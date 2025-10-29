రోడ్డు ప్రమాదానికి గురైన నెమలి, దాని ఈకలు పీక్కునేందుకు ఎగబడ్డ జనం (video)
ఓ నెమలి రోడ్డు దాటుతుండగా ఓ బైకర్ వేగంగా వచ్చి దానిపైన ఎక్కించేసాడు. దాంతో అది తీవ్ర గాయాలతో గిలగిల కొట్టుకుని రోడ్డుపై పడిపోయింది. ఆ నెమలి బ్రతికే వుందా లేదా అని కూడా చూడకుండా అలా పడిపోయిన నెమలి ఈకలను పీక్కునేందుకు రోడ్డుపై వెళ్లేవారు ఎగబడ్డారు.
ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆ పక్షి అలా పడిపోతే, కనీసం మానవత్వం లేకుండా నెమలి పింఛాలను పీక్కునేందుకు జనం ఎగబడటం వారి క్రూరత్వాన్ని చూపిస్తోందంటూ కామెంట్ చేస్తున్నారు.