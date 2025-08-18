Court : రహస్యంగా కోర్టు దర్శకుడి వివాహం.. వధువు ఎవరంటే?
ఆగస్టు 17 ఆదివారం విశాఖపట్నంలో జరిగిన అంగరంగ వైభవంగా జరిగిన వివాహ వేడుకలో కోర్ట్ డైరెక్టర్ రామ్ జగదీష్, కార్తీకను వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ వివాహ మహోత్సవానికి నటుడు శివాజీ, నిర్మాత ప్రశాంతి, ప్రధాన జంట రోషన్, శ్రీదేవితో సహా పలువురు సినీ ప్రముఖులు, కోర్ట్ బృందంలోని ఇతర సభ్యులు హాజరయ్యారు.
నటుడు నాని నిర్మించిన కోర్ట్ చిత్రం ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో తక్కువ బడ్జెట్తో విడుదలైంది కానీ ఆశ్చర్యకరమైన విజయాన్ని సాధించింది. రోషన్, శ్రీదేవి, ప్రియదర్శి, శివాజీల శక్తివంతమైన ప్రదర్శనలతో, ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. రామ్ జగదీష్ ప్రత్యేకమైన కథ చెప్పే శైలి మెగాస్టార్ చిరంజీవి నుండి కూడా ప్రశంసలు అందుకుంది.
ఈ నేపథ్యంలో అతని వివాహ వార్త వెలువడిన వెంటనే, అభిమానులు, పరిశ్రమ సహచరులు సోషల్ మీడియాను అభినందన పోస్ట్లతో నింపారు. కోర్ట్లో తన పాత్రకు ప్రశంసలు పొందిన నటుడు శివాజీ, వేడుక నుండి చిత్రాలను పంచుకున్నారు. నూతన వధూవరులు జీవితాంతం సంతోషంగా, కలిసి ఉండాలని కోరుకున్నారు.
వధువు కార్తీక చిత్ర పరిశ్రమకు చెందినది కాదు. ఆమె నేపథ్యం గురించి మరిన్ని వివరాలు ఇంకా వెల్లడి కాలేదు. పని విషయంలో, రామ్ జగదీష్ తన తదుపరి చిత్రం కోసం నిర్మాత నానితో తిరిగి జతకట్టే అవకాశం ఉంది. దుల్కర్ సల్మాన్ ప్రధాన పాత్ర పోషించవచ్చని, త్వరలోనే అధికారిక ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉందని ఫిల్మ్ సర్కిల్స్లో వార్తలు వస్తున్నాయి. విమర్శకుల ప్రశంసలు పొందిన తొలి చిత్రం, సంతోషకరమైన వివాహం, మరో పెద్ద ప్రాజెక్ట్తో, రామ్ జగదీష్ తన వ్యక్తిగత, వృత్తి జీవితంలో ఆశాజనకమైన దశలోకి అడుగుపెడుతున్నాడు.