యూట్యూబర్ అన్వేష్పై ఫైర్ అయిన విదేశీ మహిళ - అతడిని భారత్కు పట్టుకొస్తా
యూట్యూబర్ అన్వేష్ ప్రస్తుతం ఇబ్బందులను తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నాడు. హిందూ దేవుళ్లు, దేవతల గురించి అన్వేష్ అవమానకరమైన వ్యాఖ్యలు చేసినప్పుడు అతనికి వున్న ప్రజాదరణ మరింత దిగజారింది. అతని వీడియోలు, ఇన్స్టా రీల్స్ ఒకప్పుడు వారి సరళమైన కథనం కోసం ప్రేక్షకులను ఆకర్షించినప్పటికీ, అదే అనుచరులు ఇప్పుడు అతనిపై తిరగబడ్డారు. ప్రజల కోపం వేగంగా పెరిగింది.
తీవ్ర వ్యతిరేకత తర్వాత, అన్వేష్ సోషల్ మీడియాలో క్షమాపణ చెప్పడానికి ప్రయత్నించాడు. అయితే, చాలామంది ప్రేక్షకులు క్షమాపణను తిరస్కరించారు. విదేశాల నుండి అన్వేష్ను తిరిగి తీసుకురావాలని కూడా చాలామంది వినియోగదారులు డిమాండ్ చేశారు. కొందరు ఆయనను అరెస్టు చేయాలని కూడా పిలుపునిచ్చారు. పోలీసులు ఇన్స్టాగ్రామ్ నుంచి ఖాతా వివరాలను కోరుతున్నారు.
హిందూ దేవతలపై చేసిన అవమానకరమైన వ్యాఖ్యల తర్వాత ఈ చర్య తీసుకోబడింది. అన్వేష్ ప్రస్తుతం విదేశాల్లో ఉన్నందున, అధికారులు త్వరలో అధికారిక నోటీసులు జారీ చేసే అవకాశం ఉంది. తదుపరి చర్యలు దర్యాప్తు ఫలితంపై ఆధారపడి ఉంటాయి.
మరోవైపు హిందూ దేవతలపై ప్రముఖ యూట్యూబర్ అన్వేష్ చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలను ఉక్రెయిన్ మహిళ లిడియా లక్ష్మి తీవ్రంగా ఖండించారు. సనాతన ధర్మంపై మక్కువతో హిందూ మతాన్ని స్వీకరించిన ఆమె, ప్రస్తుతం థాయ్లాండ్లోని ఉక్రెయిన్ ఎంబసీలో పనిచేస్తున్నారు.
థాయ్లాండ్లో అన్వేష్ ఎక్కడ ఉన్నాడో తనకు తెలుసని, అనుమతిస్తే అతడిని భారత్కు పట్టుకొస్తానని తెలిపారు. సనాతన ధర్మాన్ని కించపరిస్తే సహించేది లేదని, అన్వేష్ పతనం మొదలైందని ఆమె హెచ్చరించారు.