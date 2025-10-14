India Sweep Windies in Series
అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియంలో జరిగిన మ్యాచ్లో కెఎల్ రాహుల్ 58 పరుగులతో రాణించడంతో భారత్ ఏడు వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. తద్వారా, టెస్ట్ కెప్టెన్గా శుభ్మన్ గిల్ తన తొలి సిరీస్ విజయాన్ని నమోదు చేసుకున్నాడు. ఐదవ రోజు తొలి గంటలో, సాయి సుదర్శన్, కెఎల్ రాహుల్ 25, 30 ఓవర్నైట్ స్కోర్లతో భారతదేశం 121 పరుగుల లక్ష్యాన్ని తిరిగి ప్రారంభించారు.
రాహుల్ ఇన్నింగ్స్ను వేగవంతం చేసే ముందు ఈ జంట ప్రారంభంలో జాగ్రత్తగా ఉన్నారు. ఖారీ పియరీ బౌలింగ్లో లాంగ్-ఆన్ ఓవర్లో గరిష్టంగా కొట్టి, ఆ తర్వాత నాలుగు వికెట్లు తీసుకున్నారు. సుదర్శన్ (39) కూడా ఇలాంటి దూకుడు షాట్లకు ప్రయత్నించాడు. కానీ కెప్టెన్ రోస్టన్ చేజ్ బౌలింగ్లో నేరుగా షాయ్ హోప్ బౌలింగ్కు డ్రైవ్ పంపి అవుట్ అయ్యాడు.
కెప్టెన్ల పోరులో, శుభ్మాన్ గిల్ (13) ఒక సిక్స్, ఫోర్తో ఆధిపత్యం చెలాయించడానికి ప్రయత్నించాడు. కానీ చివరికి జస్టిన్ గ్రీవ్స్ మిడ్-వికెట్లో పెద్ద హిట్ కొట్టడానికి ప్రయత్నిస్తూ క్యాచ్ ఇచ్చాడు. రాహుల్ అద్భుతమైన స్ట్రోక్ప్లేతో మెరుస్తూనే ఉన్నాడు. డబుల్ కోసం పరుగెత్తడానికి అనుమతించిన స్వీప్తో తన 50 పరుగులను చేరుకున్నాడు.
ధ్రువ్ జురెల్ ఏరియల్ షాట్ను ప్రయత్నించాడు కానీ డబుల్ను కూడా పరుగెత్తిస్తూ సేఫ్ ఎడ్జ్ ఇచ్చాడు. రాహుల్ (108 బంతుల్లో 58*) చివరికి విజేత బౌండరీని సాధించడంతో భారతదేశం వెస్టిండీస్పై ఏడు వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది.
టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్కు అనుకూలమైన ఢిల్లీ పిచ్పై భారత్ బ్యాటింగ్ ఎంచుకోవడంతో రెండో టెస్ట్ ప్రారంభమైంది. స్టైలిష్ ఓపెనర్ కెఎల్ రాహుల్ 38 పరుగుల వద్ద ఔటయ్యాడు. కానీ యశస్వి జైస్వాల్, సాయి సుదర్శన్ రెండో వికెట్కు 193 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు.
వైస్ కెప్టెన్ జోమెల్ వారికన్ 87 (165) పరుగుల వద్ద సుదర్శన్ను అవుట్ చేశాడు. జైస్వాల్ స్కోరింగ్ కొనసాగించాడు, కెప్టెన్ శుభ్మాన్ గిల్ తో కలకలం రేపడంతో అతను 175 (258) పరుగుల వద్ద రనౌట్ అయ్యాడు. గిల్ 129 (196) పరుగులతో నాటౌట్గా నిలిచాడు.
ధృవ్ జురెల్ (44), నితీష్ రెడ్డి (43) మద్దతు ఇచ్చారు. భారత్ 518/5 వద్ద డిక్లేర్ చేసింది. సమాధానంగా, అలిక్ అథనాజే (41), షాయ్ హోప్ (36), టాగెనరైన్ చంద్రపాల్ (34) సానుకూలంగా ప్రారంభించినప్పటికీ పెద్ద స్కోర్లుగా మార్చలేకపోయారు. ఆండర్సన్ ఫిలిప్ 93 బంతుల్లో 24 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచాడు. వెస్టిండీస్ 81.5 ఓవర్లలో 248 పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది.
భారత్ ఫాలో-ఆన్ విధించింది. ఈ చర్య అభిమానుల నుండి విమర్శలకు దారితీసింది. జాన్ కాంప్బెల్ తన తొలి టెస్ట్ సెంచరీ (118), షాయ్ హోప్ 103 (214)తో ఎనిమిదేళ్ల టెస్ట్ సెంచరీ కరువును ముగించడంతో వెస్టిండీస్ టాప్-ఆర్డర్ తిరిగి జట్టులోకి రావడానికి ప్రయత్నించింది.
కెప్టెన్ రోస్టన్ చేజ్ 72 బంతుల్లో 40 పరుగులు సాధించగా, జస్టిన్ గ్రీవ్స్ (50*), జేడెన్ సీల్స్ (32) 10వ వికెట్కు 79 పరుగులు జోడించారు. వెస్టిండీస్ 390 పరుగులు చేసి, భారత్కు 121 పరుగుల లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది. ఈ లక్ష్యాన్ని చేధించిన భారత్ సిరీస్ను క్లీన్ స్వీప్ చేసింది.