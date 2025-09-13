India First AI Village: భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి ఏఐ గ్రామం ఎక్కడుందో తెలుసా?
భారతదేశంలో మొట్టమొదటి ఏఐ గ్రామం సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఇటీవలి వరకు, ఈ గ్రామానికి మొబైల్ ఫోన్లు లేదా ఇంటర్నెట్ సదుపాయం కూడా లేదు. నేడు, ఇది భారతదేశంలో మొట్టమొదటి AI-ఆధారిత గ్రామంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందింది. ఈ గ్రామం మంథని నియోజకవర్గంలోని పెద్దపల్లి జిల్లాలోని అడవి శ్రీరాంపూర్. హైదరాబాద్ నుండి 250 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది.
ఇది ఇప్పుడు హై-స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ను ఆస్వాదిస్తోంది. ఇక్కడి పిల్లలు ఏఐ సాధనాలతో నేర్చుకుంటున్నారు. ఇది విద్య -సాంకేతికతను పొందడంలో పెద్ద మార్పును సూచిస్తుంది. రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత, ఆయన ప్రభుత్వం టి-ఫైబర్ ద్వారా కోటి ఇళ్లకు ఇంటర్నెట్ను తీసుకురావాలని నిర్ణయించింది.
ఐటీ మంత్రి శ్రీధర్ బాబు నియోజకవర్గంలో అడవి శ్రీరాంపూర్ను ఎంపిక చేశారు. హైదరాబాద్లో అందుబాటులో ఉన్న అదే వేగవంతమైన ఇంటర్నెట్ ఇప్పుడు ఈ గ్రామంలో అందుబాటులో ఉంది. విద్యార్థులు టి-ఫైబర్, టెలివిజన్ స్క్రీన్లపై AI-ఆధారిత పెర్ప్లెక్సిటీ సాధనాల ద్వారా నేర్చుకుంటున్నారు.
పాఠశాలలో రెండు మానిటర్లు, మూడు డిజిటల్ బోర్డులు ఉన్నాయి. ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులకు మార్గనిర్దేశం చేయడానికి, వారికి ప్రపంచ జ్ఞానాన్ని అందించడానికి, కొత్త సాంకేతికతకు అనుగుణంగా వారికి సహాయం చేయడానికి పెర్ప్లెక్సిటీని ఉపయోగిస్తారు. టి-ఫైబర్తో, గ్రామస్తులు నగరవాసులు, కార్పొరేట్ కార్మికుల మాదిరిగానే ఇంట్లో ఆన్లైన్ పనులను పూర్తి చేస్తారు.
ప్రస్తుతానికి ఈ సేవ ఉచితం, కానీ ఛార్జీలు తరువాత ప్రవేశపెట్టబడవచ్చు. అడవి శ్రీరాంపూర్ పిల్లలు ఏఐ-అవగాహన కలిగి ఉన్నారు. ఏఐ-ఆధారిత ఉద్యోగ మార్కెట్కు సిద్ధమవుతున్నారు.