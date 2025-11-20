శుక్రవారం, 21 నవంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 20 నవంబరు 2025 (21:53 IST)

Smriti Mandhana: పలాష్ ముచ్చల్‌ను వివాహం చేసుకోనున్న స్మృతి మంధాన.. ఎంగెజ్మెంట్ ఓవర్

భారత క్రికెటర్ స్మృతి మంధాన సంగీత స్వరకర్త పలాష్ ముచ్చల్‌ను వివాహం చేసుకోనుంది. ఇండోర్‌లోని పలాష్ ముచ్చల్ ఇల్లు రంగుల లైట్లతో అందంగా అలకరించబడింది. సంగీతం, క్రికెట్ ప్రపంచానికి చెందిన స్మృతి, పలాష్ ఒకటి కానున్న వేళ అభిమానులు పండగ చేసుకుంటున్నారు. 
 
ఐసిసి మహిళల ప్రపంచ కప్‌లో భారతదేశం విజయం సాధించిన తర్వాత, టీమ్ ఇండియా స్మృతి పెళ్లికి సిద్ధమవుతోంది. హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ వంటి క్రీడాకారిణులు స్మృతి వివాహానికి హాజరు కానున్నారు. 
 
ఈ జంట 2019లో ప్రేమలో పడింది. జూలై 2024లో తమ సంబంధాన్ని ఇన్‌స్టాగ్రామ్ అధికారికంగా ధృవీకరించింది. . అక్టోబర్ 2025లో, ముచ్చల్ ఇండోర్‌లో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో స్మృతిపై ప్రేమను వ్యక్తపరిచాడు. 
 
ఇటీవల టీమిండియా ప్రపంచ కప్ గెలిచిన చిత్రాలను పోస్ట్ చేశారు. ఈ ఫోటోలు నెట్టింట వైరల్ అయ్యాయి. అంతేగాకుండా టీం ఇండియా మహిళా స్టార్ బ్యాట్స్‌మన్ స్మృతి మంధాన తన నిశ్చితార్థాన్ని అధికారికంగా వెల్లడించింది. దీనికోసం ఆమె ఒక ప్రత్యేకమైన మార్గాన్ని ఎంచుకుంది. తనతో పాటు తన టీం ఇండియా ఆటగాళ్లతో ఇన్‌స్టాగ్రామ్ రీల్‌ చేసి తన ఎంగేజ్‌మెంట్‌ను అందిరితో పంచుకుంది.

ఈ-ఫార్ములా కేసు : అరెస్టు చేసే ధైర్యం ప్రభుత్వానికి లేదు .. కేటీఆర్

ఈ-ఫార్ములా కేసు : అరెస్టు చేసే ధైర్యం ప్రభుత్వానికి లేదు .. కేటీఆర్ఈ ఫార్ములా కార్ రేసింగ్‌లో అవినీతి కేసులో తనను అరెస్టు చేసే ధైర్యం ఈ ప్రభుత్వానికి లేదని భారత రాష్ట్ర సమితి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఫార్ములా-ఈ కార్‌ కేసులో కేటీఆర్‌ ప్రాసిక్యూషన్‌కు గవర్నర్‌ జిష్ణుదేవ్‌వర్మ అనుమతించిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై కేటీఆర్‌ స్పందించారు. చట్టం తన పని తాను చేసుకుపోతుందని స్పష్టం చేశారు.

భారత్- చైనా చేతులు కలిపితే అంతే సంగతులు.. అమెరికా కొత్త తలనొప్పి.. ఏంటది?

భారత్- చైనా చేతులు కలిపితే అంతే సంగతులు.. అమెరికా కొత్త తలనొప్పి.. ఏంటది?అమెరికాతో కొనసాగుతున్న సుంకాల ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో.. ఏప్రిల్ నుంచి పొరుగు దేశమైన చైనాకు భారత ఎగుమతులు నెలవారీగా క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. ఈ కారణంగా, అమెరికా విధించిన సుంకాల ప్రభావాన్ని భారత్ దాటవేస్తోంది. ప్రభుత్వ సమాచారం ప్రకారం, సెప్టెంబర్‌లో 33 శాతం పెరుగుదల కనిపించింది. అక్టోబర్‌ ఎగుమతుల్లో 42 శాతం పెరుగుదల కనిపించింది. భారతీయ వస్తువులపై అమెరికా సుంకాలు పూర్తిగా అమలు చేయబడిన సమయంలో ఈ పెరుగుదల వచ్చింది.

గవర్నర్లకు గడువు విధించేలా రాజ్యాంగ సవరణ తెచ్చేవరకు పోరాటం : సీఎం స్టాలిన్

గవర్నర్లకు గడువు విధించేలా రాజ్యాంగ సవరణ తెచ్చేవరకు పోరాటం : సీఎం స్టాలిన్శాసనసభలు ఆమోదించి పంపించిన బిల్లులకు ఆమోదం తెలిపే విషయంలో రాష్ట్రపతి, గవర్నర్లకు న్యాయస్థానాలు గడువు విధించలేవంటూ సుప్రీంకోర్టు రాజ్యాంగ ధర్మాసనం సంచలన తీర్పునిచ్చింది. దీనిపై తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్‌ స్పందించారు. బిల్లులపై నిర్ణయం తీసుకునేలా గవర్నర్లకు గడువు విధించేవిధంగా రాజ్యాంగంలో సవరణలు తెచ్చేవరకు తమ పోరాటం ఆపబోమని వెల్లడించారు.

వివాహేతర సంబంధం.. భార్య, ఇద్దరు పిల్లల్ని హత్య చేసిన వ్యక్తికి మరణ శిక్ష

వివాహేతర సంబంధం.. భార్య, ఇద్దరు పిల్లల్ని హత్య చేసిన వ్యక్తికి మరణ శిక్ష2019 ఆగస్టులో తన భార్య, ఇద్దరు పిల్లలను దారుణంగా హత్య చేసినందుకు వికారాబాద్ జిల్లాలోని ఒక కోర్టు గురువారం 32 ఏళ్ల వ్యక్తికి మరణశిక్ష విధించింది. ప్రిన్సిపల్ డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ సెషన్స్ జడ్జి నిందితుడిని దోషిగా నిర్ధారించి మరణశిక్ష విధించి, రూ. 10,000 జరిమానా విధించారు. ప్రాసిక్యూషన్ ప్రకారం, ప్రైవేట్ ఉద్యోగి అయిన నిందితుడు, ప్రైవేట్ స్కూల్ టీచర్‌గా పనిచేసే తన 25 ఏళ్ల భార్యపై అనుమానం పెంచుకున్నాడు. ఈ విషయంపై దంపతుల మధ్య గొడవ జరిగేది. ఆ తర్వాత ఆమెను, ఐదేళ్ల కుమార్తెను ఇనుప రాడ్డుతో బలంగా కొట్టి హతమార్చాడు.

Bhuvaneswari: నారా లోకేష్‌ను అభినందించిన భువనేశ్వరి.. ప్రభుత్వ విద్య అదుర్స్

Bhuvaneswari: నారా లోకేష్‌ను అభినందించిన భువనేశ్వరి.. ప్రభుత్వ విద్య అదుర్స్తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు సతీమణి నారా భువనేశ్వరి సమగుట్టపల్లిలోని విలువల బడి సందర్శించి విద్యార్థులతో సంభాషించారు. నైతిక విలువలు, సామాజిక బాధ్యతపై దృష్టి సారించే పాఠశాలలను నిర్వహిస్తున్నందుకు వ్యవస్థాపకురాలు లెనిల్‌ను ఆమె అభినందిస్తున్నారు. ఇటువంటి పాఠాలు పిల్లలను తమ చుట్టూ ఉన్న ప్రజలను గౌరవించే బాధ్యతాయుతమైన పౌరులుగా రూపొందిస్తాయని ఆమె తెలిపారు.

వీధికుక్కలు దేశంలో ఎవరిని కరిచినా నన్నే నిందిస్తున్నారు : అక్కినేని అమల

వీధికుక్కలు దేశంలో ఎవరిని కరిచినా నన్నే నిందిస్తున్నారు : అక్కినేని అమలఒకప్పటి హీరోయిన్, జంతు ప్రేమికురాలు అక్కినేని అమల తాజాగా చేసిన వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. వీధికుక్కలు దేశంలో ఎవరిని కరిచినా అందరూ తననే నిందిస్తున్నారంటూ మండిపడ్డారు. దేశంలో ఎక్కడ ఎవరిని వీధికుక్క కరిచినా, సోషల్ మీడియాలో చాలామంది తననే నిందిస్తూ దూషిస్తున్నారని ఆమె వాపోయారు. ఇటీవల ఓ పాడ్‌క్యాస్ట్‌కు ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు.

సోషల్ మీడియాలో కీర్తి సురేష్ మార్ఫింగ్ ఫోటోలు... బోరుమంటున్న నటి

సోషల్ మీడియాలో కీర్తి సురేష్ మార్ఫింగ్ ఫోటోలు... బోరుమంటున్న నటికృత్రిమ మేధ (ఏఐ) టెక్నాలజీ బాగా దుర్వినియోగమవుతోంది. ఈ టెక్నాలజీతో అచ్చం మనిషిని పోలినట్టుగానే ఫోటోలను సృష్టిస్తున్నారు. మరికొందరు మార్ఫింగ్ చేస్తున్నారు. ఈ మార్ఫింగ్ ఫోటోలు అసభ్యంగా చిత్రీకరిస్తున్నారు. వీటిని చూస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే. తాజాగా హీరోయిన్ కీర్తి సురేష్ మార్ఫింగ్ ఫోటోలు ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తున్నాయి. వీటిని చూసిన ఆమె షాక్‌కు గురయ్యారు. తన కొత్త సినిమా ‘రివాల్వర్‌ రీటా’ ప్రచారంలో భాగంగా సాంకేతికత దుర్వినియోగంపై మాట్లాడారు.

మీకు దణ్ణం పెడతా, నేను సన్యాసం తీసుకోవట్లేదు: రేణూ దేశాయ్ (video)

మీకు దణ్ణం పెడతా, నేను సన్యాసం తీసుకోవట్లేదు: రేణూ దేశాయ్ (video)తను ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఓ ప్రశ్నకు సమాధానంగా సన్యాసం తీసుకుంటానని చెప్పిన మాటను మీడియాలో కొందరు సీరియస్ టాపిక్కుగా మార్చేసారనంటూ రేణూ దేశాయ్ పేర్కొన్నారు. తను ఓ వీడియో ద్వారా ఈ విషయంపై ఆశ్చర్యాన్ని ఆవేదనను వ్యక్తం చేసారు. ఆమె మాట్లాడుతూ... నేను మొన్న దీపావళి నాడు ఓ ఇంటర్య్వూలో అడిగిన ప్రశ్నకు సన్యాసం స్వీకరిస్తా అన్నా. ఐతే ఇప్పుడే కాదు. నాకు పిల్లలు వున్నారు. వారి బాధ్యత నాపై వుంది. ఇంకా వారికి నేను చేయాల్సింది చాలా వుంది. సన్యాసం స్వీకరిస్తానని ఎలా చెప్పావని నన్ను కొందరు తిట్టారు. కాబట్టి దణ్ణం పెడుతున్నా. ఈ టాపిక్ కంటే ఇంకా చాలా పెద్ద విషయాలు వున్నాయి. వాటి గురించి మాట్లాడండి అంటూ పోస్ట్ చేసింది రేణూ దేశాయ్.

Joy Crizildaa: నీకు దమ్ముంటే డీఎన్ఏ టెస్టుకు రావయ్యా.. మాదంపట్టికి జాయ్ సవాల్

Joy Crizildaa: నీకు దమ్ముంటే డీఎన్ఏ టెస్టుకు రావయ్యా.. మాదంపట్టికి జాయ్ సవాల్నటుడు, చెఫ్ అయిన మాదంపట్టి రంగరాజ్ రెండో పెళ్లి వ్యవహారం నెట్టింట వైరల్ అవుతూనే వుంది. ఈయన యవ్వారం ట్రెండింగ్‌లో వుంది. సినీ సెలెబ్రిటీ కంటే మాదంపట్టి రెండో పెళ్లికి సంబంధించిన వార్తలు కోలీవుడ్‌లో ట్రెండింగ్‌లో నిలుస్తున్నాయి. తాజాగా మాదంపట్టి తనకు ద్రోహం చేశాడని.. ఆతని రెండో భార్య జాయ్ క్రిస్టిల్డా ఆరోపించారు. మాదంపట్టిని 2023లో జాయ్ వివాహం చేసుకున్నారు.

NC24: నాగ చైతన్య, మీనాక్షి చౌదరి చిత్రం టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్ రాబోతోంది

NC24: నాగ చైతన్య, మీనాక్షి చౌదరి చిత్రం టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్ రాబోతోందినాగ చైతన్య థ్రిల్లర్ #NC24 చిత్రానికి విరూపాక్ష ఫేమ్ కార్తీక్ దండు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. శ్రీ వెంకటేశ్వర సినీ చిత్ర LLP (SVCC), సుకుమార్ రైటింగ్స్ ప్రతిష్టాత్మక బ్యానర్లపై BVSN ప్రసాద్, సుకుమార్ భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్నారు. మీనాక్షి చౌదరి కథానాయికగా నటిస్తున్నారు. లాపతా లేడీస్ ఫేమ్ స్పార్ష్ శ్రీవాస్తవ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు.
