అంబటి ఇకనైనా ఆగరా..? మళ్లీ పోలీసులపై నోరు పారేసుకున్న రాంబాబు
ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుపై అభ్యంతరకరమైన వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకుడు అంబటి రాంబాబు కొద్ది రోజుల క్రితమే బెయిల్పై విడుదలయ్యారు. అయితే ఈసారి రాష్ట్ర పోలీసు శాఖను కూడా విమర్శించడం ప్రారంభించారు. వైకాపా నేత అంబటి రాంబాబు మీడియా ముందుకు వచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసుల గురించి కామెంట్లు చేశారు.
"నేను అరెస్టు అయిన రోజు, టీడీపీ గుంపు సాయంత్రం 5 గంటల నుండి అర్ధరాత్రి 12 గంటల వరకు నా ఇంట్లో గుమిగూడి నా ఆస్తులను ధ్వంసం చేయడం ప్రారంభించారు. ఈ దాడి ఏడు గంటల పాటు కొనసాగింది. పోలీసులు ఎక్కడా కనిపించలేదు. మా పార్టీ నాయకులు డీజీపీ, డీఐజీ , ఇతర ఉన్నతాధికారులను సంప్రదించడానికి ప్రయత్నించినప్పుడల్లా ఎవరూ స్పందించలేదు." అని రాంబాబు అన్నారు.
ఈ వ్యవహారంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ డీజీపీ మొదటి నేరస్థుడు అని అంబటి అన్నారు. ఆ రోజు తన ఇంటిని కాపాడలేకపోయినందుకు డీఐజీ, ఇతర పోలీసు ఉన్నతాధికారులు కూడా నేరస్థులే అని ఆయన అన్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, లోకేష్లను కూడా నేరస్థులని ఆరోపించారు.
ఒకవైపు, వైఎస్ జగన్ పోలీసు ఉన్నతాధికారులపై చర్యలు తీసుకుంటానని పదే పదే బెదిరిస్తున్నారు. తాను ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత వారి యూనిఫాంను తీసేస్తానని కూడా చెబుతున్నారు. ఇప్పుడు సీనియర్ నాయకుడు అంబటి పోలీసు అధికారులను బహిరంగంగా నేరస్థులుగా పిలుస్తున్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులతో వైసీపీకి స్పష్టంగా సమస్య ఉందని, ప్రతి స్థాయిలోనూ ఆ శాఖను బహిరంగంగా బెదిరించి అవమానిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోందని రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.