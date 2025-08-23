Godavari : భారీ వర్షాలు- ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్న గోదావరి, కృష్ణానదులు
గత కొన్ని రోజులుగా తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటకలోని ఎగువ పరివాహక ప్రాంతాలలో కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా ఎగువ ప్రాజెక్టుల నుండి భారీగా నీరు వచ్చి చేరుతుండడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని రెండు ప్రధాన నదులైన గోదావరి, కృష్ణలు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి.
శుక్రవారం రాత్రి 10:00 గంటల నాటికి, ధవళేశ్వరం వద్ద ఉన్న సర్ ఆర్థర్ కాటన్ బ్యారేజీ నుండి 13.25 లక్షల క్యూసెక్కుల గోదావరి నది నీటిని విడుదల చేస్తూనే ఉంది. శుక్రవారం తెల్లవారుజామున 3:00 గంటలకు ముందు జారీ చేయబడిన రెండవ వరద హెచ్చరిక కొనసాగుతోంది.
అయితే, ప్రవాహం తీవ్రత తగ్గుతోంది, నది ఒడ్డున ఉన్న లోతట్టు ప్రాంతాలలో నివసించే ప్రజలకు, ద్వీప గ్రామాలు మరియు ఏజెన్సీ ప్రాంతాలలో నివసించే వారికి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఏలూరు జిల్లా యంత్రాంగం, ఐటీడీఏతో కలిసి, వేలేరుపాడు మండలంలో వరద బాధితులకు అవసరమైన సామాగ్రి, తాగునీరు, నాణ్యమైన ఆహారాన్ని ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు వరద సహాయక చర్యలు చేపట్టింది.
డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా యంత్రాంగం గర్భధారణ దశలో ఉన్న మహిళలను భద్రత కోసం సమీపంలోని ఆరోగ్య కేంద్రాలకు తరలించడానికి చర్యలు ప్రారంభించింది. ఈత కొట్టడానికి, చేపలు పట్టడానికి లేదా స్నానం చేయడానికి ప్రజలు నదిలోకి దిగకుండా గట్టి నిఘా ఉంచారు.
కృష్ణ నదిపై ఉన్న ప్రకాశం బ్యారేజీ నుండి రాత్రి 8:00 గంటలకు 4.33 లక్షల క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. శుక్రవారం రాత్రి చివరి వరకు మొదటి హెచ్చరిక అమలులో ఉంది. అయితే, పులిచింతల, ఎగువ ప్రాజెక్టుల నుండి ఇన్ఫ్లోలు తగ్గడంతో నీటి మట్టం తగ్గుతోంది. ఇప్పటికే జారీ చేసిన హై అలర్ట్ ఇప్పటికీ కృష్ణా నది మార్గంలో కొనసాగుతోంది.