శనివారం, 30 ఆగస్టు 2025
Written By సెల్వి
శనివారం, 30 ఆగస్టు 2025 (17:10 IST)

Raja Singh: నేను స్వతంత్ర ఎమ్మెల్యే... స్వేచ్ఛగా మాట్లాడగలను.. రాజా సింగ్

మాజీ బిజెపి నాయకుడు, గోషామహల్ ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్ మరోసారి తెలంగాణ బీజేపీని లక్ష్యంగా చేసుకుని తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాను ఇప్పుడు స్వతంత్ర ఎమ్మెల్యేనని, తనకు నచ్చిన ఏ అంశంపైనైనా స్వేచ్ఛగా మాట్లాడగలనని ఆయన పేర్కొన్నారు.

కొంతమంది పార్టీ నాయకుల చర్యల కారణంగా తెలంగాణలో బీజేపీ సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటోందని రాజా సింగ్ పేర్కొన్నారు. చేవెళ్ల ఎంపీ ఇటీవల చేసిన ప్రకటనలను ప్రస్తావిస్తూ, రాబోయే రోజుల్లో ఇలాంటివి మరిన్ని జరగవచ్చని ఆయన అన్నారు. 
 
చాలామంది బిజెపి నాయకులు తమ పదవులు కోల్పోతారనే భయంతో మౌనంగా ఉన్నారని రాజా సింగ్ ఆరోపించారు. పేలవమైన నాయకత్వ నిర్ణయాల కారణంగా తెలంగాణలో పార్టీ తన అవకాశాన్ని కోల్పోయింది. 
 
పార్టీ బాస్‌ల అనుమతి కోసం వేచి ఉండకుండా అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో సమస్యలను లేవనెత్తే స్వేచ్ఛ తనకు ఇప్పుడు ఉందని రాజా సింగ్ అన్నారు. గతంలో, సమావేశాలు ముగిసే వరకు తనను మాట్లాడటానికి అనుమతించలేదని రాజా సింగ్ పేర్కొన్నారు.

దక్షిణాది చిత్రాల్లో హీరోయిన్లకు ప్రాధాన్యత ఎక్కడ?ప్రముఖ నటి జ్యోతిక మరోమారు దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలో తన అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేసింది. దక్షిణాది చిత్రాల్లో హీరోయిన్లకు ప్రాధాన్యత ఇక్కడ అంటూ ఆమె తన అక్కసును వెళ్లగక్కారు. మూవీ వాల్ పోస్టర్లలో కేవలం హీరోలు మాత్రమే కనిపిస్తారన్నారు. ఇటీవల ఓ చిత్ర ప్రమోషన్ కార్యక్రమంలో ఆమె పాల్గొని ప్రసంగిస్తూ, దక్షిణాది సినిమా పోస్టర్లలో కేవలం హీరోలే కనిపిస్తారు. హీరోయిన్ల ఫోటోలు ఉండవు అంటూ వ్యాఖ్యానించారు.

కొత్త లోకా: చాప్టర్ వన్ – చంద్ర రివ్యూ, దుల్కర్ సల్మాన్, కల్యాణీ ప్రియదర్శన్ కు మార్కులుదుల్కర్ సల్మాన్ కు చెందిన వేఫేరర్ ఫిల్మ్స్ నిర్మాణంలో వచ్చిన లోకా: చాప్టర్ వన్ – చంద్ర ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులచే హృదయపూర్వకంగా ఆదరించబడింది. వేఫేరర్ బ్యానర్ కింద నిర్మించిన ఏడవ చిత్రం ఇది. ప్రపంచ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా రూపొందించబడిన ఈ మలయాళ చిత్రం కేరళ సరిహద్దులను దాటి విస్తృత ప్రశంసలు అందుకుంది, ఈ చిత్రానికి మాత్రమే కాకుండా దుల్కర్ సల్మాన్ మరియు వేఫేరర్ ఫిల్మ్స్ వారి దార్శనికతకు నిదర్శనంగా నిలిచింది.

Allu Family: విశాఖలో చిక్కుకున్న పవన్ కల్యాణ్.. వైరల్ అవుతున్న పాత ఫోటోలుఅల్లు అరవింద్ తల్లి శ్రీ కనకరత్నం ఆకస్మిక మరణం పట్ల అల్లు కుటుంబం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తోంది. ఆమె కొంతకాలంగా వృద్ధాప్య సమస్యలతో బాధపడుతూ శనివారం తెల్లవారుజామున తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆమె వయస్సు 94 సంవత్సరాలు. కనకరత్నమ్మ అంత్యక్రియలు మధ్యాహ్నం కోకాపేటలో జరుగుతాయి. ప్రముఖులు అల్లు అర్జున్ ఇంటికి తరలివస్తున్నారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన అత్తగారి అంతిమ యాత్రను పర్యవేక్షించడానికి రోజంతా అక్కడే ఉంటారు. అల్లు అర్జున్, రామ్ చరణ్ షూటింగ్‌లను రద్దు చేసుకుని హైదరాబాద్ చేరుకున్నారు.

అల్లు కనకరత్నం కు నివాళి అర్పించిన రామ్ చరణ్, అన్నాలెజినోవాకీర్తి శేషులు అల్లు రామలింగయ్య సతీమణి , అల్లు అరవింద్ మాతృమూర్తి . అల్లు అర్జున్ నాయనమ్మ అల్లు కనకరత్నం (94) ఈ రోజు ఉదయం స్వర్గస్తులైనారు. అరవింద్. గారింటికి పార్థివ దేహం చేరుకుంది. ముంబై నుంచి షూటింగ్ ను కాన్సిల్ చేసుకుని అల్లు అర్జున్ హైదరాబాద్ చేరుకున్నారు. అదే సమయంలో పెద్ది షూటింగ్ ను కాన్సిల్ చేసుకుని హైదరాబాద్ వచ్చారు. వారి తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ గారి సతీమణి అన్నాలెజినోవా కూడా హాజరయ్యారు.

అల్లు రామలింగయ్య భార్య అల్లు కనకరత్నమ్మ మృతిఅల్లు రామలింగయ్య భార్య అల్లు కనకరత్నమ్మ శనివారం ఉదయం కన్నుమూశారు. ఆమె వయసు 94. కనకరత్నమ్మ ప్రముఖ నిర్మాత అల్లు అరవింద్ తల్లి, నటుడు అల్లు అర్జున్ అమ్మమ్మ. ఆమె అంత్యక్రియలు మధ్యాహ్నం కోకాపేటలో జరగనున్నాయి. కనకరత్నమ్మ మృతి వార్త వినగానే నటులు అల్లు అర్జున్, రామ్ చరణ్ ఇద్దరూ సినిమా షూటింగ్‌లను తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. అల్లు అర్జున్ ముంబై నుండి హైదరాబాదు చేరుకుంటున్నారు.

పేషెంట్-సెంట్రిక్ ఇమేజింగ్‌లో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురానున్న శామ్‌సంగ్ ఇండియా

పేషెంట్-సెంట్రిక్ ఇమేజింగ్‌లో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురానున్న శామ్‌సంగ్ ఇండియాశామ్‌సంగ్, భారతదేశపు అతిపెద్ద వినియోగదారుల ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్, తన అనుబంధ సంస్థ శామ్‌సంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ ద్వారా, న్యూరోలాజికా సహకారంతో, భారతదేశంలో తదుపరి తరం మొబైల్ సిటి ఉత్పత్తి పోర్ట్‌ఫోలియోను ప్రారంభిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. శామ్‌సంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్, ఆధునిక మెడికల్ ఇమేజింగ్ టెక్నాలజీలలో ప్రపంచ నాయకుడిగా, డయాగ్నొస్టిక్ మరియు ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజీని మార్చడానికి ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఈ తదుపరి తరం వ్యవస్థలను అందిస్తుంది. ఇవి మొబిలిటీ, AI-సహాయక సామర్థ్యం, రోగి-మొదటి రూపకల్పనను మిళితం చేస్తూ, ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రదాతలకు ఎప్పుడైనా, ఎక్కడైనా నాణ్యమైన సేవను అందించడానికి సాధికారత కల్పిస్తాయి.

మతిమరుపు సమస్యను వదిలించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి?

మతిమరుపు సమస్యను వదిలించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి?మతిమరుపు తగ్గించుకోవడానికి లేదా మెదడు చురుగ్గా పని చేయడానికి ఇక్కడ కొన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి. వాటిలో ముఖ్యమైనది ఏమిటంటే జీవనశైలిలో మార్పులు చేసుకోవడం, రోజూ క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం వల్ల మెదడుకు రక్త ప్రసరణ మెరుగవుతుంది, ఇది జ్ఞాపకశక్తిని పెంచడానికి సహాయపడుతుంది. నడక, జాగింగ్, సైక్లింగ్ వంటివి చాలా మంచివి. ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్(చేపలు, అవిసె గింజలు), యాంటీఆక్సిడెంట్లు (పండ్లు, కూరగాయలు) ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల మెదడు ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. రోజుకు కనీసం 7-8 గంటలు నిద్రపోవడం చాలా ముఖ్యం. నిద్ర సరిగా లేకపోతే జ్ఞాపకశక్తి బలహీనపడుతుంది.

డయాబెటిస్ వున్నవారిలో చాలామందికి కిడ్నీలు పాడైపోవడానికి కారణాలు ఏమిటి?

డయాబెటిస్ వున్నవారిలో చాలామందికి కిడ్నీలు పాడైపోవడానికి కారణాలు ఏమిటి?షుగర్ వ్యాధి (డయాబెటిస్) ఉన్నప్పుడు కిడ్నీలు పాడైపోవడానికి కొన్ని కారణాలున్నాయి. ముఖ్యంగా డయాబెటిస్ వల్ల రక్తంలో చక్కెర (గ్లూకోజ్) స్థాయిలు ఎక్కువ అవుతాయి. ఈ గ్లూకోజ్ రక్తనాళాల గోడలకు అతుక్కుని, వాటిని గట్టిపరుస్తుంది. దీంతో రక్తనాళాలు పాడైపోతాయి. కిడ్నీలలోని చిన్న రక్తనాళాలు కూడా ఈ విధంగా దెబ్బతింటాయి, తద్వారా వాటి సామర్థ్యం తగ్గిపోతుంది. అధిక రక్తపోటు కారణంగా కిడ్నీలలోని గ్లోమెరులై (రక్తనాళాల గుంపు) మొదట్లో సాధారణం కంటే ఎక్కువ పని చేస్తాయి. దీనిని హైపర్ ఫిల్ట్రేషన్ అంటారు. ఈ అధిక పనితీరు కారణంగా, కిడ్నీలు క్రమంగా అలసిపోయి, వాటి పనితీరును కోల్పోతాయి.

శొంఠి పాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, మోతాదుకి మించి తాగితే?

శొంఠి పాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, మోతాదుకి మించి తాగితే?శొంఠి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఎంతో వుంది. కావల్సినంత మోతాదులో శొంఠిని పాలులో లేదా గోరువెచ్చని మంచినీటిలో వేసుకుని తాగితే పలు అనారోగ్య సమస్యలు దూరమవుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. శొంఠి పాలు జీర్ణక్రియకు చాలా మేలు చేస్తాయి. అజీర్ణం, గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను కూడా తగ్గిస్తుంది. శొంఠిలో శోథ నిరోధక గుణాలు పుష్కలం. శొంఠి పాలను తాగడం వల్ల కీళ్ల నొప్పులు, కండరాల నొప్పులు, మైగ్రేన్ తలనొప్పి వంటివి తగ్గుతాయి. శొంఠి పాలకు రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు కూడా ఉపశమనం కలిగించే శక్తి వుంది.

ఉదయం పూట గుండె పోటు వచ్చే ప్రమాదం అధికం, కారణాలు ఏమిటి?

ఉదయం పూట గుండె పోటు వచ్చే ప్రమాదం అధికం, కారణాలు ఏమిటి?గుండె పోటు. ఇది పనిదినాల్లో ఉదయం 6 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల మధ్య వచ్చే ప్రమాదం అధికంగా ఉంటుందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ మధ్యలో ప్రమాదం 40 శాతం ఎక్కువగా ఉంటుందని జర్నల్ ఆఫ్ ది అమెరికన్ మెడికల్ అసోసియేషన్‌లో ప్రచురించబడిన ఒక అధ్యయనం పేర్కొంది. ఈ పరిస్థితిని ఉదయం సమయపు గుండెపోటు అని కూడా అంటారు. అయితే, ఆదివారాలు, సెలవుల్లో గుండెపోటు వచ్చే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుందని ఆ అధ్యయనం చెబుతోంది. ఉదయం వేళ గుండెపోటు వచ్చే అవకాశం పెరగడానికి పలు కారణాలు ఉన్నాయి.
