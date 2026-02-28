Vivek Oberoi: స్పిరిట్ లో వివేక్ ఒబెరాయ్- కమాండింగ్ ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్

Vivek Oberoi, Aishwarya Desai
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్, సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగా పాన్–వరల్డ్ ప్రాజెక్ట్ 'స్పిరిట్' లో మరో బిగ్గెస్ట్ ఎట్రాక్షన్ చేరింది. ఈ చిత్రంలో పవర్ ఫుల్ పాత్రతో కనిపించబోతున్నారు వివేక్ ఒబెరాయ్. మేకర్స్ విడుదల చేసిన ఫస్ట్ లుక్లో ఒబెరాయ్ కమాండింగ్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్తో, ఇంటెన్స్ గా కనిపిస్తూ హై-స్టేక్స్ యూనివర్స్లో తన పాత్ర ఎంత ప్రభావవంతంగా ఉండబోతోందో చూపించారు. విభిన్న పాత్రలతో తనదైన ముద్ర వేసుకున్న ఆయన రాకతో కథలో కొత్త డైనమిక్ చేరింది.
ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్ లో ఐశ్వర్య దేశాయ్ ను పరిచయం చేశారు మేకర్స్. ఆమె పాత్ర కథలో చాలా కీలకంగా ఉండబోతుంది.
యానిమల్ సంచలన విజయం తర్వాత నిర్మాత భూషణ్ కుమార్, దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా మరోసారి బోల్డ్ క్రియేటివ్ విజన్తో “స్పిరిట్”ను రూపొందిస్తున్నారు.
ప్రభాస్ కు జోడిగా తృప్తి డిమ్రి కనిపించనున్నారు. భారీ స్థాయిలో, అద్భుతమైన ఎమోషన్స్ తో ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులకు ఓ ఇంటెన్స్ సినిమాటిక్ ఎక్స్ పీరియన్స్ ని అందించబోతోంది.
8 భాషల్లో విడుదల కానున్న ఈ పాన్–వరల్డ్ ఎంటర్టైనర్, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రేక్షకులను సమానంగా ఆకట్టుకునేలా రూపొందిస్తున్నారు.
గుల్షన్ కుమార్ & T-Series సమర్పణలో, టి-సిరీస్ ఫిలిమ్స్ , భద్రకాళి పిక్చర్స్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాయి. కథ, ఎడిటింగ్, దర్శకత్వం మొత్తం సందీప్ రెడ్డి వంగా వహిస్తుండగా, భూషణ్ కుమార్, ప్రణయ్ రెడ్డి వంగా, కృష్ణ కుమార్, ప్రభాకర్ రెడ్డి వంగా నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
మ్యాసీవ్ పాన్ వరల్డ్ ఎంటర్టైనర్ గా రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం 2027 మార్చి 5న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
తాగారణం: రెబెల్ స్టార్ ప్రభాస్, వివేక్ ఒబెరాయ్, తృప్తి డిమ్రి, ఐశ్వర్య దేశాయ్
రచన, దర్శకత్వం: సందీప్ రెడ్డి వంగా
బ్యానర్స్: టి-సిరీస్ ఫిలిమ్స్ , భద్రకాళి పిక్చర్స్
సమర్పణ: గుల్షన్ కుమార్ & T-Series
నిర్మాతలు: భూషణ్ కుమార్, ప్రణయ్ రెడ్డి వంగా, కృష్ణ కుమార్, ప్రభాకర్ రెడ్డి వంగా