సోమవారం, 18 ఆగస్టు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 18 ఆగస్టు 2025 (22:31 IST)

Court : రహస్యంగా కోర్టు దర్శకుడి వివాహం.. వధువు ఎవరంటే?

Court Director
ఆగస్టు 17 ఆదివారం విశాఖపట్నంలో జరిగిన అంగరంగ వైభవంగా జరిగిన వివాహ వేడుకలో కోర్ట్ డైరెక్టర్ రామ్ జగదీష్, కార్తీకను వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ వివాహ మహోత్సవానికి నటుడు శివాజీ, నిర్మాత ప్రశాంతి, ప్రధాన జంట రోషన్, శ్రీదేవితో సహా పలువురు సినీ ప్రముఖులు, కోర్ట్ బృందంలోని ఇతర సభ్యులు హాజరయ్యారు. 
 
నటుడు నాని నిర్మించిన కోర్ట్ చిత్రం ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో తక్కువ బడ్జెట్‌తో విడుదలైంది కానీ ఆశ్చర్యకరమైన విజయాన్ని సాధించింది. రోషన్, శ్రీదేవి, ప్రియదర్శి, శివాజీల శక్తివంతమైన ప్రదర్శనలతో, ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. రామ్ జగదీష్‌ ప్రత్యేకమైన కథ చెప్పే శైలి మెగాస్టార్ చిరంజీవి నుండి కూడా ప్రశంసలు అందుకుంది.

ఈ నేపథ్యంలో అతని వివాహ వార్త వెలువడిన వెంటనే, అభిమానులు, పరిశ్రమ సహచరులు సోషల్ మీడియాను అభినందన పోస్ట్‌లతో నింపారు. కోర్ట్‌లో తన పాత్రకు ప్రశంసలు పొందిన నటుడు శివాజీ, వేడుక నుండి చిత్రాలను పంచుకున్నారు. నూతన వధూవరులు జీవితాంతం సంతోషంగా, కలిసి ఉండాలని కోరుకున్నారు.
 
వధువు కార్తీక చిత్ర పరిశ్రమకు చెందినది కాదు. ఆమె నేపథ్యం గురించి మరిన్ని వివరాలు ఇంకా వెల్లడి కాలేదు. పని విషయంలో, రామ్ జగదీష్ తన తదుపరి చిత్రం కోసం నిర్మాత నానితో తిరిగి జతకట్టే అవకాశం ఉంది. దుల్కర్ సల్మాన్ ప్రధాన పాత్ర పోషించవచ్చని, త్వరలోనే అధికారిక ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉందని ఫిల్మ్ సర్కిల్స్‌లో వార్తలు వస్తున్నాయి. విమర్శకుల ప్రశంసలు పొందిన తొలి చిత్రం, సంతోషకరమైన వివాహం, మరో పెద్ద ప్రాజెక్ట్‌తో, రామ్ జగదీష్ తన వ్యక్తిగత, వృత్తి జీవితంలో ఆశాజనకమైన దశలోకి అడుగుపెడుతున్నాడు.

Amaravati: జగన్‌కు నిజంగా ధైర్యం ఉంటే, అమరావతి పురోగతిని చూడాలి.. దేవినేని

Amaravati: జగన్‌కు నిజంగా ధైర్యం ఉంటే, అమరావతి పురోగతిని చూడాలి.. దేవినేనిఅమరావతిని సందర్శించి అభివృద్ధి పనులను ప్రత్యక్షంగా వీక్షించాలని టీడీపీ నేత దేవినేని ఉమా వైఎస్ఆర్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్‌ను కోరారు. జగన్‌కు నిజంగా ధైర్యం ఉంటే, ఆయన స్వయంగా వచ్చి తన కళ్లతో పురోగతిని చూడాలని ఆయన అన్నారు. ఇటీవలి రోజుల్లో, వైఎస్ఆర్సీపీ సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్ అమరావతిలో నీటితో నిండిన ప్రాంతాలను చూపించే స్టాక్ వీడియోలను వ్యాప్తి చేస్తున్నాయి.

సెల్ఫీ కోసం కదిలే రైలు నుంచి ఫోన్ బైట పెట్టాడు, ఒకే ఒక్క దెబ్బతో సెల్ ఎగిరిపడింది (video)

సెల్ఫీ కోసం కదిలే రైలు నుంచి ఫోన్ బైట పెట్టాడు, ఒకే ఒక్క దెబ్బతో సెల్ ఎగిరిపడింది (video)సెల్ఫీల పిచ్చి ఎంతోమందిని సమస్యల్లోకి నెట్టివేస్తుంది. కొందరు ప్రాణాలను సైతం కోల్పోతున్నారు. మరికొందరు తమ సెల్ ఫోన్లతో పాటు గాయాలపాలవుతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనకు సంబంధించిన ఓ వీడియో సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తోంది. ఆ వీడియోలో ఓ వ్యక్తి వేగంగా కదిలి వెళ్తున్న రైల్లో నుంచి సెల్ఫీ తీసుకుంటున్నాడు. అతడలా సెల్ఫీ తీయడాన్ని పక్క రైలు బోగీలో వున్న మరో వ్యక్తి వీడియో తీస్తున్నాడు. రైలు చాలా వేగంగా వెళ్తోంది. బయట వున్న వ్యక్తి కర్రతో కొట్టాడు.

Pulasa Comment: రెండేళ్లలో అమరావతి జలాల్లో ప్రజలు పులస చేపలు పట్టుకోవచ్చు

Pulasa Comment: రెండేళ్లలో అమరావతి జలాల్లో ప్రజలు పులస చేపలు పట్టుకోవచ్చురెండేళ్లలో అమరావతి జలాల్లో ప్రజలు పులస చేపలను పట్టుకోవచ్చని వైఎస్‌ఆర్‌సిపి నాయకుడు కేతిరెడ్డి వెంకటరామి రెడ్డి సెటైరికల్ కామెంట్స్ చేయడం వివాదానికి దారితీసింది. వర్షాకాలంలో ఎగువన ఈదుతూ ఉండే గోదావరి జిల్లాల సీజన్‌కు సంబంధించిన రుచికరమైన వంటకం పులస. భారీ వర్షాలు అమరావతిని ముంచెత్తుతాయని, ఆ తర్వాత నివాసితులు పులస కోసం చేపలు పట్టవచ్చని ధర్మవరం మాజీ ఎమ్మెల్యే చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని వ్యాఖ్యానించారు. ఏపీ మద్యం కుంభకోణంలోఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న మిథున్ రెడ్డిని రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలులో కలిసిన తర్వాత ఆయన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Airtel: ఎయిర్ టెల్ యూజర్లకు నెట్‌వర్క్ అంతరాయం..

Airtel: ఎయిర్ టెల్ యూజర్లకు నెట్‌వర్క్ అంతరాయం..భారతదేశంలోని అనేక ప్రాంతాలలోని ఎయిర్‌టెల్ కస్టమర్లు సోమవారం నెట్‌వర్క్ అంతరాయాన్ని ఎదుర్కొన్నారు, మొబైల్ డేటా, వాయిస్ కాల్స్, ఎస్ఎంఎస్ సేవలను ఉపయోగించడంలో అనేక సమస్యలు ఉన్నాయని నివేదించారు. అవుటేజ్ ట్రాకింగ్ వెబ్‌సైట్ డౌన్‌డెటెక్టర్ ప్రకారం, సాయంత్రం 4:32 గంటల నాటికి 2,300 కంటే ఎక్కువ ఫిర్యాదులు నమోదయ్యాయి. ఈ అంతరాయం మొబైల్ డేటా, వాయిస్ కనెక్టివిటీ రెండింటినీ ప్రభావితం చేసిందని సూచిస్తుంది.

Telangana Floods: సిద్దిపేట గౌరారంలో అత్యధిక వర్షపాతం- ఆ జిల్లాల్లో రెడ్ అలర్ట్

Telangana Floods: సిద్దిపేట గౌరారంలో అత్యధిక వర్షపాతం- ఆ జిల్లాల్లో రెడ్ అలర్ట్తెలంగాణలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాల కారణంగా వరదలు సంభవించాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలు మునిగిపోయాయి, రోడ్లు, పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రాంతం ప్రభావంతో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా వాగులు, వాగులు, సరస్సులు, చెరువులు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. ఎగువ నుండి భారీగా వరదలు రావడంతో, జలాశయాలు అంచుల వరకు నిండిపోయాయి. నీటిని దిగువకు విడుదల చేయడానికి అధికారులు గేట్లను ఎత్తివేశారు.

జీడి పప్పులో వున్న పోషకాలు ఏమిటి?

జీడి పప్పులో వున్న పోషకాలు ఏమిటి?జీడిపప్పు రుచికరంగా ఉండటమే కాకుండా, అనేక పోషకాలను కలిగి ఉండే ఒక ఆరోగ్యకరమైన డ్రై ఫ్రూట్. ఇది శరీరానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. జీడిపప్పులో ఉండే ప్రధాన పోషకాలు, వాటి వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఎముకలు బలంగా ఉండటానికి, గుండె ఆరోగ్యానికి, రక్తపోటును నియంత్రించడానికి, నాడీ వ్యవస్థ సరిగా పనిచేయడానికి మెగ్నీషియం చాలా అవసరం. రాగి శరీరంలో శక్తిని ఉత్పత్తి చేయడానికి, ఇనుమును గ్రహించడానికి, ఎర్ర రక్త కణాల నిర్మాణానికి సహాయపడుతుంది. జింక్ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో, గాయాలు త్వరగా నయం అవ్వడంలో, కణాల పెరుగుదలకు ఇది కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.

వయోజనుల కోసం 20-వాలెంట్ న్యుమోకాకల్ కాంజుగేట్ వ్యాక్సిన్‌ను ఆవిష్కరించిన ఫైజర్

వయోజనుల కోసం 20-వాలెంట్ న్యుమోకాకల్ కాంజుగేట్ వ్యాక్సిన్‌ను ఆవిష్కరించిన ఫైజర్ఫైజర్ భారతదేశంలో వయోజనుల కోసం తన తదుపరి తరం 20-వాలెం ట్ న్యుమోకాకల్ కాంజుగేట్ వ్యాక్సిన్ (PCV20)ను విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. విస్తృత సెరోటైప్ కవరేజ్‌‌తో, ఫైజర్ అందించే ఈ వ్యాక్సిన్ వయోజనులకు న్యుమోకాకల్ వ్యాధి నుండి రక్షణలో గణనీయమైన పురోగతిని సూచిస్తుంది. ఫైజర్ రూపొందించిన ఈ వ్యాక్సిన్, ఇన్వాసివ్, నాన్-ఇన్వాసివ్ న్యుమోకాకల్ వ్యాధులకు కారణమైన క్లినికల్ సంబంధిత 20 సెరోటైప్‌ల నుండి రక్షించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది దీర్ఘకాలిక పరిస్థితులతో వుండే వారితో సహా వయోజనులందరికీ సకాలంలో, చురుకైన రక్షణను అందిస్తుంది. PCV20 సింగిల్ షాట్ వ్యాక్సిన్‌గా అందుబాటులో ఉంటుంది.

మెడికవర్ క్యాన్సర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఉచిత క్యాన్సర్ నిర్ధారణ వైద్య శిబిరం

మెడికవర్ క్యాన్సర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఉచిత క్యాన్సర్ నిర్ధారణ వైద్య శిబిరం79వ స్వతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని మెడికవర్ క్యాన్సర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఉచిత క్యాన్సర్ నిర్ధారణ వైద్య శిబిరాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా మనం సైతం కాదంబరి ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకుడు, నటుడు కాదంబరి కిరణ్ కుమార్ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, క్యాన్సర్ ఒక భయంకరమైన వ్యాధి అనే అపోహను తొలగించి, దానిపై అవగాహన పెంచుకోవాలి. తొలి దశలోనే గుర్తిస్తే క్యాన్సర్‌ను పూర్తిగా నయం చేయవచ్చు. ప్రజలు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి అని పిలుపునిచ్చారు.

పిట్యూటరీ గ్రంథి ఆరోగ్యకరంగా లేకపోతే సంతానం శూన్యం, ఎందుకంటే?

పిట్యూటరీ గ్రంథి ఆరోగ్యకరంగా లేకపోతే సంతానం శూన్యం, ఎందుకంటే?పిట్యూటరీ గ్రంథి. ఈ గ్రంథిని మాస్టర్ గ్రంథి అని కూడా పిలుస్తారు, ఎందుకంటే ఇది చాలా చిన్నదిగా ఉన్నప్పటికీ, శరీరంలోని ఇతర ముఖ్యమైన గ్రంథులన్నింటినీ నియంత్రిస్తుంది. మెదడు కింద ఉన్న ఈ గ్రంథి, శరీరం యొక్క అనేక ముఖ్యమైన విధులను నిర్వహించడానికి అవసరమైన హార్మోన్లను ఉత్పత్తి చేస్తుంది, విడుదల చేస్తుంది. పిట్యూటరీ గ్రంథి ప్రధాన ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఈ గ్రంథి పిట్యూటరీ గ్రంథి గ్రోత్ హార్మోన్‌ను విడుదల చేస్తుంది. ఇది పిల్లలలో ఎముకలు, కండరాలు, ఇతర కణజాలాల పెరుగుదలను ప్రేరేపించి, వారి శారీరక అభివృద్ధికి తోడ్పడుతుంది. పెద్దలలో కండరాల నిర్వహణ, కొవ్వు పంపిణీకి కూడా ఈ హార్మోన్ అవసరం.

వేరుశనగ పల్లీలు తింటున్నారా?

వేరుశనగ పల్లీలు తింటున్నారా?వేరుశనగ పల్లీలు మన ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తాయి. వాటిలో ప్రొటీన్లు, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, విటమిన్లు, ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటిని పేదవారి బాదం అని కూడా పిలుస్తారు. వేరుశనగలు తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపరుస్తుంది: వేరుశనగల్లో మోనోఅన్‌శాచురేటెడ్, పాలీఅన్‌శాచురేటెడ్ కొవ్వులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించి, మంచి కొలెస్ట్రాల్‌ను పెంచడానికి సహాయపడతాయి. తద్వారా గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి.
