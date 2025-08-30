Raja Singh: నేను స్వతంత్ర ఎమ్మెల్యే... స్వేచ్ఛగా మాట్లాడగలను.. రాజా సింగ్
మాజీ బిజెపి నాయకుడు, గోషామహల్ ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్ మరోసారి తెలంగాణ బీజేపీని లక్ష్యంగా చేసుకుని తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాను ఇప్పుడు స్వతంత్ర ఎమ్మెల్యేనని, తనకు నచ్చిన ఏ అంశంపైనైనా స్వేచ్ఛగా మాట్లాడగలనని ఆయన పేర్కొన్నారు.
కొంతమంది పార్టీ నాయకుల చర్యల కారణంగా తెలంగాణలో బీజేపీ సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటోందని రాజా సింగ్ పేర్కొన్నారు. చేవెళ్ల ఎంపీ ఇటీవల చేసిన ప్రకటనలను ప్రస్తావిస్తూ, రాబోయే రోజుల్లో ఇలాంటివి మరిన్ని జరగవచ్చని ఆయన అన్నారు.
చాలామంది బిజెపి నాయకులు తమ పదవులు కోల్పోతారనే భయంతో మౌనంగా ఉన్నారని రాజా సింగ్ ఆరోపించారు. పేలవమైన నాయకత్వ నిర్ణయాల కారణంగా తెలంగాణలో పార్టీ తన అవకాశాన్ని కోల్పోయింది.
పార్టీ బాస్ల అనుమతి కోసం వేచి ఉండకుండా అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో సమస్యలను లేవనెత్తే స్వేచ్ఛ తనకు ఇప్పుడు ఉందని రాజా సింగ్ అన్నారు. గతంలో, సమావేశాలు ముగిసే వరకు తనను మాట్లాడటానికి అనుమతించలేదని రాజా సింగ్ పేర్కొన్నారు.