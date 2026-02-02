శబరిమలలో మరో వివాదం.. పంపా సమీపంలో సినిమా షూటింగ్.. ఎప్పుడంటే?
బంగారం చోరీ కేసు విషయంలో ఇప్పటికే పరిశీలనలో ఉన్న శబరిమల ఆలయంలో, తాజాగా మరో వివాదం చెలరేగింది. పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రంలో, దాని పరిసర ప్రాంతాలలో నిబంధనలను ఉల్లంఘించి సినిమా షూటింగ్ నిర్వహించినట్లు దేవస్వం విజిలెన్స్ విచారణలో తేలడమే దీనికి కారణం.
దేవస్వం విజిలెన్స్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ సునీల్ కుమార్ సమర్పించిన విచారణ నివేదిక ప్రకారం, పంపా, సమీప ప్రాంతాలలో పలు రోజుల పాటు ఒక చలనచిత్రం షూటింగ్ జరిగింది. మకరవిళక్కు పర్వదినం నాడు శబరిమల ఆలయ సముదాయానికి సమీపంలో ఉన్న ఒక కొండపై షూటింగ్ జరిగిందని కూడా ఆ నివేదికలో పేర్కొనబడింది.
సన్నిధానంలో ఎలాంటి షూటింగ్ జరగలేదని ఇంతకు ముందు చెప్పిన చిత్ర దర్శకుడు అనురాజ్ మనోహర్ వాదనలకు ఈ నివేదికలోని విషయాలు విరుద్ధంగా ఉన్నాయి. ఈ ఘటనకు సంబంధించి దర్శకుడిపై ఇంతకు ముందే కేసు నమోదు చేయబడింది. అయితే, నిషేధిత ప్రాంతాల్లో చిత్రీకరణ జరిగినప్పటికీ, దాని కోసం పోలీసుల నుండి ఎలాంటి అనుమతి మంజూరు చేసినట్లు ప్రస్తావన లేదని విజిలెన్స్ నివేదిక స్పష్టం చేస్తోంది.
ఈ లోపం, పుణ్యక్షేత్రం లోపల, చుట్టుపక్కల కార్యకలాపాలను నియంత్రించే స్థాపిత నిబంధనలలో ప్రక్రియపరమైన లోపాలు, సాధ్యమయ్యే ఉల్లంఘనల గురించి తీవ్రమైన ప్రశ్నలను లేవనెత్తింది. చిత్రీకరణకు సంబంధించిన వీడియో సాక్ష్యాలతో కూడిన విజిలెన్స్ నివేదికను ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డు (టిడిబి) అధ్యక్షుడు కె. జయకుమార్కు అధికారికంగా అందజేశారు.
దీనికి ప్రతిస్పందనగా, భవిష్యత్ కార్యాచరణపై బోర్డు తన న్యాయ అధికారుల నుండి న్యాయ సలహా కోరింది. చిత్రీకరణ సమయంలో జరిగిన నిర్దిష్ట ఉల్లంఘనలను గుర్తిస్తూ వివరణాత్మక నివేదికను సమర్పించాలని టిడిబి అధ్యక్షుడు న్యాయ విభాగాన్ని ఆదేశించారు. శబరిమలలో విధించిన ఆంక్షలను ఉల్లంఘించి చిత్రీకరణ జరిగిందనే ఆరోపణలతో కూడిన దృశ్యాలు, నివేదికలు వెలుగులోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ విషయం మొదట ప్రజల దృష్టికి వచ్చింది.
ముఖ్యంగా మండల-మకరవిళక్కు తీర్థయాత్రల సమయంలో, ఆలయ పవిత్రతను కాపాడటానికి, యాత్రికుల సురక్షిత ప్రయాణాన్ని నిర్ధారించడానికి కఠినమైన నియంత్రణలు అమలులో ఉన్నప్పుడు ఈ ఘటన జరిగింది. న్యాయ సలహా అందిన తర్వాతే తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామని దేవస్వం బోర్డు వర్గాలు తెలిపాయి.
న్యాయ విభాగం తన నివేదికను సమర్పించిన తర్వాత, బాధ్యులపై శిక్షాత్మక, పరిపాలనా లేదా చట్టపరమైన చర్యలపై బోర్డు నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఈ వివాదం శబరిమలలో నిబంధనలను అమలు చేయడంలో ఆలయ అధికారులకు ఎదురయ్యే సవాళ్లను మరోసారి తెరపైకి తెచ్చింది.