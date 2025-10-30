AP: ఆస్తి కోసం తండ్రిని, మరో మహిళను హత్య చేసిన వ్యక్తి అరెస్ట్.. ఎక్కడ?
జమ్మలమడుగు పోలీసులు జంట హత్యల కేసును ఛేదించారు. తన తండ్రి నాగప్పను హత్య చేసిన వ్యక్తిని, పెద్దక్క అనే మరో మహిళను హత్య చేసిన వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మూడు రోజుల క్రితం కడప జిల్లాలోని జమ్మలమడుగు పట్టణ శివార్లలో ఈ హత్యలు జరిగాయి.
తన తల్లితో నివసించే నాగప్ప కుమారుడు కుదేటి వెంకటేష్ అలియాస్ చిన్న వెంకటేష్ తన ఆస్తిని పంచుకోవాలని తన తండ్రిపై పదేపదే ఒత్తిడి తెచ్చాడని పోలీసులు తెలిపారు. అయితే, తన కొడుకు బెట్టింగ్, ఇతర దురలవాటులకు బానిసయ్యాడని పేర్కొంటూ నాగప్ప నిరాకరించాడు. దీంతో నిరాశ చెందిన వెంకటేష్, నాగప్ప, పెద్దక్క ఇద్దరినీ చంపడానికి పథకం వేశాడు.
అక్టోబర్ 26న, అతను వారి ఇంటికి వెళ్లి చెక్క కర్రతో దాడి చేసి, అక్కడికక్కడే వారిని చంపాడు. దొంగలు వారిపై దాడి చేసి హత్య చేసినట్లుగా సీన్ క్రియేట్ చేశాడు. అయితే పోలీసుల విచారణలో, ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్లలో జూదం ఆడటం ద్వారా దాదాపు రూ. 30 లక్షల అప్పులు చేసినట్లు వెంకటేష్ ఒప్పుకున్నాడు.
తన అప్పులు తీర్చే ప్రయత్నంలో, తన తండ్రి కుటుంబ ఆస్తిని పంచుకోవాలని అతను పదేపదే డిమాండ్ చేశాడు. అయితే, నాగప్ప, పెద్దక్క నిరాకరించారు. దీంతో కోపంతో వెంకటేష్ తన తండ్రిని, పెద్దక్కను చంపి ఆస్తిని తన ఆధీనంలోకి తీసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. కానీ ఇంతలో నిజయం బయటపడి జైలుకు వెళ్లాడు.