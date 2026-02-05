Chandra Naidu : తిరుమల నెయ్యి కల్తీపై బాబు, పవన్ చర్చలు.. ఇంకా?
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ముఖ్యమంత్రి ఉండవల్లి నివాసంలో జరిగిన సమావేశంలో, రాష్ట్రంలో కుల విభేదాలను రెచ్చగొట్టడానికి వైఎస్సార్సీపీ చేస్తున్న ప్రయత్నాలు, తిరుమల నెయ్యి కల్తీ సమస్యపై చర్చించినట్లు సమాచారం.
ఈ ఇద్దరు నాయకులు దాదాపు రెండున్నర గంటల పాటు ఏకాంతంగా చర్చలు జరిపారు. ఈ సందర్భంగా వారు కీలక రాజకీయ, పరిపాలనాపరమైన అంశాలను సమీక్షించారు.
ఈ చర్చలు ఇటీవలి రాజకీయ పరిణామాలు, ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యతలు, క్షేత్ర స్థాయిలో కూటమి భాగస్వాముల మధ్య బలమైన సమన్వయం అవసరంపై కేంద్రీకృతమయ్యాయి. తిరుమల లడ్డూ కల్తీ సమస్య చర్చల్లో ప్రముఖంగా ప్రస్తావనకు వచ్చినట్లు తెలిసింది.
లడ్డూ ప్రసాదంలో కల్తీ నెయ్యి వాడకం ఆరోపణలపై ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) దర్యాప్తు పురోగతిని నాయకులు సమీక్షించారు. బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకునేందుకు తదుపరి చర్యలపై చర్చించారు.
భక్తుల మనోభావాలను దెబ్బతీసే ప్రతిపక్ష విమర్శలను ఎదుర్కోవడానికి, క్షేత్ర స్థాయిలో ప్రజలకు వాస్తవాలను స్పష్టంగా తెలియజేయడానికి ఒక సమన్వయ వ్యూహం అవసరమని కూడా వారు అంగీకరించారు. కుల రాజకీయాల ద్వారా ప్రజలను రెచ్చగొట్టడానికి ప్రతిపక్షం చేస్తున్న ప్రయత్నాలకు లొంగిపోవద్దని కూటమి నాయకులను ఈ ఇద్దరు నాయకులు హెచ్చరించినట్లు సమాచారం.
రాబోయే రాజ్యసభ ఎన్నికలు మరో కీలక ఎజెండా అంశం. ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి నాలుగు రాజ్యసభ స్థానాల భర్తీపై ప్రాథమిక చర్చలు జరిగాయి. కూటమి భాగస్వాముల బలాబలాల ఆధారంగా సీట్ల పంపకంపై చర్చలు జరిగాయని, జనసేన, బీజేపీకి తగిన ప్రాధాన్యత ఇవ్వడంపై చంద్రబాబు నాయుడు సానుకూల దృక్పథాన్ని వ్యక్తం చేసినట్లు వర్గాలు తెలిపాయి.
పార్టీ కార్యకర్తలకు న్యాయం జరిగేలా చూసేందుకు, చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న నామినేటెడ్ పోస్టుల భర్తీ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని కూడా నాయకులు నిర్ణయించారు.
బీజేపీ తరపున తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పవన్ కళ్యాణ్ ప్రతిపాదిత ప్రచారం కూడా చర్చకు వచ్చింది. ఆయన రెండు రోజుల పాటు ప్రచారం చేయనున్నారు, ఈ ప్రక్రియ రాజకీయ సున్నితత్వం, ఉప ముఖ్యమంత్రిగా తన హోదా దృష్ట్యా, అక్కడ లేవనెత్తాల్సిన అంశాలపై ఆయన చర్చించినట్లు వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ విషయంలో ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు నుండి మార్గదర్శకత్వం కోరినట్లు తెలిసింది.
ఈ సమావేశం కూటమిలో ఎలాంటి విభేదాలు లేవని, భాగస్వాములు పూర్తి సమన్వయంతో ముందుకు సాగుతున్నారని స్పష్టమైన సంకేతంగా భావిస్తున్నారు. శాంతిభద్రతల పరిరక్షణకు సంబంధించిన అంశాలపై కూడా చర్చించారు. నామినేటెడ్ పోస్టులు మరియు రాజ్యసభ అభ్యర్థులపై అధికారిక ప్రకటనలు త్వరలో వెలువడే అవకాశం ఉంది.