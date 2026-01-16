Jagan Padayatra 2.0: జగన్ పాదయాత్ర 2.0కి ముహూర్తం ఖరారు?
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నికలు ముగిసి ఏడాదిన్నర గడిచినా, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ ఇంకా పూర్తిస్థాయిలో ప్రజల్లోకి రాలేదు. ఆయన తన ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యటనలను ఎంపిక చేసిన సభ్యులతో వారానికోసారి జరిపే సమావేశాలకే పరిమితం చేస్తున్నారు.
గత 20 నెలలుగా, జగన్ నిరసన కార్యక్రమాలలో గానీ, ప్రజలను పెద్ద ఎత్తున కలిసే కార్యక్రమాలలో గానీ పాల్గొనకపోవడంతో, సామాన్య ప్రజలతో ఆయనకు దాదాపు ఎలాంటి సంబంధం లేకుండా పోయింది.
ఇదిలా ఉండగా, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు జగన్ చేపట్టబోయే పాదయాత్రపై అత్యంత ఆశాభావంతో ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ప్రాథమిక స్థాయిలో వైసిపికి ఇదే ఏకైక రక్షణా మార్గంగా భావిస్తున్నారు. జగన్ పాదయాత్రకు సంబంధించి అనేక తేదీలు, ముహూర్తాలు ప్రచారంలో ఉన్నప్పటికీ, ఆయన సన్నిహితుడు పేర్ని నాని జగన్ పాదయాత్ర విషయంలో తనదైన ఒక అంచనాను వెల్లడించారు.
2027లో పార్టీ ప్లీనరీ తర్వాత జగన్ తాను ఆశించిన పాదయాత్ర కోసం ప్రజల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని తాను భావిస్తున్నట్లు నాని వెల్లడించారు. 2027 తర్వాత జగన్ ఎట్టకేలకు ప్రజల్లోకి వస్తారనే దానిపై ఆయన చాలా ఆశాభావంతో ఉన్నారు.
కానీ ఇక్కడ ఉన్న వాస్తవం ఏమిటంటే, జగన్ స్వయంగా 2025 జనవరిలోనే జిల్లా పర్యటనలతో సహా అనేక ప్రజా సంబంధ కార్యక్రమాల గురించి మాట్లాడారు, కానీ ఇప్పటి వరకు వాటిలో ఏవీ జరగలేదు. జగన్ ప్రజలకు పూర్తిగా దూరమైన పరిస్థితికి ఇది చేరుకుంది.
ఈ దశలో, జగన్ పాదయాత్ర లేదా మరే ఇతర ప్రజా కార్యక్రమానికి సంబంధించి షెడ్యూల్ రూపొందించడం వల్ల ఆచరణాత్మకంగా పెద్దగా ప్రయోజనం లేదు. ఇప్పుడు జగన్ పాదయాత్రపై పేర్ని నాని చెప్పిన అంచనా వాస్తవంగా నిజమవుతుందో లేదో వేచి చూడాలి.