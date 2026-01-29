గురువారం, 29 జనవరి 2026
  వినోదం
  తెలుగు సినిమా
  కథనాలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : గురువారం, 29 జనవరి 2026 (10:07 IST)

పెద్దలు అంగీకరించకుంటే పారిపోయి పెళ్లి చేసుకునేవాళ్లం : కీర్తి సురేశ్

keerty suresh marriage
తమ పెద్దలు అగీకరించకుంటే పారిపోయి పెళ్లి చేసుకుని వుండేవాళ్ళమని హీరోయిన్ కీర్తి సురేశ్ అన్నారు. తన చిరకాల ప్రియుడు ఆంటోనీ తటితల్‌ను గత 2024లో ఆమె వివాహం చేసుకున్నారు. వీరి వివాహం అంగరంగం వైభవంగా జరిగింది. ఈ మధుర క్షణాలను ఆమె మరోమారు గుర్తు చేసుకున్నారు. 
 
'15 ఏళ్లు ప్రేమలో ఉన్నాం. పెళ్లి అలా వైభవంగా జరుగుతుందని కలలో కూడా అనుకోలేదు. మేం ఖచ్చితంగా పారిపోయి పెళ్లి చేసుకుంటామనే అనుకున్నాను. కానీ, ఇంట్లో అంగీకరించడంతో ఘనంగా జరిగింది. దీంతో కల నిజమైనట్లు అనిపించింది. అందుకే మా వివాహ వేడుకలో నేను భావోద్వేగానికి గురయ్యాను. 
 
ఒక్క క్షణం నోట మాట రాలేదు. 15 ఏళ్ల ప్రేమ 30 సెకన్లలో తాళి కట్టే సమయంలో కళ్ల ముందు కదలాడింది. దీంతో ఆనందబాష్పాలు ఆగలేదు. ఆంటోనీ కూడా నమ్మలేకపోయాడు. అందుకే అతడు కూడా ఎమోషనల్‌ అయ్యాడు. మొదటిసారి ఆంటోనీ కళ్లల్లో నీళ్లు చూశాను. ఇది ఓ అందమైన ప్రయాణం' అని కీర్తి గుర్తుచేసుకున్నారు. 

ప్రేమ వద్దని మందలించిన తల్లిదండ్రులు.. ఒకే చీరతో ఫ్యానుకు ఉరేసుకున్న ప్రేమజంట

ప్రేమ వద్దని మందలించిన తల్లిదండ్రులు.. ఒకే చీరతో ఫ్యానుకు ఉరేసుకున్న ప్రేమజంటతెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నాగర్ కర్నూల్ జిల్లాలో ఓ విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. తమ ప్రేమకు పెద్దలు అంగీకరించకపోవడంతో చావే శరణ్యమని భావించిన ఓ ప్రేమ జంట బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. జిల్లాలోని అచ్చంపేటలో జరిగిన ఈ సంఘటన వివరాలను పరిశీలిస్తే,

ప్రేమను నిరాకరించిన తల్లిదండ్రులు.. చంపేసిన కుమార్తె

ప్రేమను నిరాకరించిన తల్లిదండ్రులు.. చంపేసిన కుమార్తెతెలంగాణ రాష్ట్రంలోని వికారాబాద్ జిల్లాలో సభ్యసమాజం తలదించుకునే సంఘటన ఒకటి జరిగింది. తన ప్రేమను నిరాకరించిన తల్లిదండ్రులను కన్నకుమార్తె విచక్షణారహితంగా చంపేసింది. వికారాబాద్ జిల్లా యాచారంలో ఈ దారుణం జరిగింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

Chandra Babu Naidu: ప్రతి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో ఒక సూపర్‌-స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి - చంద్రబాబు

Chandra Babu Naidu: ప్రతి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో ఒక సూపర్‌-స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి - చంద్రబాబుఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ప్రతి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో కనీసం ఒక సూపర్‌-స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి ఉంటుందని, ఏప్రిల్ 1వ తేదీ నుండి సార్వత్రిక ఆరోగ్య విధానం అమలు చేయబడుతుందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు బుధవారం ప్రకటించారు. వెలగపూడిలోని రాష్ట్ర సచివాలయంలో వైద్య, ఆరోగ్య శాఖపై సమీక్ష నిర్వహిస్తూ, సంజీవని ఆరోగ్య పథకాన్ని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వీలైనంత త్వరగా విస్తరించాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు.

మేనల్లుడుతో అక్రమ సంబంధం.. భర్తకు తెలియడంతో చంపేసింది...

మేనల్లుడుతో అక్రమ సంబంధం.. భర్తకు తెలియడంతో చంపేసింది...తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నల్గొండ జిల్లా సీత్యాతండాలో ఓ దారుణం జరిగింది. సొంత మేనల్లుడుతో ఓ వివాహిత వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుంది. ఈ విషయం తన భర్తకు తెలిసింది. దీంతో తమ అక్రమ సంబంధానికి అడ్డుగా ఉన్నాడని భావించిన ఆ మహిళ కట్టుకున్న భర్తను మేనల్లుడుతో కలిసి హత్య చేసింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

పల్టీలు కొడుతూ కూలిపోయిన అజిత్ పవార్ ఎక్కిన విమానం (video)

పల్టీలు కొడుతూ కూలిపోయిన అజిత్ పవార్ ఎక్కిన విమానం (video)మహారాష్ట్ర డిప్యూటీ సీఎం అజిత్ పవార్ ప్రయాణించిన విమానం కూలిపోయేముందు పల్టీలు కొట్టినట్లు సీసీటీవీ ఫుటేజిలో కనబడుతోంది. కూలిపోయే ముందు విమానం గాల్లోనే పల్టీలు కొట్టింది. ఐతే రన్ వే సరిగా కనిపించకపోవడంతో పైలెట్లు విమానాన్ని అదుపుచేయలకేపోయారనీ, అందువల్లనే విమానం కూలిందని ఏవియేషన్ నిపుణులు ప్రాథమికంగా నిర్థారణకు వచ్చారు. మరోవైపు ఈ ఘటనపై పూర్తి దర్యాప్తు చేయనున్నారు. మహారాష్ట్ర ఉపముఖ్యమంత్రి అజిత్ పవార్ విమాన ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఘటనపై ఎన్సీపి అధినేత శరద్ పవార్ మాట్లాడుతూ... విమాన దుర్ఘటన పూర్తిగా ప్రమాదమేనని అన్నారు

వంట్లో వేడి చేసినట్టుంది, ఉప్మా తినాలా? పూరీలు తినాలా?

వంట్లో వేడి చేసినట్టుంది, ఉప్మా తినాలా? పూరీలు తినాలా?సాధారణంగా పూరి, ఉప్మా ఈ రెండింటిలో పూరి తింటేనే శరీరానికి ఎక్కువ వేడి చేస్తుంది. దీనికి గల కారణాలు, ఈ రెండింటి మధ్య తేడాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పూరీలను నూనెలో డీప్ ఫ్రై చేస్తారు. నూనెలో వేయించిన పదార్థాలు శరీరంలో జీర్ణం కావడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది, దీనివల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది. పూరీలను మైదాతో లేదా గోధుమ పిండితో చేసినా, నూనెను ఎక్కువగా పీల్చుకోవడం వల్ల అది అసిడిటీకి దారితీస్తుంది. కడుపులో మంట లేదా వేడి చేసినట్లు అనిపించడానికి ఇదే ప్రధాన కారణం. ఇందులో ఉండే అధిక క్యాలరీలు, కొవ్వు పదార్థాలు జీవక్రియను వేగవంతం చేసి వేడిని కలిగిస్తాయి.

సంగారెడ్డిలో రొమ్ము క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్‌ను మరింత విస్తరించటానికి చేతులు కలిపిన గ్రాన్యూల్స్ ఇండియా, సెర్ప్

సంగారెడ్డిలో రొమ్ము క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్‌ను మరింత విస్తరించటానికి చేతులు కలిపిన గ్రాన్యూల్స్ ఇండియా, సెర్ప్సంగారెడ్డి: సంగారెడ్డి జిల్లాలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని పేద మహిళలకు రొమ్ము క్యాన్సర్ పరీక్షలను విస్తృతంగా చేయటంతో పాటుగా వారికి అవగాహనను మరింత పెంచటానికి గ్రాన్యూల్స్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వ సొసైటీ ఫర్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ రూరల్ పావర్టీ (సెర్ప్)తో ఒక అవగాహన ఒప్పందం (ఎంఓయు)పై సంతకం చేసింది. వైద్య మౌలిక సదుపాయాలకు పరిమిత అవకాశాలు ఉన్న సమాజాల చెంతకు వ్యవస్థీకృత స్క్రీనింగ్ సేవలను చేరువ చేయటం ద్వారా వ్యాధులను ముందుగానే గుర్తించటం మరియు నివారణ ఆరోగ్య సంరక్షణపై ఈ కార్యక్రమం దృష్టి పెడుతుంది.

వామ్మో Nipah Virus, 100 మంది క్వారెంటైన్, లక్షణాలు ఏమిటి?

వామ్మో Nipah Virus, 100 మంది క్వారెంటైన్, లక్షణాలు ఏమిటి?భారతదేశంలో నిపా వైరస్ (Nipah Virus) కేసులు ఐదు నమోదైనట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనితో వైరస్ సోకిన వారితో సమీపంగా వున్నవారిని, కుటుంబ సభ్యులను మొత్తం 100 మందిని క్వారెంటైన్లో వుంచారు. ఆసియా దేశాల్లో పలు విమానాశ్రయాలకు హెచ్చరికలు జారీ చేసారు. ప్రయాణికులను కోవిడ్ మాదిరి పరీక్షలు చేస్తున్నారు. నిపా వైరస్ సాధారణంగా కేరళ వంటి దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. భారత్‌లో గతంలో కేరళ (కోజికోడ్, మలప్పురం జిల్లాల్లో) దీని కేసులు నమోదయ్యాయి. ఈ వైరస్ చాలా ప్రమాదకరమైనది.

పీతలు తినేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

పీతలు తినేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలురుచికరమైన రుచితో పాటు, పీతలు తినడానికి ఆరోగ్యకరమైనవి. పీతలు అనేక ముఖ్యమైన పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటాయి. పీత తినడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాల గురించి మరింత తెలుసుకుందాము. పీత తక్కువ కొవ్వు, ఆరోగ్యకరమైన ప్రోటీన్ యొక్క మూలం, ఇది శక్తిని ఇస్తుంది. జీవక్రియను పెంచుతుంది. పీత ఒమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లాలు, జింక్- ప్రోటీన్లకు మంచి మూలం, ఇవన్నీ కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. గుండెపోటు ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి. పీతలు మెదడు ఆరోగ్యం, అభివృద్ధిని ప్రభావితం చేసే ఇతర కారకాల నుండి రక్షించడంలో సహాయపడతాయి. పీత మాంసంలో భాస్వరం అధికంగా ఉంటుంది, ఫలితంగా దంతాలు, ఎముకలను బలంగా నిర్మించడంలో సహాయపడుతుంది.

మెదడు ఆరోగ్యాన్ని పెంచే సూపర్ ఫుడ్స్, ఏంటవి?

మెదడు ఆరోగ్యాన్ని పెంచే సూపర్ ఫుడ్స్, ఏంటవి?శరీరంలోని అన్ని భాగాల పనితీరుకు మెదడు చాలా అవసరం. మెదడును ఆరోగ్యంగా, చురుకుగా ఉంచడంలో సహాయపడే కొన్ని సూపర్ ఫుడ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఆరోగ్యకరమైన మెదడు అభివృద్ధికి డ్రై ఫ్రూట్స్ చాలా అవసరం. బాదం, పిస్తా, జీడిపప్పు, చియా గింజలు మెదడు ఆరోగ్యానికి అవసరమైన పోషకాలను కలిగి ఉంటాయి. తాజా పండ్లు, కూరగాయలు తినడం మెదడు అభివృద్ధికి మంచిది. ఇందులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు జ్ఞాపకశక్తిని, మానసిక స్థితిని మెరుగుపరుస్తాయి. ఖర్జూరంలోని ఐరన్, మినరల్స్ మెదడు శక్తిని మెరుగుపరుస్తాయి. పచ్చిగుడ్లలో ఉండే ప్రోటీన్, విటమిన్ బి12 మెదడు ఆరోగ్యానికి చాలా అవసరం. ఆహారంలో ఎక్కువ నూనె, చక్కెర కలపడం మెదడు ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు.
