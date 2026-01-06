మంగళవారం, 6 జనవరి 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : మంగళవారం, 6 జనవరి 2026 (19:43 IST)

మెగాస్టార్ చిరంజీవికి ఆపరేషన్ జరిగిందా?

Megastar Chiranjeevi
మెగాస్టార్ చిరంజీవికి ఆపరేషన్ జరిగిందనే ప్రచారం సాగుతోంది. ఆయన గత కొంతకాలంగా మోకాలి సమస్యతో బాధపడుతున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ నెల 12వ తేదీన విడుదలకానున్న "మన శంకర వరప్రసాద్ గారు" మూవీ నిర్మాతలు సుస్మిత, సాహు గారపాటి స్పందించారు. ఈ చిత్రం ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా వారు స్పందించారు. 
 
'దీనిపై ఎలా మాట్లాడాలో తెలియదు. ప్రస్తుతానికి ఎలాంటి కామెంట్‌ చేయను' అంటూ సుస్మిత సమాధానం దాటవేశారు. బుధవారం జరిగే ప్రీరిలీజ్‌ ఈవెంట్‌తో పాటు, సినిమా ప్రమోషన్స్‌, ఇంటర్వ్యూలకు చిరంజీవి, వెంకటేశ్‌ ఇద్దరూ హాజరవుతారని వెల్లడించారు.
 
చిరంజీవికి ఇటీవల సర్జరీ జరిగిందట నిజమేనా? అని అడగ్గా, సుస్మిత పైవిధంగా స్పందించారు. 'చిరంజీవి పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌ పనిలో బిజీగా ఉన్నారు. ఓవర్సీస్‌ అభిమానులతో వీడియో కాల్స్‌ కూడా మాట్లాడుతున్నారు. ప్రీ-రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌కు వస్తారు. గతంతో పోలిస్తే ఆయన ఫిట్నెస్‌ పెంచారు. అందుకే స్క్రీన్‌పై స్పెషల్ లుక్‌లో కనిపిస్తున్నారు. షూటింగ్‌ ఉంటే ఆ మూడ్‌లోనే ఉంటారు. ఆయనలో కొత్త ఉత్సాహాన్ని ఈ సినిమాలో చూస్తారు' అని అన్నారు. 
 
కాగా, చిరంజీవికి ఇటీవ‌ల ఓ చిన్న స‌ర్జ‌రీ జరిగినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ఆయ‌న కొంత‌కాలంగా మోకాలి స‌మ‌స్య‌తో బాధ‌ప‌డుతున్నారని, 'మ‌న శంక‌ర వ‌రప్ర‌సాద్ గారు' మూవీ బాధ‌ని కూడా ఓర్చుకొని షూటింగ్ పూర్తి చేసిన‌ట్టు రాసుకొచ్చారు. ఈ వార్తలతో చిరు అభిమానులు కాస్త ఆందోళనకు గురయయ్యారు. ఇప్పుడు ఆయన ప్రమోషన్స్‌లో పాల్గొంటారని నిర్మాతలు చెప్పడంతో సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 

APSRTC: సంక్రాంతి పండుగ కోసం 8,432 ప్రత్యేక బస్సులు : ఏపీఎస్సార్టీసీ

APSRTC: సంక్రాంతి పండుగ కోసం 8,432 ప్రత్యేక బస్సులు : ఏపీఎస్సార్టీసీఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (ఏపీఎస్సార్టీసీ) సంక్రాంతి పండుగ కోసం విస్తృతమైన ఏర్పాట్లు చేసింది. పండుగ సందర్భంగా ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని, తన సాధారణ సర్వీసులతో పాటు అదనంగా 8,432 ప్రత్యేక బస్సులను నడపనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఏ మార్గంలోనూ అదనపు లేదా పండుగ ప్రీమియం ఛార్జీలు వసూలు చేయబోమని, కేవలం సాధారణ ఛార్జీలు మాత్రమే ఉంటాయని ఏపీఎస్సార్టీసీ స్పష్టం చేసింది.

ఇక్కడే.. మీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నా.. ట్రంప్‌‍కు కొలంబియా అధ్యక్షుడు సవాల్

ఇక్కడే.. మీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నా.. ట్రంప్‌‍కు కొలంబియా అధ్యక్షుడు సవాల్వెనెజువెలా అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురో నిర్బంధ చర్యను పలు ప్రపంచ దేశాలు ముక్తకంఠంతో ఖండిస్తున్నాయి. ఈ దేశాల్లో కొలంబియా కూడా ఉంది. ఆ దేశ అధ్యక్షుడు గుప్తావో పెట్రో అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్‌కు ఓ హెచ్చరిక చేశారు. నన్ను తీసుకెళ్లండి.. ఇక్కడే మీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నా అంటూ గతంలో మదురో సవాల్ చేసినట్టుగానే పెట్రో కూడా బహిరంగ సవాల్ విసిరారు.

పీడ విరగడైంది, తాగుబోతు భర్త వేధింపులు తట్టుకోలేక చంపేసిన భార్య

పీడ విరగడైంది, తాగుబోతు భర్త వేధింపులు తట్టుకోలేక చంపేసిన భార్యమద్యానికి బానిసైన వాడితో కాపురం చేయడం ఎంత బాధగా వుంటుందో, అతడు పెట్టే చిత్రహింసలు భరిస్తూ ఎంతటి మనోవేదనకు గురవుతుంటారో తాగుబోతు భర్తలపై భార్యలు చేసే ఫిర్యాదులను బట్టి తెలుస్తుంది. సమాజంలో తాగుబోతు భర్త వల్ల తమకు గౌరవం వుండదనీ, ప్రతి ఒక్కరూ చిన్నచూపు చూస్తారంటూ బాధిత మహిళలు ఆవేదన చెందుతుంటారు. ఈ క్రమంలో కొందరు తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురై దారుణమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంటారు. తాగుబోతు భర్తతో వేగలేక అతడి అడ్డు తొలగించుకుంటారు. ఇలాంటి ఘటనే మార్కాపురం గిద్దలూరు మండలం దంతరపల్లెలో జరిగింది.

ట్రంప్‌ను వెక్కిరిస్తూ డాన్స్ చేసిన మదురో, అందుకే వెనెజులాపై దాడి చేసారా?

ట్రంప్‌ను వెక్కిరిస్తూ డాన్స్ చేసిన మదురో, అందుకే వెనెజులాపై దాడి చేసారా?వెనెజులాపై దాడికి ఓ కారణం వుందంటూ ప్రచారం జరుగుతోంది. తొలుత మాదక ద్రవ్యాలను సరఫరా చేస్తున్న పడవలపై అమెరికా సైన్యం దాడి చేసి నాశనం చేసింది. అది కూడా సముద్రంలో. ఈ ఘటనలు జరుగుతున్న నేపధ్యంలో ఆ దేశ అధ్యక్షుడు మదురో తన సోషల్ మీడియా పేజీలో ట్రంప్‌ చర్యలను ఎగతాళి చేస్తున్నట్లుగా డాన్స్ చేస్తూ వీడియో వదిలాడట. అందులో... ట్రంప్ దెబ్బకి ఉలిక్కిపడినట్లు, భయపడుతున్నట్లు నటిస్తూ ట్రంప్‌ను వెక్కిరిస్తూ డాన్స్ చేసాడట. ఆ వీడియో చూసిన ట్రంప్ తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురై వెనెజులాపై దాడి చేసే నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది.

కరూర్ తొక్కిసలాట: టీవీకే చీఫ్ విజయ్‌కి సమన్లు జారీ చేసిన సీబీఐ

కరూర్ తొక్కిసలాట: టీవీకే చీఫ్ విజయ్‌కి సమన్లు జారీ చేసిన సీబీఐకరూర్ తొక్కిసలాట కేసు సంబంధించి జనవరి 12న ఢిల్లీ ఏజెన్సీ ప్రధాన కార్యాలయంలో విచారణకు హాజరు కావాలని టీవీకే అధ్యక్షుడు విజయ్‌కు సీబీఐ నోటీసులు జారీ చేసిందని అధికారులు తెలిపారు. ఈ కేసు సంబంధించి తమిళగ వెట్రి కళగంకు చెందిన పలువురు కార్యనిర్వాహకులను సీబీఐ విచారించిందని వారు చెప్పారు. ప్రస్తుతం ఈ కేసు సంబంధించి విజయ్‌ను విచారణకు హాజరుకావాలని ఏజెన్సీ నిర్ణయించిందని, ఆ తర్వాత ఈ విషయంలో చార్జిషీట్ దాఖలు చేయడంపై నిర్ణయం తీసుకోవచ్చని వారు తెలిపారు.

Watch More Videos

నూతన సంవత్సరం, నూతన అలవాట్లు: బరువు నియంత్రణలో కాలిఫోర్నియా బాదం కీలక పాత్ర

నూతన సంవత్సరం, నూతన అలవాట్లు: బరువు నియంత్రణలో కాలిఫోర్నియా బాదం కీలక పాత్రనూతన సంవత్సరం ప్రారంభం కాగానే, ఆరోగ్య లక్ష్యాలు ప్రధానాంశంగా మారతాయి. వీటిలో బరువు నియంత్రణ తరచుగా తీర్మానాల జాబితాలో అగ్రస్థానంలో ఉంటుంది. ప్రజలు తమ దినచర్యలను సరిచేసుకుని, ఫిట్‌గా, మరింత శక్తివంతంగా ఉండటానికి సుస్థిర మార్గాలను వెతుకుతున్నారు. ఈ క్రమంలో, అవగాహనతో కూడిన ఆహారపు అలవాట్లు, సమతుల్య పోషణ కొత్త ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంటున్నాయి. ఈ మార్పును ప్రతిబింబిస్తూ, ఆల్మండ్ బోర్డ్ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా సహకారంతో- యూగవ్ (YouGov) నిర్వహించిన తాజా సర్వే, భారతీయ వినియోగదారులు ఆరోగ్యకరమైన ఎంపికల వైపు ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్నారని వెల్లడించింది.

ఈ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలిస్తే రాగులతో చేసిన రొట్టెలు తినకుండా వుండరు

ఈ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలిస్తే రాగులతో చేసిన రొట్టెలు తినకుండా వుండరుచిరుధాన్యాలలో రాగులకి మంచి పేరు ఉంది. రాగులు శరీరానికి మంచి బలాన్ని ఇస్తాయి. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. రాగి పిండిని చిన్నపిల్లలకు కూడా ఆహారంగా పెడతారు. రాగి జావ, రాగి సంగటి, రాగి దోశ, రాగి లడ్డు, రాగి రొట్టె ఇలా ఏ విధంగానైనా మనం వీటిని తీసుకోవచ్చు. వీటి ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రాగి పిండిని జావగా చేసుకుని, పాలతో లేదా మజ్జిగతో కలిపి సేవిస్తే ఆరోగ్యంగా ఉండవచ్చు. డ్రైఫ్రూట్స్‌లో ఉన్న అనేక గుణాలు ఒక్క రాగులలో ఉన్నాయంటే ఎంత మాత్రం ఆశ్చర్యం లేదు.

వాకింగ్ ఎలా చేస్తే ఆరోగ్యకరం?

వాకింగ్ ఎలా చేస్తే ఆరోగ్యకరం?తరచుగా చాలా మంది మార్నింగ్ వాక్‌కి వెళుతుంటారు. కానీ చాలా మందికి ఒక ప్రశ్న ఉంటుంది, వారు ఖాళీ కడుపుతో మార్నింగ్ వాక్ చేయవచ్చా? లేదా అనేది. దీనికి సంబంధించిన వివరం తెలుసుకుందాము. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, వాకింగ్ ఎల్లప్పుడూ ఖాళీ కడుపుతోనే చేయాలి. అంటే అల్పాహారానికి 30 నిమిషాల ముందు ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. ఖాళీ కడుపుతో నడవడం వల్ల జీవక్రియ పెరుగుతుంది. కొవ్వు వేగంగా కరిగిపోయి బరువు అదుపులో ఉంటుంది. నడుస్తున్నప్పుడు, శరీరం శక్తి కోసం కొవ్వును ఉపయోగిస్తుంది.

2026 సంవత్సరానికి స్వాగతం పలికిన తలసేమియా- సికిల్ సెల్ సొసైటీ

2026 సంవత్సరానికి స్వాగతం పలికిన తలసేమియా- సికిల్ సెల్ సొసైటీహైదరాబాద్: ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో ఒక ముఖ్యమైన విజయంతో నూతన సంవత్సరాన్ని ప్రారంభిస్తూ, జన్యు రక్త రుగ్మతలను నిర్మూలించడానికి తాము చేస్తున్న నిరంతర ప్రయత్నాలలో ఒక ప్రధాన మైలురాయిని సాధించినట్లు తలసేమియా-సికిల్ సెల్ సొసైటీ(TSCS) వెల్లడించింది. మే 2025 మరియు జనవరి 1, 2026 మధ్య, కమలా హాస్పిటల్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్‌లో 54 ప్రినాటల్ డయాగ్నసిస్(PND) పరీక్షలను TSCS విజయవంతంగా నిర్వహించింది. తలసేమియా మరియు సికిల్ సెల్ అనీమియాకు సంబంధించి పిండం యొక్క స్థితిని అంచనా వేయడానికి ఈ పరీక్షలు చాలా కీలకమైనవి, తద్వారా ఈ తీవ్రమైన వ్యాధులతో బాధపడే పిల్లల జననాన్ని నివారించడానికి సమాచారంతో కూడిన నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు.

Ginger Milk in winter అల్లం పాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

Ginger Milk in winter అల్లం పాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుఆరోగ్యానికి అల్లం ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఈ అల్లాన్ని ప‌లు అనారోగ్య స‌మ‌స్య‌ల‌ను త‌గ్గించుకునేందుకు ఉప‌యోగిస్తున్నారు. ఈ అల్లంను పాలలో కలుపుకుని అల్లం పాలు తాగితే అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు సమకూరుతాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. అల్లం పాలుతో జ‌లుబు, ఫ్లూ, అజీర్ణం, ఇత‌ర జీర్ణ స‌మ‌స్య‌లు త‌గ్గుతాయి. అల్లం పాలు తాగితే రోగనిరోధ‌కశ‌క్తి పెరగడమే కాకుండా వ్యాధులు, ఇన్ఫెక్ష‌న్లు రాకుండా ఉంటాయి. అల్లం, పాలు రెండింటినీ క‌లిపి తాగ‌డం వ‌ల్ల ల‌భించే పోష‌కాలు ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి. అల్లం పాలు త‌యారీకి ఒక కప్పు పాలు, ఒక టీ స్పూన్ తురిమిన అల్లం తీసుకోవాలి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com