాలి. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. అవకాశాలు చేజారినా కుంగిపోవద్దు. రోజువారీ ఖర్చులే ఉండాయి. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. గృహంలో స్తబ్దత నెలకొంటుంది. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు ప్రతికూలతలకు దీటుగా స్పందిస్తారు. ఆత్మీయుల వ్యాఖ్యలు ఉత్సాహపరుస్తాయి. చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. మీ కృషి ఫలిస్తుంది. చురుకుగా సాగుతాయి. ఖర్చులు ప్రయోజనకరం. పొదుపు పథకాలపై దృష్టి పెడతారు. పెద్దమొత్తం ధనసహాయం తగదు.

భీష్మఏకాదశి రోజున ఏ కార్యాన్ని ప్రారంభించినా శుభమే-విష్ణు సహస్ర నామం, భగవద్గీతను?

భీష్మఏకాదశి రోజున ఏ కార్యాన్ని ప్రారంభించినా శుభమే-విష్ణు సహస్ర నామం, భగవద్గీతను?జనవరి 29, గురువారం భీష్మ ఏకాదశి సందర్భంగా భీష్మ ఏకాదశి విశిష్టతను తెలుసుకుందాం. మాఘ శుద్ధ ఏకాదశి నాడు ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం వచ్చిన అనంతరం భీష్ముడు విష్ణుమూర్తిని సహస్రనామాలతో స్తుతించి, విశ్వరూప దర్శనాన్ని పొంది తన ఇచ్ఛానుసారంగా తనువు చాలించారు. కురుక్షేత్ర యుద్ధ సమయంలో గాయపడిన భీష్ముడు ధర్మరాజుకి విష్ణు సహస్రనామాన్ని బోధించిన పరమ పవిత్రమైన రోజు ఈ భీష్మ ఏకాదశి.

Mega Medaram Maha Jathara: మేడారం మహా జాతరకు సుమారు మూడు కోట్ల మంది భక్తులు

Mega Medaram Maha Jathara: మేడారం మహా జాతరకు సుమారు మూడు కోట్ల మంది భక్తులుప్రపంచంలోని అతిపెద్ద ఆదివాసీ ఆధ్యాత్మిక సమ్మేళనాలలో ఒకటిగా పేరొందిన గిరిజన దేవతలు సమ్మక్క, సారలమ్మల నాలుగు రోజుల మహా జాతర ఈ జిల్లాలోని మేడారంలో ప్రారంభమైంది. ఈ ఏడాది జరిగే ఈ రెండేళ్లకోసారి జరిగే మహా జాతరకు సుమారు మూడు కోట్ల మంది భక్తులు హాజరవుతారని అధికారిక వర్గాలు తెలిపాయి. సంప్రదాయాల ప్రకారం, గిరిజన పూజారులు బుధవారం రాత్రి సారలమ్మ, గోవిందరాజు, పగిడిద్దరాజు దేవతామూర్తులను గద్దెలపై ప్రతిష్టించారు. జనవరి 29న సమ్మక్క దేవతను గద్దెపై ప్రతిష్టిస్తారు. మేడారంలోని జంపన్న వాగులో భక్తులు పుణ్యస్నానాలు చేశారు.

29-01-2026 రాశి ఫలితాలు, ఫోన్ సందేశాలు నమ్మవద్దు

29-01-2026 రాశి ఫలితాలు, ఫోన్ సందేశాలు నమ్మవద్దుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం నేడు అనుకూలదాయకమే. వ్యవహార జయం, కార్యసిద్ధి వున్నాయి. స్థిరాస్తి ధనం అందుకుంటారు. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. ఫోన్ సందేశాలను నమ్మవద్దు. నగదు, ఆభరణాలు జాగ్రత్త. ఆరోగ్యం మందగిస్తుంది. వైద్యసేవలు అవసరమవుతాయి. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు మొండిధైర్యంతో ముందుకు సాగుతారు. కొందరి వ్యాఖ్యలు ఉద్రేకపరుస్తాయి. అపజయాలకు కుంగిపోవద్దు. లక్ష్యాన్ని సాధించే వరకు శ్రమించండి. మీ కృషి త్వరలో ఫలిస్తుంది. ఆదాయానికి తగ్గట్లు లెక్కలు వేసుకుంటారు. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడపండి.

28-01-2026 బుధవారం ఫలితాలు - మొండిగా పనులు పూర్తి చేస్తారు...

28-01-2026 బుధవారం ఫలితాలు - మొండిగా పనులు పూర్తి చేస్తారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆత్మస్థైర్యంతో అడుగు ముందుకేస్తారు. అవకాశం కలిసివస్తుంది. స్థిరాస్తి ధనం అందుకుంటారు. ఖర్చులు అధికం. పెద్దమొత్తం, చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. దూరపు బంధువులతో సంభాషిస్తారు. కావలసిన వ్యక్తుల కలయిక వీలుపడదు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com