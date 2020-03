ఇటలీ నుంచి కరోనాతో వచ్చాడు, బంధువులకి, స్నేహితులకి, థియేటర్లోనూ అంటించాడు

తొలుత ఇంటికి రాగానే వారిలో ఓ యువకుడు తన స్నేహితులను పిలిచి పార్టీ ఇచ్చాడు. అప్పటికే అతడు దగ్గు, జ్వరంతో బాధపడుతున్నాడు. అలాగే స్నేహితులకు పార్టీ ఇచ్చాడు. అదేరోజు రాత్రి వారితో కలిసి సినిమాకు వెళ్లాడు. మరి అక్కడ అది ఎంతమందికి అంటుకున్నదో తెలియదు. ఆ తర్వాత చర్చికి వెళ్లాడు. అక్కడ కూడా ఇదే స్థితి. జ్వరం, దగ్గు, వాంతులు కూడా ప్రారంభమయ్యాయి. అలాగే తన బంధువుల ఇళ్లన్నీ చుట్టేశాడు తన పేరెంట్స్‌తో కలిసి.





ఆరోజు అతడి తల్లిదండ్రులు తీవ్ర అస్వస్థతకు గురవడంతో ఆసుపత్రిలో చెక్ చేయించగా కరోనా వైరస్ అని తేలింది. కానీ ఈలోపు వీరు చాలామందికి అంటించేశారు. ఇప్పుడు కేరళ ప్రభుత్వం వారందరినీ ఎలా ట్రేస్ చేయాలో అర్థంకాక తలలు పట్టుకున్నది. కరోనా పీడిత దేశాల నుంచి వచ్చేవారు తమకు వ్యాధి వున్నదో లేదో చెక్ చేయించుకోకుండా ఇలా వచ్చేయడంతో మరిన్ని సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి.



ఇదిలావుంటే మొన్నటివరకూ 20 మందికి కరోనా వున్నదని అనుకుంటుంటే.. అది ఇవాళ 43కి చేరింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక లక్షల మందికి పైగా ఈ వ్యాధి నిర్థారణ అవగా ఇప్పటివరకూ 3,825 మంది మృత్యువాత పడ్డారు. సుమారు 90 దేశాల్లో కరోనా కల్లోల సృష్టిస్తోంది.







DO NOT PANIC !

Here’s all what you need to know & do as a responsible citizen. #coronavirusindia