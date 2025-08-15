శుక్రవారం, 15 ఆగస్టు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 15 ఆగస్టు 2025 (13:41 IST)

ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్ యాప్‌- మనీలాండరింగ్ కేసు.. సురేష్ రైనాను ప్రశ్నించిన ఈడీ

Suresh Raina
అక్రమ ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్ యాప్‌తో ముడిపడి ఉన్న మనీలాండరింగ్ కేసుకు సంబంధించి భారత మాజీ క్రికెటర్ సురేష్ రైనాను ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) ప్రశ్నించింది. ఓ స్పోర్ట్స్ బెట్టింగ్ దరఖాస్తుపై దర్యాప్తులో భాగంగా మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం కింద కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ అతని వాంగ్మూలాన్ని నమోదు చేసిందని వర్గాలు తెలిపాయి. రైనా కొన్ని ఎండార్స్‌మెంట్‌ల ద్వారా యాప్‌తో లింక్ చేయబడిందని తెలుస్తోంది.
 
పరిశోధకులు దానితో అతని సంబంధం, అందుకున్న ఎండార్స్‌మెంట్ ఫీజులు, అతనికి, యాప్ ప్రతినిధుల మధ్య కమ్యూనికేషన్ విధానం గురించి వివరాలను కోరినట్లు వర్గాలు తెలిపాయి. ఇటీవల, ఈ దర్యాప్తులో భాగంగా ఏజెన్సీ గూగుల్, మెటా ప్రతినిధులను ప్రశ్నించడానికి సమన్లు జారీ చేసింది.  
 
అలాగే మరో ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్ యాప్‌పై ప్రత్యేక దర్యాప్తుకు సంబంధించి మంగళవారం బహుళ-రాష్ట్ర శోధనలను కూడా నిర్వహించింది. అక్రమ బెట్టింగ్ యాప్‌లు అనేక మంది వ్యక్తులను, పెట్టుబడిదారులను కోట్లాది రూపాయల మోసగించాయని లేదా గణనీయమైన మొత్తంలో పన్నులను ఎగవేసినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న అనేక కేసులను ఈడీ దర్యాప్తు చేస్తోంది. 
 
భారతదేశంలో ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్ యాప్ మార్కెట్ విలువ $100 బిలియన్లకు పైగా ఉంది మరియు ఏటా 30 శాతం పెరుగుతోందని నిపుణులు అంటున్నారు. 2022 నుండి జూన్ 2025 వరకు ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్, జూదం ప్లాట్‌ఫామ్‌లను బ్లాక్ చేయడానికి 1,524 ఉత్తర్వులు జారీ చేసినట్లు ప్రభుత్వం గత నెలలో పార్లమెంటుకు తెలియజేసింది.  

Banakacherla: గోదావరి-బనకచెర్ల ప్రాజెక్టును సమర్థించిన ఏపీ చంద్రబాబు

Banakacherla: గోదావరి-బనకచెర్ల ప్రాజెక్టును సమర్థించిన ఏపీ చంద్రబాబుగోదావరి-బనకచెర్ల ప్రాజెక్టును ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సమర్థించారు. ఇది ఏ రాష్ట్ర నీటి ప్రయోజనాలకు హాని కలిగించదని అన్నారు. తెలంగాణ ఈ ప్రాజెక్టును వ్యతిరేకిస్తున్న విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ, ఎవరూ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని తెలిపారు. ఇందిరా గాంధీ స్టేడియంలో 79వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల్లో జాతీయ జెండాను ఎగురవేసిన తర్వాత ఆయన మాట్లాడారు. "రాయలసీమను వ్యవసాయ ప్రాంతంగా మార్చడానికి పోలవరం నుండి బనకచెర్లకు గోదావరి వ్యర్థ జలాలను మళ్లించాలని మేము నిర్ణయించుకున్నాము.

PM Modi: 103 నిమిషాల స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ ప్రసంగం.. రికార్డ్ బ్రేక్

PM Modi: 103 నిమిషాల స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ ప్రసంగం.. రికార్డ్ బ్రేక్ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఎర్రకోట నుంచి 103 నిమిషాల స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ ప్రసంగం చేశారు. ఇది భారతదేశ చరిత్రలో ఏ ప్రధానమంత్రి కూడా చేయని అతి పొడవైన ప్రసంగం. గత సంవత్సరం 78వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం నుండి తన సొంత 98 నిమిషాల రికార్డును నరేంద్ర మోదీ బద్దలు కొట్టారు. 2024కి ముందు ఆయన చేసిన అత్యంత పొడవైన స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ ప్రసంగం 2016లో 96 నిమిషాలు కాగా, ఆయన చేసిన అతి చిన్న ప్రసంగం 2017లో 56 నిమిషాలు ప్రసంగించారు.

leopard: తల్లిదండ్రులతో నిద్రస్తున్న మూడేళ్ల చిన్నారిని లాక్కెళ్లిన చిరుత.. ఆ తర్వాత ఏమైందంటే?

leopard: తల్లిదండ్రులతో నిద్రస్తున్న మూడేళ్ల చిన్నారిని లాక్కెళ్లిన చిరుత.. ఆ తర్వాత ఏమైందంటే?చిరుతపులి ప్రకాశం జిల్లాలో కలకలం రేపింది. తల్లిదండ్రుల పక్కన నిద్రిస్తున్న మూడేళ్ల చిన్నారిని ఓ చిరుతపులి నోటకరుచుకుని లాక్కెళ్లింది. గ్రామస్థులు, తల్లిదండ్రులు వెంటనే స్పందించి ప్రాణాలకు తెగించి ఆ చిన్నారిని కాపాడుకున్నారు. ఈ దాడిలో పాపకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఈ ఘటనలో చిన్నారి తల, పొట్ట భాగాల్లో తీవ్రమైన గాయాలయ్యాయి. కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే పాపను సున్నిపెంట ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ ప్రథమ చికిత్స అందించడంతో ప్రాణాపాయం తప్పింది.

Chandra Babu: నారావారిపల్లెకు స్కోచ్ అవార్డు లభించింది: ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు

Chandra Babu: నారావారిపల్లెకు స్కోచ్ అవార్డు లభించింది: ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుతక్కువ ధరకు విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసి పంపిణీ చేసినప్పుడే వినియోగదారులు ప్రయోజనం పొందుతారని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. రాష్ట్రంలో తక్కువ ధరకు నాణ్యమైన విద్యుత్‌ను అందించే లక్ష్యంతో ఇంధన పోర్ట్‌ఫోలియో నిర్వహణ వ్యవస్థ అమలుపై సచివాలయంలో జరిగిన సమీక్షా సమావేశంలో చంద్రబాబు మాట్లాడారు. ఇంకా చంద్రబాబు నాయుడు స్వస్థలం నారావారిపల్లెకు స్కోచ్ అవార్డు లభించిందని పేర్కొన్నారు.

వివాహేతర సంబంధం.. 35 ఏళ్ల వ్యక్తిని భార్య, ప్రియుడు, సహచరుడు గొంతుకోసి చంపేశారు..

వివాహేతర సంబంధం.. 35 ఏళ్ల వ్యక్తిని భార్య, ప్రియుడు, సహచరుడు గొంతుకోసి చంపేశారు..శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని పాతపట్నంలో 35 ఏళ్ల వ్యక్తిని అతని భార్య, ఆమె ప్రియుడు, అతని సహచరుడు గొంతు కోసి చంపారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. పాతపట్నం డిఎస్పి లక్ష్మణరావు ప్రకారం, మృతుడు నల్లి రాజు ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితం పాతపట్నంకు చెందిన మౌనికను వివాహం చేసుకున్నాడు. వారికి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. ఇటీవల, మౌనిక తన పొరుగున ఉన్న గుండు ఉదయ్ కుమార్‌తో అక్రమ సంబంధం పెంచుకుంది. అతను అప్పటికే వివాహం చేసుకున్నాడు. రాజుకు ఈ విషయం తెలిసి ఆ సంబంధం వద్దని మౌనికను హెచ్చరించాడు. కానీ ఆమె ఉదయ్‌తో సంబంధాన్ని కొనసాగించింది.

ఇండస్ట్రీలో ఎవరి కుంపటి వారిదే : అల్లు అరవింద్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

ఇండస్ట్రీలో ఎవరి కుంపటి వారిదే : అల్లు అరవింద్ సంచలన వ్యాఖ్యలుఈ సందర్భంగా అల్లు అరవింద్ మాట్లాడుతూ, ముంబై నుంచి వచ్చిన తారలు కనుక హిందీలో మాట్లాడుతున్నారు. కానీ మనది తెలుగు సినిమా. విష్ణు, బ్రింద, స్నేహితులు కలిసి 13 ఏడాది సైమా అవార్డులు ఇవ్వడం గర్వకారణం. ప్రారంభంలో కొంచెం ఈ అవార్డులలో ఒడుదుడుగులు ఎదుర్కొన్నారు. తెలుగులో కల్చర్ తక్కవైంది.

పవర్ ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ గా ప్రభాస్ స్పిరిట్ లో కనిపించనున్నారా !

పవర్ ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ గా ప్రభాస్ స్పిరిట్ లో కనిపించనున్నారా !ప్రభాస్ హీరోగా డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగ స్పిరిట్ అనే సినిమా చేయడం అనేది తెలిసిందే. కానీ షూటింగ్ ఏకదాటిగా తీయాలని దర్శకుడు తలంచాడు. కానీ మధ్యలో ప్రభాస్ రెండు సినిమాలు లైన్ వుండడంతో బిజీగా వున్నాడు. ఇప్పటివరకు సందీప్ రెడ్డి సినిమాల్లో యాక్షన్ తోపాటు వల్గారిటీ కూడా వుంటుంది. అర్జున్ రెడ్డి, యానిమల్ లో అవి స్పస్టంగా కనిపిస్తాయి. అందుకే స్పిరిట్ లో అవి లేకుండా జాగ్రత్త చూసుకోవాలని ప్రభాస్ చెప్పినట్లు తెలిసింది.

పెంచల్ రెడ్డి జీవిత కథతో ఆపద్భాంధవుడు చిత్రం: భీమగాని సుధాకర్ గౌడ్

పెంచల్ రెడ్డి జీవిత కథతో ఆపద్భాంధవుడు చిత్రం: భీమగాని సుధాకర్ గౌడ్శ్రీ లక్ష్మి ఎడ్యుకేషనల్ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్, సంతోష్ ఫిలింస్ బ్యానర్స్ దర్శక నిర్మాత భీమగాని సుధాకర్ గౌడ్. ఆయన రచనా, దర్శకత్వంలో తెరకెక్కించిన చిత్రం "ఆపద్భాంధవుడు". శ్రీ పెంచల్ రెడ్డి. డి. లీలావతి నిర్మించారు. ఈ చిత్రంలో పెంచల్ రెడ్డి, సుధాకర్ గౌడ్, ఝాన్సీ, ప్రతిమ, నాగేశ్వరరావు కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

Chiranjeevi: చిరంజీవితో విశ్వంభర లో సత్యలోకం చూపిస్తున్న వసిష్ఠ

Chiranjeevi: చిరంజీవితో విశ్వంభర లో సత్యలోకం చూపిస్తున్న వసిష్ఠమెగాస్టార్ చిరంజీవితో విశ్వంభర చిత్రం రూపొందిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ సినిమా రిలీజ్ కు ఇంకా సమయం వుంది. కానీ సినిమా ఆలస్యం అవుతూనే వుంది. తాజా ఈ సినిమాపై ఆసక్తికర అంశాన్ని దర్శకుడు వెల్లడించారు. చిరంజీవిగారితో కథ చెప్పినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాం. రాజమౌళి తోసహా గతంలోనూ పలువురు యమలోకం చూపారు. ఇంద్రలోకం, నాగ లోకం కూడా చూపించారు. కానీ పురాణాల్లో 14 లోకాలున్నాయని విన్నాం. అందులో సత్య లోకం వుంది.

Gautham Tinnanuri: దర్శకుడు గౌతమ్ తిన్ననూరి డైలమాలో వున్నారా !

Gautham Tinnanuri: దర్శకుడు గౌతమ్ తిన్ననూరి డైలమాలో వున్నారా !నానితో జెర్సీ సినిమా తీసిన దర్శకుడు గౌతమ్ తిన్ననూరి ప్రస్తుతం ఏ సినిమా చేయాలనే డైలమాలో వున్నట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. విజయ్ దేవరకొండ తో తీసిన కింగ్‌డమ్ బ్లాక్ బస్టర్ విజయాన్ని చవిచూస్తుందని అనుకున్నారు. కానీ ఓపెనింగ్స్ బాగానే వచ్చినా రొటీన్ ఫార్మెట్ వుండడంతోపాటు అందులో కొన్ని సన్నివేశాలు హాలీవుడ్ సినిమాల కాపీగా పేరు వచ్చింది. విజయ్ దేవరకొండ పడ్డ కష్టం సినిమాకు లాభాలు తెచ్చిపెట్టలేకపోయింది. చిత్ర నిర్మాత సంస్థ నాగవంశీ సక్సెస్ అని పేర్కొన్నా ఆ తర్వాత కలెక్షన్లు డ్రాప్ అయ్యాయి.
