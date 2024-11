నిశ్చితార్థ వేడుక అక్కినేని ఫ్యామిలీ హోమ్‌లో జరిగింది, ఇది గోప్యత మరియు హృదయపూర్వక వేడుకలకు కుటుంబం యొక్క ప్రాధాన్యతను ప్రతిబింబించే వెచ్చని మరియు సన్నిహిత సెటప్. వచ్చే ఏడాది పెళ్లి తేదీలు ఇంకా ఖరారు కానప్పటికీ, ఈ సంతోషకరమైన మైలురాయిని తమ శ్రేయోభిలాషులతో పంచుకోవడానికి జంట మరియు వారి కుటుంబాలు ఆనందంగా ఉన్నాయి.

ఈ ప్రత్యేక సందర్భంలో నాగార్జున అక్కినేని తన సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ఇలా అన్నాడు: “అఖిల్ తన జీవితంలో తన జీవితంలో ఈ ముఖ్యమైన అడుగు వేయడం, జైనాబ్‌తో, జైనాబ్ యొక్క దయ, వెచ్చదనం మరియు కళాత్మక స్ఫూర్తిని చూడటం ఒక తండ్రిగా నాకు ఎనలేని ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. నిజంగా ఆమెను మా కుటుంబానికి అద్భుతమైన జోడింపుగా మార్చాము మరియు మేము ఈ కొత్త ప్రయాణాన్ని రెండు కుటుంబాలతో జరుపుకోవడానికి ఎదురుచూస్తున్నాము.

We are thrilled to announce the engagement of our son, @AkhilAkkineni8, to our daughter in law to be Zainab Ravdjee!



We couldn't be happier to welcome Zainab into our family. Please join us to congratulate the young couple and wish them a lifetime filled with love, joy, and… pic.twitter.com/5KM7BU00bz