ఓవైసీ సోదరులను పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులతో పోల్చిన కవిత.. ఎందుకంటే?
తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత ఇటీవల అసదుద్దీన్ ఒవైసీ చేసిన ప్రకటనపై తీవ్రంగా స్పందించారు. కవిత ఒవైసీ సోదరులను అధికారంలో ఉన్నవారి వైపు తిరిగే పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులతో పోల్చారు. తెలంగాణ ఉద్యమం నడుస్తున్నప్పుడు, ఎంఐఎం ఈ డిమాండ్ను వ్యతిరేకించిందని ఆమె గుర్తుచేసుకున్నారు.
తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత, వారు కేసీఆర్తో జతకట్టి పదేళ్లపాటు ఆయనతో ఉన్నారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు 2023 నాటి సంఘటనలను కూడా ఆమె ఎత్తి చూపారు. ఆ సమయంలో, వారు రేవంత్ రెడ్డిని ఆర్ఎస్ఎస్ వ్యక్తిగా ముద్ర వేశారు. ఇప్పుడు, వారు కాంగ్రెస్కు వ్యతిరేకంగా జూబ్లీ హిల్స్లో అభ్యర్థిని నిలబెట్టలేదని, ఇది రాజకీయ సౌలభ్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తుందని కవిత అన్నారు.
ముఖ్యమంత్రులు అసదుద్దీన్ ఒవైసీని సంప్రదిస్తే, పాత నగరంలో అభివృద్ధిని ఆయన నిర్ధారించాలని కవిత అన్నారు. నాయకులు నిజంగా అతని మాట వింటుంటే ప్రాథమిక మౌలిక సదుపాయాల సమస్యలను పరిష్కరించాలని ఆమె అన్నారు.
రంజాన్ గురించి ప్రస్తావిస్తూ, ఇమామ్లు, ముజ్జిన్లు రెండున్నర సంవత్సరాలుగా జీతాలు పొందలేదని కవిత హైలైట్ చేశారు. తెలంగాణలో పండుగల సమయంలో దేవాలయాలకు ఉచిత విద్యుత్ ఇచ్చినట్లే, రంజాన్ సందర్భంగా మసీదులు, ఈద్ లకు ఉచిత విద్యుత్ ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేయాలని ఆమె ఒవైసీని కోరారు.