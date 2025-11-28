Prabhas: సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న రాజా సాబ్ పాట... ఆట
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ రాబోయే రొమాంటిక్ హారర్ కామెడీ థ్రిల్లర్ ది రాజా సాబ్, దేశంలో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న పెద్ద సినిమాలో ఇది ఒకటి. ఈ చిత్రం అభిమానులకు సంక్రాంతి పండుగ విందుగా జనవరి 9న విడుదల కానుంది.
రాజా సాబ్ సంగీత ప్రయాణం ఇటీవల 'రెబెల్ సాబ్' పాట విడుదలతో ప్రారంభమైంది. ఈ పాట యొక్క హిందీ వెర్షన్ చార్ట్బస్టర్గా మారింది. అన్ని ప్రముఖ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్లలో పెద్ద ట్రెండింగ్లో ఉంది. ఈ పాట యొక్క అనేక కవర్ వెర్షన్లు ఇన్స్టాగ్రామ్, యూట్యూబ్ను శాసిస్తున్నాయి. ప్రభాస్ మనోహరమైన స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్, అతని ఉల్లాసమైన నృత్య కదలికలు థమన్ యొక్క ఉత్సాహభరితమైన బీట్లు ఈ పాటను దేశవ్యాప్తంగా తక్షణ హిట్గా మార్చాయి.
ఈ సినిమాలో మాళవిక మోహనన్, నిధి అగర్వాల్ మరియు రిద్ధి కుమార్ కథానాయికలుగా నటించారు. మారుతి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని టిజి విశ్వ ప్రసాద్ తన పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్పై నిర్మించారు.