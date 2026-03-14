మొంథా తుఫానుతో ఏపీకి నష్టం.. రూ.341.48 కోట్ల ఆర్థిక సాయం ప్రకటించిన కేంద్రం
మొంథా వంటి ప్రకృతీ వైపరీత్య సమస్యలతో ప్రభావితమైన రాష్ట్రాలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అదనపు ప్యాకేజీలను ప్రకటించింది. ఈ ప్యాకేజీని ఆరు రాష్ట్రాలకు విస్తరిస్తారు. కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా నేతృత్వంలోని ఉన్నత స్థాయి కమిటీ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్, గుజరాత్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, నాగాలాండ్, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్తో సహా ఆరు రాష్ట్రాలకు సహాయం ప్రకటించింది. హోంమంత్రి మొత్తం రూ.1929.99 కోట్ల సహాయాన్ని ప్రకటించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ తన వాటాలో రూ.341.48 కోట్ల అదనపు ఆమోదం పొందనుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాతావరణ మార్పుల కారణంగా, కొండ ప్రాంతాలలో ఆకస్మిక వరదలు, నదుల వరదలు పెరిగాయి.
వర్షాకాలంలో ముప్పు ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్కు పొడవైన తీరప్రాంతం ఉన్నందున, బంగాళాఖాతంలో తుఫానులు లోతట్టు ప్రాంతాలకు భారీ ముప్పుగా ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్రం సహాయాన్ని ఏపీ పౌరులు స్వాగతిస్తున్నారు.