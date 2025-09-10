Sreeleela: నిరాశగా వుంటే ధైర్యం కోసం ఇలా చేయడంటూ శ్రీలీల సూక్తులు
ప్రస్తుతం దక్షిణాదితోపాటు బాలీవుడ్ సినిమాల్లో డిమాండ్ ఉన్న నటీమణులలో శ్రీలీల ఒకరు, ఆమె పేరు మీద ఇప్పటికే అనేక సినిమాలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం, ఆమె పవన్ కళ్యాణ్ తో కలిసి ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ షూటింగ్ లో బిజీగా ఉంది. బిజీగా ఉన్న షెడ్యూల్ ఉన్నప్పటికీ కన్నడలో జూనియర్ లో నటించిన ఈ బ్యూటీ తన అభిమానుల కోసం ఇన్స్టాగ్రామ్లో కొంత సమయం కేటాయించి, ప్రశ్నలు పంపమని కోరింది. ఒక సందేశం ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. అందులో అభిమాని ఒకరు తాను కొన్ని సందర్భాల్లో నిరాశకు గురవుతున్నారని చెప్పారు.
శ్రీలీల కొన్ని సలహాలు ఇస్తూ, నేను మీకు ఎంత సహాయం చేయగలనో నాకు తెలియదు, కానీ కుటుంబ సభ్యులను ప్రేమించండి, ఆప్యాయంగా హ్రుదయానికి హత్తుకోండి. మనం ఏదో నిరాశకు గురవుతున్నామనిపించినప్పుడు నేను చేసేది అదే. అలాగే సంగీతం వినడం కూడా చాలా రిలీఫ్ ఇస్తుంది. అది ఎంత చికిత్సాత్మకంగా ఉంటుందో ప్రస్తావిస్తూ. అభిమానులు ఆమె ప్రతిస్పందనను ఇష్టపడ్డారు. ఆమె నిరాశకు గురైనప్పుడు ఆమె తనను తాను ఎలా అధిగమిస్తుందో ఇలా సంగ్రహావలోకనం చేసుకున్నారు.
ఆమె రాబోయే ప్రాజెక్టులను చూస్తే, రవితేజ నటించిన మాస్ జాతర, పరాశక్తి మరియు కార్తీక్ ఆర్యన్ తో కలిసి ఒక హిందీ రొమాంటిక్ డ్రామాలో కూడా కనిపించనుంది.