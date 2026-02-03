తెలుగులో సారా అర్జున్.. ధురంధర్ హీరోయిన్ మళ్లీ అదరగొడుతుందా?
త్వరగా ప్రజాదరణ పొందిన నటీమణులలో సారా అర్జున్ ఒకరు. ఆమె ధురంధర్ చిత్రంలో రణవీర్ సింగ్ సరసన కథానాయికగా నటించింది. ఈ సినిమా ఇటీవల నెట్ఫ్లిక్స్లో విడుదల కావడం ద్వారా ప్రజాదరణ పొందింది. తాజాగా సారా అర్జున్ కథానాయికగా తన మొదటి తెలుగు సినిమా కోసం సిద్ధమవుతోంది.
గుణశేఖర్ దర్శకత్వం వహించిన యుఫోరియా చిత్రంతో ఆమె ప్రధాన పాత్రలో అధికారికంగా తెలుగు చిత్రసీమలో అడుగుపెడుతోంది. డ్రగ్స్, పార్టీ సంస్కృతి, నేటి తరం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల వంటి అంశాలతో కూడిన ఈ యువత కేంద్రీకృత డ్రామాలో ఆమె ప్రధాన పాత్రలలో ఒకదానిని పోషిస్తోంది.
సారా అర్జున్ యుఫోరియా చిత్రానికి సంతకం చేసినప్పుడు ఆమె ప్రధాన స్రవంతి ప్రేక్షకులకు పెద్దగా తెలియదు. అయినప్పటికీ మణిరత్నం తీసిన పొన్నియన్ సెల్వన్ చిత్రంలో టీనేజ్ నటిగా ఆమె ఇప్పటికే తనదైన ముద్ర వేసింది. ఆమె తన టీనేజ్ వయస్సులోనే గౌతమ్ తిన్ననూరి దర్శకత్వంలో రూపొందిన మ్యాడ్, గుణశేఖర్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన యుఫోరియా చిత్రాలకు సంతకం చేసింది.
అయితే, నిర్మాణంలో జాప్యం కారణంగా ఈ ప్రాజెక్టులు ఆలస్యమయ్యాయి. తాజాగా యుఫోరియా ఈ వారాంతంలో విడుదల కావడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ధురంధర్ భారీ విజయం తర్వాత సారా అర్జున్ సంపాదించుకున్న క్రేజ్పై నిర్మాతలు గట్టి నమ్మకం పెట్టుకున్నారు. సారా అర్జున్ ఇప్పటికే ఈ సినిమా ప్రమోషన్లను పూర్తి చేసింది. దానిపై అవగాహన కల్పించడానికి పలు ఇంటర్వ్యూలలో పాల్గొంది.