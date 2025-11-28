శుక్రవారం, 28 నవంబరు 2025
Written By దేవీ
Last Updated : శుక్రవారం, 28 నవంబరు 2025 (14:50 IST)

Prabhas: సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న రాజా సాబ్ పాట... ఆట

రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ రాబోయే రొమాంటిక్ హారర్ కామెడీ థ్రిల్లర్ ది రాజా సాబ్, దేశంలో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న పెద్ద సినిమాలో ఇది ఒకటి. ఈ చిత్రం అభిమానులకు సంక్రాంతి పండుగ విందుగా జనవరి 9న విడుదల కానుంది.
 
రాజా సాబ్ సంగీత ప్రయాణం ఇటీవల 'రెబెల్ సాబ్' పాట విడుదలతో ప్రారంభమైంది. ఈ పాట యొక్క హిందీ వెర్షన్ చార్ట్‌బస్టర్‌గా మారింది.  అన్ని ప్రముఖ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో పెద్ద ట్రెండింగ్‌లో ఉంది. ఈ పాట యొక్క అనేక కవర్ వెర్షన్‌లు ఇన్‌స్టాగ్రామ్, యూట్యూబ్‌ను శాసిస్తున్నాయి. ప్రభాస్ మనోహరమైన స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్, అతని ఉల్లాసమైన నృత్య కదలికలు  థమన్ యొక్క ఉత్సాహభరితమైన బీట్‌లు ఈ పాటను దేశవ్యాప్తంగా తక్షణ హిట్‌గా మార్చాయి.
 
ఈ సినిమాలో మాళవిక మోహనన్, నిధి అగర్వాల్ మరియు రిద్ధి కుమార్  కథానాయికలుగా నటించారు. మారుతి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని టిజి విశ్వ ప్రసాద్ తన పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్‌పై నిర్మించారు.

సంతోషంగా పెళ్లి చేసుకుని జీవిస్తున్న దంపతులను వేధించడమా? హైకోర్టు ప్రశ్న

సంతోషంగా పెళ్లి చేసుకుని జీవిస్తున్న దంపతులను వేధించడమా? హైకోర్టు ప్రశ్నసంతోషంగా పెళ్లి చేసుకుని జీవిస్తున్న దంపతులపై కేసు నమోదు చేయడాన్ని అలహాబాద్ హైకోర్టు తప్పుబట్టింది. వివాహం తర్వాత సంతోషంగా జీవిస్తున్న జంటను విచారణ పేరుతో వేధించడం సరికాదని హితవు పలికింది. ఇలాంటి కేసుల్లో విచారణ కొనసాగించడం వేధింపులకు ఒక సాధనంగా మారుతుందని అభిప్రాయపడింది. ఈ మేరకు ఓ యువకుడిపై పోక్సో చట్టం కింద నమోదైన క్రిమినల్ కేసును కొట్టివేస్తూ నవంబరు 21న తీర్పు వెలువరించింది.

17వ వార్షిక రక్తదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్న హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్

17వ వార్షిక రక్తదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్న హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్భారతదేశంలోని ప్రముఖ ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంకు హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్, తన ప్రధాన కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత (CSR) పరివర్తన్‌లో భాగంగా దేశవ్యాప్తంగా 17వ ఎడిషన్ రక్తదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనుంది. ఈ కార్యక్రమం డిసెంబరు 5, 2025న ఉదయం 9:30 నుంచి సాయంత్రం 5:30 వరకు భారతదేశంలోని 1,100 కన్నా ఎక్కువ నగరాల్లో కొనసాగనుంది. హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ ఉద్యోగులు, వినియోగదారులు, కార్పొరేట్లు, రక్షణ దళాల సభ్యులు, విద్యార్థులు, పౌర సమాజం ప్రతినిధులు ఈ శిబిరాల్లో పాల్గొంటారు. ఈ కార్యక్రమం సమాజ సంక్షేమం పట్ల బ్యాంకు నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుండగా, సురక్షితమైన మరియు సకాలంలో రక్తదానాల కోసం దేశం నిరంతర అవసరాన్ని కొనసాగిస్తుంది.

ప్రియురాలి కోసం లండన్ నుంచి వచ్చిన ప్రియుడు.. చివరకు విగతజీవిగా మారాడు.. ఎలా?

ప్రియురాలి కోసం లండన్ నుంచి వచ్చిన ప్రియుడు.. చివరకు విగతజీవిగా మారాడు.. ఎలా?తన ప్రియురాలి కోసం లండన్ నుంచి వచ్చిన ఓ సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్ చివరకు విగతజీవిగా మారాడు. తాను ప్రాణానికి ప్రాణంగా ప్రేమించిన అమ్మాయికి మరొకరితో నిశ్చితార్థం జరగడాన్ని జీర్ణించుకోలేక బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. ఈ విషాదకర ఘటన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నిజామాబాద్ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. జిల్లాలోని దొంచంద గ్రామానికి చెందిన శ్రీకాంత్ రెడ్డి లండన్‌లో టెక్కీగా పని చేస్తున్నాడు. ఈయనకు ఏరుగట్ల గ్రామానికి చెందిన అఖిలను రెండేళ్లుగా ప్రేమిస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో వీరిద్దరూ వివాహం చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు.

Amaravati: అమరావతి ఓఆర్ఆర్ ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభానికి రెండేళ్లు పట్టే అవకాశం..

Amaravati: అమరావతి ఓఆర్ఆర్ ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభానికి రెండేళ్లు పట్టే అవకాశం..అమరావతి ఓఆర్ఆర్ ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభం కావడానికి మరో ఒకటి నుండి రెండు సంవత్సరాలు పట్టే అవకాశం ఉంది. పని ప్రారంభించడానికి ముందు అనేక విధానాలు పూర్తి చేయాలి. అమరావతి ఓఆర్ఆర్ కోసం ఆర్థిక సిఫార్సులను పీపీపీ అంచనాల కమిటీకి పంపారు. ఆమోదం పొందిన తర్వాత, అవి ఆమోదం కోసం కేంద్ర క్యాబినెట్‌కు వెళ్తాయి. ఈ ప్రాజెక్ట్ ముందుకు సాగడానికి ముందు అనేక దశలు అవసరం. ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లా నుండి త్రీఏ సిఫార్సులు దాదాపు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఎన్టీఆర్ జిల్లా త్రీఏ సిఫార్సులలో కొన్ని దిద్దుబాట్లు అవసరమయ్యాయి. ఎన్‌హెచ్ అధికారులు వాటిని తిరిగి పంపారు. అవి ఇప్పుడు తిరిగి సమర్పించబడ్డాయి.

డిసెంబర్ 4 నుండి రెండు రోజుల పాటు భారత పర్యటనలో పుతిన్

డిసెంబర్ 4 నుండి రెండు రోజుల పాటు భారత పర్యటనలో పుతిన్రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ డిసెంబర్ 4 నుండి రెండు రోజుల పాటు భారతదేశంలో పర్యటించనున్నట్లు విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ శుక్రవారం ప్రకటించింది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీతో కలిసి 23వ భారత్-రష్యా వార్షిక శిఖరాగ్ర సమావేశాన్ని నిర్వహించడానికి పుతిన్ న్యూఢిల్లీకి వస్తున్నారు. అధ్యక్షుడు పుతిన్ రాబోయే రాష్ట్ర పర్యటన భారతదేశం, రష్యా నాయకత్వానికి ద్వైపాక్షిక సంబంధాలలో పురోగతిని సమీక్షించడానికి, ప్రత్యేక, విశేష వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేయడానికి ఈ పర్యటన సహకరిస్తుందని విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది.

కాలిఫోర్నియా బాదంతో రెండు సూపర్‌ఫుడ్ రెసిపీలతో శీతాకాలపు ఆరోగ్యం ప్రారంభం

కాలిఫోర్నియా బాదంతో రెండు సూపర్‌ఫుడ్ రెసిపీలతో శీతాకాలపు ఆరోగ్యం ప్రారంభంశీతాకాలం ప్రారంభం అయింది. తినే ఆహరం పట్ల శ్రద్ధ చూపించటం… శరీర పునరుజ్జీవనానికి, మొత్తం ఆరోగ్యం మెరుగుపడటానికి తోడ్పడుతుంది. సంపూర్ణ, పోషకాలు అధికంగా ఉండే పదార్థాలను తీసుకోవటం సమతుల్యత, శక్తిని పునరుద్ధరించడానికి ఒక సులభమైన మార్గం. ఈ సీజన్ దినచర్యలో సరిగ్గా సరిపోయే రెండు వంటకాలు ఆల్మండ్- స్ప్రౌట్స్ టిక్కీ చాట్, రోస్టెడ్ గోబీ-ఆల్మండ్ సూప్-రెండూ కాలిఫోర్నియా ఆల్మండ్స్‌తో శక్తివంతం అయ్యాయి, ఇది ప్రోటీన్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ఫైబర్‌కు ప్రసిద్ధి చెందిన సూపర్‌ఫుడ్.

సీతాఫలం పండును ఎవరు తినకూడదు... తింటే విషం తీసుకున్నట్టే?

సీతాఫలం పండును ఎవరు తినకూడదు... తింటే విషం తీసుకున్నట్టే?వేసవికాలంలో మామిడి పండు ఎలాగో.. శీతాకాలంలో లభించే పండ్లలో అతి మధురమైన ఫలం సీతాఫలం. ఈ ఫలాలు రుచిలోనే కాదు ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటిలో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉండటంతో శరీరానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటిలో విటమిన్ సి, ఫైబర్, ఐరన్, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, పొటాషియం వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. చర్మ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాంటి పండ్లను కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడేవారు ఆరగించకూడదని వారు హెచ్చరిస్తున్నారు.

డయాబెటిస్ వున్నవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

డయాబెటిస్ వున్నవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుడయాబెటిస్. షుగర్ వ్యాధిని వ్యాయామం చేయడం, ఎక్కువ ఫైబర్ వున్న పదార్థాలు తినడం, ప్రోబయోటిక్ తీసుకోవడం పెంచడం వంటి చర్యలను చేపట్టి కంట్రోల్ చేయవచ్చు. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను సహజంగా ఎలా తగ్గించుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను తగ్గించగల సామర్థ్యం మెంతులుకి వుంది, వీటిని ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలి. మదుమేహాన్ని వెల్లుల్లి కంట్రోల్ చేయడంలో మేలు చేస్తుంది కనుక దీనిని తీసుకుంటుండాలి. ఉసిరి రక్తంలో గ్లూకోజ్ జీవక్రియను మెరుగుపరిచి చక్కెర స్థాయిలను తగ్గించగలదు. రోజూ వేప ఆకులను నమిలి తినడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గుతాయని ఆధారాలు ఉన్నాయి.

భారతదేశంలో ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ బాధిత రోగులలో జీవించే అవకాశాలు కేవలం 3 శాతం మాత్రమే.. కానీ...

భారతదేశంలో ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ బాధిత రోగులలో జీవించే అవకాశాలు కేవలం 3 శాతం మాత్రమే.. కానీ...హైదరాబాద్: అత్యంత ప్రమాదకరమైన , వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతున్న క్యాన్సర్లలో ఒకటైన ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ భారతదేశంలో ఆందోళనకరంగా మారుతోంది. ఈ వ్యాధి సాధారణంగా చాలా ఆలస్యంగా గుర్తించబడుతుందని, చికిత్స ఎంపికలు సంవత్సరాలుగా పెద్దగా మెరుగుపడలేదని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్‌కు ఐదేళ్ల మనుగడ రేటు కేవలం 3 శాతం మాత్రమేనని, ఇది అన్ని రకాల క్యాన్సర్లతో పోల్చినప్పుడు అత్యల్పమని అపోలో హాస్పిటల్స్ మెడికల్ ఆంకాలజీ డైరెక్టర్ డాక్టర్ నిఖిల్ సురేష్ ఘద్యల్పాటిల్ అన్నారు.

పెద్దపేగు కేన్సర్‌కు చెక్ పెట్టే తోక మిరియాలు

పెద్దపేగు కేన్సర్‌కు చెక్ పెట్టే తోక మిరియాలుప్రాణాంతకమై పెద్ద పేగు కేన్సర్‌ను మన వంటింట్లో లభించే తోక మిరియాలు ఎంతగానో పని చేస్తాయని తాజాగా నిర్వహించిన ఓ పరిశోధనలో వెల్లడైంది. పిప్పళ్లలో (తోక మిరియాలు) సహజంగా లభించే పిప్లార్టైన్ (పైపర్ లాంగమీన్) అనే రసాయనానికి కేన్సర్ కణాలను సమర్ధంగా నాశనం చేసే శక్తి ఉందని శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు.
