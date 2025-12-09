మంగళవారం, 9 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. ఆధ్యాత్మికం వార్తలు
  3. వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 9 డిశెంబరు 2025 (10:30 IST)

శ్రీవారి భక్తులకు శుభవార్త.. ఏఐ ఆధారిత కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్

Tirumala
శ్రీవారి భక్తులకు శుభవార్త. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) ఆధారిత ఇంటిగ్రేటెడ్‌ కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ సెంటర్‌ను (ఐసీసీసీ) అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఇటీవలే బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు ఈ కేంద్రాన్ని లాంఛనంగా ప్రారంభించారు.
 
ఈ కొత్త వ్యవస్థ ద్వారా వైకుంఠం క్యూకాంప్లెక్స్‌లలో భక్తుల రద్దీని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తారు. ఏ కంపార్ట్‌మెంట్‌లో భక్తులు ఎంతసేపటి నుంచి వేచి ఉన్నారనే వివరాలను ఏఐ టెక్నాలజీతో గుర్తిస్తారు. ఈ కొత్త వ్యవస్థ ద్వారా వైకుంఠం క్యూకాంప్లెక్స్‌లలో భక్తుల రద్దీని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తారు. 
 
ఏ కంపార్ట్‌మెంట్‌లో భక్తులు ఎంతసేపటి నుంచి వేచి ఉన్నారనే వివరాలను ఏఐ టెక్నాలజీతో గుర్తిస్తారు. ఎక్కువసేపు నిరీక్షిస్తున్న వారికి ప్రాధాన్యతనిచ్చి, వారిని త్వరగా దర్శనానికి పంపేలా చర్యలు తీసుకుంటారని టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి, సీవీఎస్‌వో మురళీకృష్ణ వివరించారు. భక్తులు క్యూలైన్‌లోకి ప్రవేశించినప్పటి నుంచి దర్శనం పూర్తయ్యే వరకు పూర్తి సమాచారం డాష్‌బోర్డులో కనిపిస్తుంది.
 
దర్శనమే కాకుండా, అన్నప్రసాదాల వితరణను కూడా ఈ కేంద్రం సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తుంది. ఎంతమంది భక్తులకు అన్నప్రసాదం అందించారు. భద్రతను పెంచేందుకు 250 ఫేస్ రికగ్నిషన్ కెమెరాలను (ఎఫ్ఆర్సీ) కొనుగోలు చేయనున్నారు.

Watch More Videos

Coffee Rythu Bazaars: కాఫీ రైతులకు మద్దతు.. రైతు బజార్లు ఏర్పాటు

Coffee Rythu Bazaars: కాఫీ రైతులకు మద్దతు.. రైతు బజార్లు ఏర్పాటుఎఎస్సార్ జిల్లా యంత్రాంగం కాఫీ రైతులు తమ ఉత్పత్తులను మధ్యవర్తులు లేకుండా నేరుగా అమ్ముకునేలా ప్రోత్సహిస్తోంది. రైతులకు మద్దతుగా కాఫీ రైతు బజార్లను ఏర్పాటు చేస్తుంది. ఈ చొరవలో చేరిన రైతులకు యూనిట్ ధరపై 30 శాతం సబ్సిడీతో యంత్రాలు, పరికరాలు లభిస్తాయని జిల్లా కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ అన్నారు. కాఫీ వ్యాపారంలో పాల్గొన్న అన్ని వ్యాపారులు చెల్లుబాటు అయ్యే కాఫీ ట్రేడ్ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ కలిగి ఉండాలన్నారు. నిబంధనలు పాటించని పక్షంలో చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

Adilabad: టీ స్టాల్‌లో ఇంకొకరితో చనువుగా వుందని.. కత్తితో పొడిచి చంపేశాడు..

Adilabad: టీ స్టాల్‌లో ఇంకొకరితో చనువుగా వుందని.. కత్తితో పొడిచి చంపేశాడు..తెలంగాణలో నిర్మల్ జిల్లా భైంసా పట్టణంలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. సోమవారం నాగేష్ అనే వ్యక్తి తాను ప్రేమలో ఉన్న 30 ఏళ్ల జె. అశ్వినిని కత్తితో పొడిచి చంపాడు. ఆ తర్వాత పోలీసులు అక్కడికి చేరుకునే వరకు ఆమె మృతదేహం పక్కనే కూర్చున్నాడు. నిర్మల్ జిల్లాలోని భైంసాలో విడాకులు తీసుకున్న అశ్విని మరొక వ్యక్తితో మాట్లాడుతుండటం నాగేష్ చూసి ఆమెపై దాడి చేశాడని పోలీసులు తెలిపారు.

India: ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌పై పాకిస్తాన్ దాడులు: ఖండించిన భారత్

India: ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌పై పాకిస్తాన్ దాడులు: ఖండించిన భారత్ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌పై పాకిస్తాన్ జరిపిన తాజా దాడులను భారతదేశం ఖండించింది. ఇందులో అనేక మంది పౌరులు మరణించారు. వారాల పాటు జరిగిన పోరాటాన్ని ముగించడానికి కాల్పుల విరమణ ఒప్పందంపై సంతకం చేసిన రెండు నెలల లోపే ఇరుపక్షాల మధ్య తాజా ఘర్షణలు చెలరేగాయి. సరిహద్దు ఘర్షణల్లో అనేక మంది ఆఫ్ఘన్ పౌరులు మరణించారని విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ మీడియా సమావేశంలో అన్నారు.

పూటుగా లిక్కర్ సేవించి ర్యాపిడో ఎక్కిన యువతి, సీటు నుంచి జారుతూ... వీడియో వైరల్

పూటుగా లిక్కర్ సేవించి ర్యాపిడో ఎక్కిన యువతి, సీటు నుంచి జారుతూ... వీడియో వైరల్ఇటీవలి కాలంలో అర్థరాత్రుల వేళ మద్యం సేవించి పట్టుబడుతున్నవారి సంఖ్య ఎక్కువవుతోంది. ఐతే వీరిలో మహిళలు కూడా వుండటం గమనార్హం. ఇక అసలు విషయానికి వస్తే... ఢిల్లీ నైట్ క్లబ్బులో పూటుగా మద్యం సేవించిన ఓ యువతి ర్యాపిడో బైక్ బుక్ చేసుకున్నది. బైక్ అయితే ఎక్కింది కానీ తలకు మత్తు బాగా ఎక్కడంతో బైకు పైనుంచి జారిపోయి కిందపడబోయింది. ఇంతలో ర్యాపిడో బైక్ డ్రైవర్ అప్రమత్తంగా వ్యవహరించి బైకును ఆపి ఆమెను పట్టుకున్నాడు. గట్టిగా పట్టుకున్నప్పటికీ ఆమె వాహనం పైనుంచి జారిపోయి రోడ్డుపై పడి లిక్కర్ మత్తులో జోగిపోయింది. ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

Survey: సర్వేలో బాలకృష్ణపై హిందూపూర్ ప్రజలు ఏమంటున్నారు?

Survey: సర్వేలో బాలకృష్ణపై హిందూపూర్ ప్రజలు ఏమంటున్నారు?ఏపీలో ఓ మీడియా సంస్థ నిర్వహించిన సర్వేలో ఇటీవల, ఆ ఛానల్ నందమూరి బాలకృష్ణ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న హిందూపూర్ నుండి ఫలితాలను విడుదల చేసింది. 2024లో ఆయన ఇప్పటివరకు అత్యధిక మెజారిటీతో హ్యాట్రిక్ విజయం సాధించారు. సర్వేలో, 47.4 శాతం మంది ప్రతివాదులు ఆయన పనితీరును ఓకే అని, 18.4 శాతం మంది బాగుంది అని, 5.3 శాతం మంది చాలా బాగుంది.. అని అన్నారు. ఇది మొత్తం 71.1 శాతం సంతృప్తినిచ్చింది. ఈ సర్వే బాలకృష్ణ పట్ల సానుకూలతను ప్రతిబింబిస్తుంది.

06-12-2025 శనివారం ఫలితాలు- రుణ ఒత్తిళ్లతో మనశ్శాంతి ఉండదు

06-12-2025 శనివారం ఫలితాలు- రుణ ఒత్తిళ్లతో మనశ్శాంతి ఉండదుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆర్థికంగా బాగుంటుంది. విలాసాలకు వివరీతంగా ఖర్చుచేస్తారు. స్నేహసంబంధాలు బలపడతాయి. కొత్త పనులు చేపడతారు. కొందరి వ్యాఖ్యలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. విమర్శలు పట్టించుకోవద్దు. మనోధైర్యంతో ముందుకు సాగండి. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు ఆచితూచి అడుగేయండి. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు, స్థిమితంగా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. ఆప్తుల సాయంతో ఒక సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. చేపట్టిన పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. సన్నిహితులతో కాలక్షేపం చేస్తారు.

శనివారం ఆంజనేయ పూజ.. అరటిపండ్లు, సింధూరం, నువ్వుల నూనె.. ఈ మంత్రం..

శనివారం ఆంజనేయ పూజ.. అరటిపండ్లు, సింధూరం, నువ్వుల నూనె.. ఈ మంత్రం..శనివారం ఆంజనేయ పూజ చేయడం శని బాధల నుంచి గట్టెక్కిస్తుంది. ఆంజనేయుడు నవగ్రహ దోషాలను తొలగిస్తాడు. ఏలినాటి శని, అర్ధాష్టమ శని, అష్టమ శని దశలు జరుగుతున్న వారు, శనివారం ఆంజనేయుని ఇష్టమైన వాటితో పూజిస్తే సకల దోషాలు తొలగిపోతాయి. తమలపాకులు, సింధూరం, అరటిపండ్లు, వడమాల సమర్పించినట్లైతే సకల శనిదోషాలు తొలగిపోతాయి. ఆంజనేయుని పూజలో సింధూర పూజ ప్రధానమైనది. స్వచ్ఛమైన సింధూరంలో కొంచెం నువ్వుల నూనె కలిపి ఆంజనేయుని విగ్రహానికి గాని, చిత్రపటానికి అలంకరించినట్లైతే హనుమంతుని పరిపూర్ణ అనుగ్రహంతో దుష్ట గ్రహ పీడలు, శత్రు బాధలు దూరమవుతాయని పురాణాలు చెప్తున్నాయి.

05-12-2025 శుక్రవారం ఫలితాలు - ఒత్తిళ్లు, ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు...

05-12-2025 శుక్రవారం ఫలితాలు - ఒత్తిళ్లు, ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. ఆప్తులు సాయం అందిస్తారు. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. నిలిపివేసిన పనులు పూర్తిచేస్తారు. పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగదు. ముఖ్యమైన పత్రాలు అందుకుంటారు.

కలలో ప్రియురాలు నవ్వుతూ మీ వెనుకే నడుస్తున్నట్లు కనిపిస్తే...?!!

కలలో ప్రియురాలు నవ్వుతూ మీ వెనుకే నడుస్తున్నట్లు కనిపిస్తే...?!!కలలు రకరకాలు. ఒక్కో కల ఒక్కో అర్థాన్ని తెలియజేస్తుందని జ్యోతిష శాస్త్రం చెబుతుంది. కలలో కొందరికి వారు ప్రేమిస్తున్న అమ్మాయిలు లేదా అబ్బాయిలు కనబడుతుంటారు. ఐతే కలలో ప్రియురాలు నవ్వుతూ ప్రియుడు వెనుకే నడుస్తున్నట్లు కనిపిస్తే ఏమవుతుందో తెలుసుకుందాం. ఇలా ప్రియురాలు నవ్వుతూ ప్రియుడి వెనుక రావడం అనేది చాలా శుభప్రదమైన, సానుకూలమైన కలగా పరిగణించబడుతుంది. కలలో ఆమె నవ్వుతూ ఉండటం మీ ప్రస్తుత సంబంధంలో లేదా భవిష్యత్తులో సంతోషకరమైన, సంతృప్తికరమైన సమయాలను సూచిస్తుంది.

తిరుమలలో వైకుంఠ ద్వార దర్శనం.. సర్వదర్శనం టోకెన్ల జారీ నిలిపివేత

తిరుమలలో వైకుంఠ ద్వార దర్శనం.. సర్వదర్శనం టోకెన్ల జారీ నిలిపివేతతిరుమల భక్తులకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (తితిదే) కీలక ప్రకటన చేసింది. వైకుంఠ ద్వార దర్శనం నేపథ్యంలో.. డిసెంబర్ 30 నుంచి జనవరి 8వ తేదీ వరకు సర్వదర్శన టోకెన్ల జారీని నిలిపివేస్తున్నట్లు టీటీడీ ప్రకటించింది. అయితే, రూ.300 ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం టికెట్ల ఆన్‌లైన్ కోటాను శుక్రవారం విడుదల చేయనుంది. శ్రీవాణి ట్రస్ట్ దాతల కోటాను ఉదయం 10 గంటలకు విడుదల చేస్తారు. కుటుంబ సభ్యులందరికీ అందుబాటులో ఉండేలా 1+3 విధానంలో టోకెన్లు జారీ చేయనున్నట్లు టీటీడీ తెలిపింది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com