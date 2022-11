జంగిల్ సఫారీలో టూరిస్టులకు చుక్కలు.. తరుముకున్న పులి (video)

పులి అంటేనే అయ్య బాబోయ్ అంటూ జడుసుకుంటాం. అలాంటిది మీటర్ల దూరంలో పులి గర్జిస్తూ కనిపిస్తే.. ఆ భయంతోనే గుండె ఆగిపోయే పని అవుతుంది. అలాంటి సంఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.





అవును మీరు చదువుతున్నది నిజమే. తాజాగా ఓ జంగిల్ సఫారీలో ఇదే సంఘటన టూరిస్టులకు ఎదురైంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. జంగిల్ సఫారీలో ఓపెన్ జీప్‌లో ప్రయాణీస్తున్న బృందం వైపు కోపంతో గాండ్రిస్తూ పులి ఎగబడింది.

ఈ భయానక వీడియోను ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి సురేందర్ మెహ్రా తన ట్విట్టర్ ఖాతాలో పోస్టు చేశారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. పర్యాటక బృందం ఓపెన్ జీప్‌లో వెళ్తూ పొదలు వెనుక పులి వున్నట్లు గుర్తించి వాహనం ఆపారు.

పులి కదలికలను దగ్గర నుంచి చిత్రీకరించేందుకు ప్రయత్నించడంతో ఆ జంతువు వారిపైవు గర్జిస్తూ కోపంగా దూసుకొచ్చింది. ఆ క్షణంలో అప్రమత్తమైన జీప్ డ్రైవర్ వాహనాన్ని ముందుకు పోనివ్వడంతో అందరూ సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. ఈ వీడియోకు లైకులు, కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

Sometimes, our ‘too much’ eagerness for ‘Tiger sighting’ is nothing but intrusion in their Life…