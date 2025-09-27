Future City: 30వేల ఎకరాల భూమిలో త్వరలో ప్రారంభం కానున్న ఫ్యూచర్ సిటీ
తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి త్వరలో తన ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టు అయిన ఫ్యూచర్ సిటీని ప్రారంభించనున్నారు. మొదటి దశలో, ప్రభుత్వం దీనిని 30,000 ఎకరాల భూమిలో అభివృద్ధి చేస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ భారతదేశంలో మొట్టమొదటి నెట్-జీరో గ్రీన్ఫీల్డ్ స్మార్ట్ సిటీగా రూపొందించబడింది.
ఫ్యూచర్ సిటీ దాని ప్రారంభ దశలో నివాస, వాణిజ్య, పారిశ్రామిక, వినోద, ఆకుపచ్చ ప్రదేశాలతో సహా తొమ్మిది జోన్లను కలిగి ఉంటుంది. ఇది స్వయం-స్థిరమైన పట్టణ పర్యావరణ వ్యవస్థను సృష్టించడానికి ఏఐ, ఫిన్టెక్ హబ్లు, పునరుత్పాదక ఇంధన వ్యవస్థలు, స్మార్ట్ మొబిలిటీ సొల్యూషన్లు, తదుపరి తరం మౌలిక సదుపాయాలను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఫోర్త్ సిటీ అని కూడా పిలువబడే ఈ నగరం, శ్రీశైలం, నాగార్జునసాగర్ హైవేల మధ్య వ్యూహాత్మకంగా ప్రణాళిక చేయబడింది. దీనిని ఫ్యూచర్ సిటీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (ఎఫ్సీడీఏ) నిర్వహిస్తుంది.
ఇది దాని ప్రణాళిక, మౌలిక సదుపాయాలు, భవిష్యత్తు విస్తరణను పర్యవేక్షిస్తుంది. ఫ్యూచర్ సిటీ గృహయజమానులు, భూమి పెట్టుబడిదారులు, ఎన్నారైలు, స్టార్టప్లు, పారిశ్రామిక ఆటగాళ్లను ఆకర్షిస్తుందని భావిస్తున్నారు. దీర్ఘకాలిక అవకాశాలతో, నివాస జీవనం, వ్యాపార ఆవిష్కరణ రెండింటికీ కేంద్రంగా తనను తాను నిలబెట్టుకోవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
తెలంగాణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు వెళుతున్నందున ఫ్యూచర్ సిటీ ప్రారంభం అవుతుంది. గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో ఒక్క అసెంబ్లీ స్థానాన్ని కూడా గెలుచుకోలేకపోయిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, హైదరాబాద్ను ఆధునిక స్మార్ట్ సిటీగా మార్చాలనే తన వాగ్దానాన్ని ఈ ప్రాజెక్ట్ బలోపేతం చేస్తుందని ఆశిస్తోంది.