రాజమండ్రిలో స్మార్ట్ సొల్యూషన్లతో ట్రాఫిక్ కంట్రోల్.. సెల్ఫ్ బ్యాలెన్సింగ్ స్కూటర్లతో..?
రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న వాహన సమస్యను నిర్వహించడంలో రాజమండ్రి ముందంజలో ఉంది. రద్దీగా ఉండే రోడ్లపై కదలికను మెరుగుపరచడానికి ట్రాఫిక్ పోలీసులు స్మార్ట్ సొల్యూషన్లను అవలంబిస్తున్నారు.
అధికారులు వేగంగా స్పందించడానికి సెల్ఫ్ బ్యాలెన్సింగ్ స్కూటర్లు, ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందిస్తున్నారు. ఈ చర్య ఇతర భారతీయ నగరాలకు ఒక రోల్ మోడల్గా మారుతుందని భావిస్తున్నారు.
సెల్ఫ్ బ్యాలెన్సింగ్ వాహనాలు ట్రాఫిక్ పోలీసులు రద్దీగా ఉండే రోడ్ల ద్వారా సులభంగా కదలడానికి వీలు కల్పిస్తాయి. అవి రియల్ టైమ్ ట్రాఫిక్ పర్యవేక్షణకు, గ్రౌండ్ మేనేజ్మెంట్లో మెరుగ్గా ఉంటాయి. ట్రాఫిక్ సిగ్నల్లను సర్దుబాటు చేయడానికి, ప్రవాహాన్ని సమర్థవంతంగా నిర్వహించడానికి ఈ వ్యవస్థ రూపొందించబడింది.
ఇది అడాప్టివ్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ లేదా ఏటీసీఎస్ తరహాలో పనిచేస్తుంది. ఈ విధానం జాప్యాలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. పీక్ అవర్స్ సమయంలో మొత్తం రహదారి క్రమశిక్షణను మెరుగుపరుస్తుంది. ట్రాఫిక్ నియంత్రణపై మాత్రమే కాకుండా ప్రజా భద్రతపై కూడా దృష్టి కేంద్రీకరించబడింది.
ఈ చొరవలో ఐఓటీ సెన్సార్లు, కెమెరాలు, ఏఐ ఆధారిత వ్యవస్థలు ఉన్నాయి. ఈ సాధనాలు రద్దీని తగ్గించడం, తెలివైన రూటింగ్ ద్వారా పాదచారుల భద్రతను మెరుగుపరచడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి. రాజమండ్రి అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరం మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాపారవేత్తలకు నిలయం.
ఈ ప్రాంతంలో వేగవంతమైన వృద్ధి తరచుగా ట్రాఫిక్ సమస్యలకు దారితీసింది. ఇతర భారతీయ నగరాలకు ఒక ఉదాహరణగా నిలిచేందుకు ట్రాఫిక్ విభాగం ఈ భవిష్యత్ డ్రైవ్ను ప్రారంభించింది.