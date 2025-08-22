Keerthy Suresh: కీర్తి సురేష్ సినిమా మార్కెట్ పడిపోయిందా?

Keerthy Suresh కీర్తి సురేష్ తన తదుపరి చిత్రం రివాల్వర్ రీటా విడుదల కోసం ఎదురు చూస్తోంది. ఇది ఆగస్టు 27న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఆమె మునుపటి చిత్రం 'ఉప్పు కప్పురంబు' అమేజాన్ ప్రైమ్లో నేరుగా విడుదలైనప్పటికీ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోలేకపోయింది. కీర్తి సురేష్ దర్శకుడు మిస్కిన్తో కలిసి మహిళా ప్రధాన చిత్రంలో కలిసి పనిచేయవచ్చని బలమైన ఊహాగానాలు వస్తున్నాయి. ఈ ప్రాజెక్ట్ దర్శకుడి గురించి అధికారిక ప్రకటన త్వరలో వెలువడుతుంది. ఈ సంచలనం తర్వాత, సుహాస్తో కలిసి నటించిన 'ఉప్పు కప్పురంబు' డిజాస్టర్గా మారిందని కొంతమంది నెటిజన్లు ఎత్తి చూపారు. ఎదురుదెబ్బ తగిలినప్పటికీ కీర్తి మరో చిన్న బడ్జెట్ ప్రాజెక్ట్పై సంతకం చేయడం చూసి వారు షాక్ అవుతున్నారు. అందువల్ల, కీర్తి సురేష్ తన స్క్రిప్ట్ల విషయానికి వస్తే జాగ్రత్తగా ఎంపికలు చేసుకోవాలని వారు భావిస్తున్నారు.