ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ యాప్- మనీలాండరింగ్ కేసు.. సురేష్ రైనాను ప్రశ్నించిన ఈడీ
అక్రమ ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ యాప్తో ముడిపడి ఉన్న మనీలాండరింగ్ కేసుకు సంబంధించి భారత మాజీ క్రికెటర్ సురేష్ రైనాను ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) ప్రశ్నించింది. ఓ స్పోర్ట్స్ బెట్టింగ్ దరఖాస్తుపై దర్యాప్తులో భాగంగా మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం కింద కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ అతని వాంగ్మూలాన్ని నమోదు చేసిందని వర్గాలు తెలిపాయి. రైనా కొన్ని ఎండార్స్మెంట్ల ద్వారా యాప్తో లింక్ చేయబడిందని తెలుస్తోంది.
పరిశోధకులు దానితో అతని సంబంధం, అందుకున్న ఎండార్స్మెంట్ ఫీజులు, అతనికి, యాప్ ప్రతినిధుల మధ్య కమ్యూనికేషన్ విధానం గురించి వివరాలను కోరినట్లు వర్గాలు తెలిపాయి. ఇటీవల, ఈ దర్యాప్తులో భాగంగా ఏజెన్సీ గూగుల్, మెటా ప్రతినిధులను ప్రశ్నించడానికి సమన్లు జారీ చేసింది.
అలాగే మరో ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ యాప్పై ప్రత్యేక దర్యాప్తుకు సంబంధించి మంగళవారం బహుళ-రాష్ట్ర శోధనలను కూడా నిర్వహించింది. అక్రమ బెట్టింగ్ యాప్లు అనేక మంది వ్యక్తులను, పెట్టుబడిదారులను కోట్లాది రూపాయల మోసగించాయని లేదా గణనీయమైన మొత్తంలో పన్నులను ఎగవేసినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న అనేక కేసులను ఈడీ దర్యాప్తు చేస్తోంది.
భారతదేశంలో ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ యాప్ మార్కెట్ విలువ $100 బిలియన్లకు పైగా ఉంది మరియు ఏటా 30 శాతం పెరుగుతోందని నిపుణులు అంటున్నారు. 2022 నుండి జూన్ 2025 వరకు ఆన్లైన్ బెట్టింగ్, జూదం ప్లాట్ఫామ్లను బ్లాక్ చేయడానికి 1,524 ఉత్తర్వులు జారీ చేసినట్లు ప్రభుత్వం గత నెలలో పార్లమెంటుకు తెలియజేసింది.