మంగళవారం, 14 అక్టోబరు 2025
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 14 అక్టోబరు 2025 (11:57 IST)

కేఎల్ రాహుల్ అదుర్స్.. టెస్ట్ కెప్టెన్‌గా శుభ్‌మన్ గిల్ ఖాతాలో తొలి విజయం

India Sweep Windies in Series
India Sweep Windies in Series
అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియంలో జరిగిన మ్యాచ్‌లో కెఎల్ రాహుల్ 58 పరుగులతో రాణించడంతో భారత్ ఏడు వికెట్ల తేడాతో  విజయం సాధించింది. తద్వారా, టెస్ట్ కెప్టెన్‌గా శుభ్‌మన్ గిల్ తన తొలి సిరీస్ విజయాన్ని నమోదు చేసుకున్నాడు. ఐదవ రోజు తొలి గంటలో, సాయి సుదర్శన్, కెఎల్ రాహుల్ 25, 30 ఓవర్‌నైట్ స్కోర్‌లతో భారతదేశం 121 పరుగుల లక్ష్యాన్ని తిరిగి ప్రారంభించారు. 
 
రాహుల్ ఇన్నింగ్స్‌ను వేగవంతం చేసే ముందు ఈ జంట ప్రారంభంలో జాగ్రత్తగా ఉన్నారు. ఖారీ పియరీ బౌలింగ్‌లో లాంగ్-ఆన్ ఓవర్‌లో గరిష్టంగా కొట్టి, ఆ తర్వాత నాలుగు వికెట్లు తీసుకున్నారు. సుదర్శన్ (39) కూడా ఇలాంటి దూకుడు షాట్లకు ప్రయత్నించాడు. కానీ కెప్టెన్ రోస్టన్ చేజ్ బౌలింగ్‌లో నేరుగా షాయ్ హోప్ బౌలింగ్‌కు డ్రైవ్ పంపి అవుట్ అయ్యాడు. 
 
కెప్టెన్ల పోరులో, శుభ్‌మాన్ గిల్ (13) ఒక సిక్స్, ఫోర్‌తో ఆధిపత్యం చెలాయించడానికి ప్రయత్నించాడు. కానీ చివరికి జస్టిన్ గ్రీవ్స్ మిడ్-వికెట్‌లో పెద్ద హిట్ కొట్టడానికి ప్రయత్నిస్తూ క్యాచ్ ఇచ్చాడు. రాహుల్ అద్భుతమైన స్ట్రోక్‌ప్లేతో మెరుస్తూనే ఉన్నాడు. డబుల్ కోసం పరుగెత్తడానికి అనుమతించిన స్వీప్‌తో తన 50 పరుగులను చేరుకున్నాడు. 
 
ధ్రువ్ జురెల్ ఏరియల్ షాట్‌ను ప్రయత్నించాడు కానీ డబుల్‌ను కూడా పరుగెత్తిస్తూ సేఫ్ ఎడ్జ్ ఇచ్చాడు. రాహుల్ (108 బంతుల్లో 58*) చివరికి విజేత బౌండరీని సాధించడంతో భారతదేశం వెస్టిండీస్‌పై ఏడు వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. 
 
టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్‌కు అనుకూలమైన ఢిల్లీ పిచ్‌పై భారత్ బ్యాటింగ్ ఎంచుకోవడంతో రెండో టెస్ట్ ప్రారంభమైంది. స్టైలిష్ ఓపెనర్ కెఎల్ రాహుల్ 38 పరుగుల వద్ద ఔటయ్యాడు. కానీ యశస్వి జైస్వాల్, సాయి సుదర్శన్ రెండో వికెట్‌కు 193 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. 
 
వైస్ కెప్టెన్ జోమెల్ వారికన్ 87 (165) పరుగుల వద్ద సుదర్శన్‌ను అవుట్ చేశాడు. జైస్వాల్ స్కోరింగ్ కొనసాగించాడు, కెప్టెన్ శుభ్మాన్ గిల్ తో కలకలం రేపడంతో అతను 175 (258) పరుగుల వద్ద రనౌట్ అయ్యాడు. గిల్ 129 (196) పరుగులతో నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. 
 
ధృవ్ జురెల్ (44), నితీష్ రెడ్డి (43) మద్దతు ఇచ్చారు. భారత్ 518/5 వద్ద డిక్లేర్ చేసింది. సమాధానంగా, అలిక్ అథనాజే (41), షాయ్ హోప్ (36), టాగెనరైన్ చంద్రపాల్ (34) సానుకూలంగా ప్రారంభించినప్పటికీ పెద్ద స్కోర్లుగా మార్చలేకపోయారు. ఆండర్సన్ ఫిలిప్ 93 బంతుల్లో 24 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచాడు. వెస్టిండీస్ 81.5 ఓవర్లలో 248 పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది.
 
భారత్ ఫాలో-ఆన్ విధించింది. ఈ చర్య అభిమానుల నుండి విమర్శలకు దారితీసింది. జాన్ కాంప్‌బెల్ తన తొలి టెస్ట్ సెంచరీ (118), షాయ్ హోప్ 103 (214)తో ఎనిమిదేళ్ల టెస్ట్ సెంచరీ కరువును ముగించడంతో వెస్టిండీస్ టాప్-ఆర్డర్ తిరిగి జట్టులోకి రావడానికి ప్రయత్నించింది. 
 
కెప్టెన్ రోస్టన్ చేజ్ 72 బంతుల్లో 40 పరుగులు సాధించగా, జస్టిన్ గ్రీవ్స్ (50*), జేడెన్ సీల్స్ (32) 10వ వికెట్‌కు 79 పరుగులు జోడించారు. వెస్టిండీస్ 390 పరుగులు చేసి, భారత్‌కు 121 పరుగుల లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది. ఈ లక్ష్యాన్ని చేధించిన భారత్ సిరీస్‌ను క్లీన్ స్వీప్ చేసింది.

Northeast Monsoon: నైరుతి రుతుపవనాలకు బైబై.. వెంటనే ఈశాన్య రుతుపవనాలు వస్తున్నాయిగా..

Northeast Monsoon: నైరుతి రుతుపవనాలకు బైబై.. వెంటనే ఈశాన్య రుతుపవనాలు వస్తున్నాయిగా..నైరుతి రుతుపవనాలు అక్టోబర్ 16 నాటికి ఉపసంహరించుకునే అవకాశం ఉంది. అయితే వెంటే ఈశాన్య రుతుపవనాలు రాయలసీమ ప్రాంతాన్ని తాకే అవకాశం వుంది. ఈ ప్రభావంతో కొన్ని ప్రాంతాలలో ఆకాశం పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉండవచ్చని, కొన్ని జిల్లాల్లో రాబోయే రెండు మూడు రోజులు భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని ఐఎండీ అమరావతి తెలిపింది. ఈ సంవత్సరం నైరుతి రుతుపవనాల ప్రయాణం చాలా ప్రత్యేకమైనది.

నవంబరులో వివాహం జరగాల్సింది.. ఇంతలోనే రైల్వే ట్రాక్‌పై ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.. (video)

నవంబరులో వివాహం జరగాల్సింది.. ఇంతలోనే రైల్వే ట్రాక్‌పై ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.. (video)సోషల్ మీడియాలో వీడియోలు వైరల్ అవుతూ వుంటాయి. ఆదివారం గ్రేటర్ నోయిడాకు చెందిన తుషార్ అనే యువకుడు బైక్‌పై.. దాద్రి రైల్వే ట్రాక్‌ వద్దకు వచ్చాడు. అయితే రైలు రావడానికి ఇంకా కొంత సమయం ఉండడంతో బైక్‌పైనే ట్రాక్‌ను దాటడానికి ప్రయత్నించాడు. అయితే అదే సమయంలో అనుకోకుండా బైక్‌ అదుపు తప్పింది. దీంతో బైక్‌తో పాటు రైలు పట్టాలపై పడిపోయాడు. వెంటనే తేరుకొని బైక్‌ను తీసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుండగానే.. రైలు దగ్గరకు వచ్చింది. దాన్ని గ్రహించి పక్కకు పరిగెత్తడానికి ప్రయత్నించాడు. కానీ అప్పటికే జరగరాని ఘోరం జరిగిపోయింది.

కరీంనగర్‌లో సామూహిక అత్యాచారం.. వాట్సాప్‌ గ్రూపుల్లో వీడియో వైరల్

కరీంనగర్‌లో సామూహిక అత్యాచారం.. వాట్సాప్‌ గ్రూపుల్లో వీడియో వైరల్కరీంనగర్‌ జిల్లా కొత్తపల్లి పోలీస్‌స్టేషన్‌ పరిధిలో ఘోరం చోటుచేసుకుంది. ఓ బాలికపై ఇద్దరు యువకులు అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. అనంతరం ఈ దుశ్చర్యను వీడియో తీసి సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టు చేశారు. ఈ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌గా మారింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. కరీంనగర్ జిల్లా, కొత్తపల్లి మండలంలోని ఓ గ్రామానికి చెందిన బాలికపై అదే గ్రామానికి చెందిన ఇద్దరు యువకులు లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డారు. అక్కడితో ఆగకుండా అత్యాచారాన్ని సెల్‌ ఫోన్‌లో చిత్రీకరించి, సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ చేశారు.

నేడు ఢిల్లీలో ఏపీ భవిష్యత్‌ను మార్చే కీలక ఒప్పందం..

నేడు ఢిల్లీలో ఏపీ భవిష్యత్‌ను మార్చే కీలక ఒప్పందం..ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర భవిష్యత్‌, ఆర్థిక స్వరూపాన్నే మార్చే దిశగా ఒక చారిత్రాత్మక ఒప్పందం కుదరనుంది. టెక్నాలజీ దిగ్గజం గూగుల్‌తో ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకోనుంది. ఈ ఒప్పందం మేరకు టెక్ దిగ్గజం గూగుల్ 10 బిలియన్ డాలర్లు (రూ.88628 కోట్లు) పెట్టుబడులు పెట్టనుంది. ఈ భారీ వ్యయంతో రాష్ట్రంలో హైపర్ స్కేల్ డేటా సెంటర్‌తో పాటు దేశంలోనే తొలి గూగుల్ ఏవీ హబ్‌ను ఏర్పాటు చేయనుంది. ఇందుకు సంబంధించిన అవగాహనం ఒప్పందంపై మంగళవారం ఢిల్లీలో సంతకాలు జరుగనున్నాయి.

ఖమ్మంలో దారుణం : 14 యేళ్ల విద్యార్థిపై మూడేళ్లుగా టీచర్ లైంగిక దాడి - తెలియగానే సూసైడ్

ఖమ్మంలో దారుణం : 14 యేళ్ల విద్యార్థిపై మూడేళ్లుగా టీచర్ లైంగిక దాడి - తెలియగానే సూసైడ్తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లాలో దారుణం జరిగింది. 14 యేళ్ల విద్యార్థిపై ఓ ఉపాధ్యాయుడు మూడేళ్ళుగా లైంగికదాడికి పాల్పడుతూ వచ్చాడు. దసరా సెలవులకు ఇంటికి వెళ్లిన బాలుడు తనపై జరుగుతున్న దారుణాన్ని తల్లిదండ్రులకు చెప్పాడు. దీంతో వారు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో టీచరుపై పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేశారు. ఈ విషయం తెలియగానే ఆ టీచర్ పురుగుల మందు సేవించి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘటన జిల్లాలోని కొణిజర్ల మండల పరిధిలో సోమవారం జరిగింది.

Watch More Videos

Srileela: ఏజెంట్ మ్రిచిగా శ్రీలీల ఫస్ట్ లుక్ - కొత్త ట్విస్ట్

Srileela: ఏజెంట్ మ్రిచిగా శ్రీలీల ఫస్ట్ లుక్ - కొత్త ట్విస్ట్కథానాయిక శ్రీలీల తన తదుపరి సినిమాలో ఏజెంట్ మ్రిచిగా ఫస్ట్ లుక్ తో సోషల్ మీడియాను అలరించింది. ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి పెద్దగా ఏమీ షేర్ కాలేదు. ఈ అద్భుతమైన పోస్టర్ యాక్షన్-ప్యాక్డ్ ఎంటర్టైనర్ నిర్మాణంలో ఉందని సూచిస్తుంది. ఇటీవల, బాబీ డియోల్ కూడా ప్రొఫెసర్ గా కొత్త లుక్ ని షేర్ చేశాడు. ప్రాజెక్ట్ గురించి వెల్లడించలేదు.

Vishnu Vishal: విష్ణు విశాల్... ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ ఆర్యన్ రాబోతోంది

Vishnu Vishal: విష్ణు విశాల్... ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ ఆర్యన్ రాబోతోందితెలుగు ప్రేక్షకులకు సుపరిచితుడైన హీరో విష్ణు విశాల్.. ఆర్యన్ అనే ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ తో వస్తున్నారు. విష్ణు విశాల్ స్టూడియోస్, శుభ్ర & ఆర్యన్ రమేష్ లతో కలిసి నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి ప్రవీణ్ కె దర్శకత్వం వహించారు. మేకర్స్ ఇటీవల టీజర్ ను విడుదల చేశారు. దీనికి అద్భుతమైన స్పందన వచ్చింది.

Sri Vishnu: మిత్ర మండలి ని మైండ్‌తో కాకుండా హార్ట్‌తో చూడండి : శ్రీ విష్ణు

Sri Vishnu: మిత్ర మండలి ని మైండ్‌తో కాకుండా హార్ట్‌తో చూడండి : శ్రీ విష్ణు‘తిప్పరామీసం టైంలో విజయ్ ఏడీగా పని చేశారు. మిత్ర మండలి పెద్ద హిట్ అవుతుంది. విజయ్ కోసం ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఇలా వచ్చి సపోర్ట్ చేయడం ఆనందంగా ఉంది. రాగ్ మయూర్, విష్ణు, ప్రసాద్ ఇలా అందరూ నాకు ఇష్టం. ప్రియదర్శి ఎప్పుడూ ఎనర్జీగానే ఉంటాడు. ఆయన మంచి కథల్ని ఎంచుకుంటూ ఉంటాడు. ఇలానే ఎప్పుడూ మంచి కథలు, సినిమాల్ని చేస్తూ వెళ్లాలి అని శ్రీ విష్ణు అన్నారు.

తెలుసు కదా ఒక రాడికల్ సినిమా అవుతుంది : సిద్ధు జొన్నలగడ్డ

తెలుసు కదా ఒక రాడికల్ సినిమా అవుతుంది : సిద్ధు జొన్నలగడ్డసిద్ధు జొన్నలగడ్డ మోస్ట్ ఎవైటెడ్ కమింగ్-ఆఫ్-ఏజ్ మ్యూజికల్ రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్ 'తెలుసు కదా' టీజర్, రెండు పాటలతో సంచలనాన్ని సృష్టించింది. ప్రముఖ స్టైలిస్ట్ నీరజా కోనైస్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్‌పై టిజి విశ్వ ప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్ నిర్మించారు. ఎస్ థమన్ సంగీతం అందించారు. మేకర్స్ ఈ సినిమా థియేట్రికల్ ట్రైలర్‌ను లాంచ్ చేశారు.

Sundeep Kishan: సూపర్ సుబ్బు సిరీస్.. సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ ... సందీప్ కిషన్

Sundeep Kishan: సూపర్ సుబ్బు సిరీస్.. సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ ... సందీప్ కిషన్దర్శకుడు మల్లిక్ రామ్ మాట్లాడుతూ.. సూపర్ సుబ్బు ఆలోచన ఒక అబ్జర్వేషన్ నుంచి పుట్టింది. ఈ రోజుకీ సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి మనం ఇంకా గుసగుసలలోనే మాట్లాడుతున్నాం. తల్లిదండ్రులు దాన్ని దాటవేస్తారు, పాఠశాలలు విస్మరిస్తాయి, పిల్లలు అపోహలతో పెరుగుతారు. ఆ మౌనాన్ని ఒక కథగా మార్చాలని అనిపించింది. సుబ్రహ్మణ్యం అనే పాత్ర ద్వారా అవగాహనను ఎలా కలుస్తుందో చూపించాలనుకున్నాం. మాఖీపూర్ ప్రజల, అపోహలు, ఆప్యాయత.. ఇవన్నీ మనందరికీ తెలిసిన గ్రామజీవనాన్ని గుర్తు చేస్తాయి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com