5555: కుప్పంలో గిన్నిస్ రికార్డ్.. జగన్ సెటైర్లకు చంద్రబాబు అలా చెక్ పెట్టారు.. ఈ-సైకిల్పై జర్నీ
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుకు కుప్పం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నాలుగు దశాబ్దాలుగా సొంత ఇలాకాగా ఉంది. దీనికి అనుగుణంగా, ముఖ్యమంత్రి నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి అనేక సంస్కరణ చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
అలాంటి ఒక ప్రయత్నంలో భాగంగా, కుప్పాన్ని కాలుష్య రహిత ప్రాంతంగా మార్చేందుకు చంద్రబాబు ఒక ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టును ప్రారంభించారు. ఈ ప్రాంతంలో కాలుష్యాన్ని తగ్గించే లక్ష్యంతో చేపట్టిన ఒక బృహత్తర కార్యక్రమంలో భాగంగా, చంద్రబాబు సాధారణ ప్రజలకు 5555 ఈ-సైకిళ్లను పంపిణీ చేశారు.
ఒకే కార్యక్రమంలో ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో ఈ-సైకిళ్లను పంపిణీ చేయడం ఇదే మొదటిసారి. ఈ పంపిణీ కార్యక్రమం గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో చోటు సంపాదించింది. దీని తర్వాత మరో ఆసక్తికరమైన సంఘటన జరిగింది.
ఆపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కుప్పంలో ఈ-సైకిల్ నడిపారు. శివపురంలోని తన నివాసం నుండి కుప్పంలోని ప్రజా వేదిక వరకు జరిగిన ర్యాలీలో ఈ-సైకిల్ నడిపారు.
జగన్ తరచుగా చంద్రబాబు వయస్సు గురించి సెటైర్లు వేస్తుండగా, ఆ సీనియర్ నాయకులైన చంద్రబాబు చాలా సౌకర్యవంతమైన వేగంతో ఈ-సైకిల్పై అనేక కిలోమీటర్లు ఉత్సాహంగా ప్రయాణించారు. ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన దృశ్యాలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.