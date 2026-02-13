అవి గాసిప్స్ మాత్రమే.. వాలెంటైన్స్ డే ఏప్రిల్ ఫూల్స్ డేగా మారుతుంది.. మృణాల్
సినీ స్టార్స్ మృణాల్ ఠాకూర్, ధనుష్ డేటింగ్ ప్రేమలో వున్నారని, ఫిబ్రవరి 14, 2026న వివాహం చేసుకోవాలని యోచిస్తున్నారని పుకార్లు వచ్చాయి. ఈ వార్తలపై మృణాల్ స్పందించింది. "ఈ పుకార్లు ఎక్కడి నుండి వ్యాపించాయో నాకు తెలియదు. అవి పూర్తిగా నిరాధారమైనవి" అని చెప్పింది.
ఇతరుల వ్యక్తిగత జీవితాల గురించి గాసిప్లను నమ్మి వ్యాప్తి చేసే వారికి వాలెంటైన్స్ డే ఏప్రిల్ ఫూల్స్ డేగా మారుతుందని ఆమె కౌంటరిచ్చారు. ధనుష్తో వివాహం జరుగుతుందనే వార్తల్లో నిజం లేదని ఆమె గట్టిగా స్పష్టం చేసింది.
ఇంతలో, మృణాల్ ఠాకూర్ తన తదుపరి పాత్రలో అడివి శేష్తో కలిసి డకోయిట్లో నటించడానికి సిద్ధమవుతోంది. ఈ చిత్రం ఏప్రిల్ 10, 2026న పెద్ద ఎత్తున విడుదల కానుంది. మొదట మార్చి 19న విడుదల కావాల్సి ఉన్నప్పటికీ, ధురంధర్ 2, టాక్సిక్ సినిమాలతో బాక్సాఫీస్ వద్ద వార్ను నివారించడానికి నిర్మాతలు విడుదలను వాయిదా వేశారు.