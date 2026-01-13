మంగళవారం, 13 జనవరి 2026
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. ఆధ్యాత్మికం వార్తలు
  3. సంక్రాంతి
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 13 జనవరి 2026 (16:42 IST)

భోగి పండుగ రోజున వేరు శెనగలు, మొక్కజొన్న, నువ్వులు, బెల్లం మంటల్లో సమర్పిస్తే..?

Bhogi 2026
Bhogi 2026
పెద్ద పండగగా పిలుచుకునే సంక్రాంతి సంబురాలలో మొదటి రోజైన భోగి పండుగ శీతాకాలానికి వీడ్కోలు పలికి వసంతకాలపు స్వాగతాన్ని సూచిస్తుంది. ప్రజల జీవితాల్లో ఆశ, శ్రేయస్సు వెచ్చదనాన్ని ఇస్తుంది. 
 
ఈ పవిత్ర సందర్భంగా, భక్తులు పవిత్ర అగ్ని చుట్టూ గుమిగూడి, తాజాగా పండించిన ధాన్యాలను అర్పించి, సమృద్ధి, ఆనందం  ప్రతికూలత నుండి రక్షణ కోసం అగ్నిదేవుడిని ప్రార్థిస్తారు. భోగిలో ప్రకాశించే జ్వాలలు దుఃఖాన్ని తగలబెడతాయని రాబోయే సంవత్సరంలో అదృష్టం, శ్రేయస్సు మార్గాన్ని ప్రకాశింపజేస్తాయని నమ్ముతారు. 
 
భోగికి ముందు రోజును ఇంటిని పూర్తిగా శుభ్రపరచడం చేయాలి. సాయంత్రం, ఇంటి వెలుపల చెక్క దుంగలను సేకరించి భోగి మంటను సిద్ధం చేయాలి. పవిత్ర భోగి మంటలను వెలిగించి వేరుశెనగలు, మొక్కజొన్న, నువ్వులు, బెల్లం సమర్పించాలి. 
 
ఆరోగ్యం, శ్రేయస్సు, కుటుంబ సామరస్యం కోసం ప్రార్థిస్తూ ఏడుసార్లు అగ్ని చుట్టూ తిరగాలి. సామర్థ్యం ప్రకారం ఆహార ధాన్యాలను దానం చేయండి. భోగి మంటలు ప్రతికూల శక్తులను నాశనం చేస్తాయి. వాతావరణాన్ని శుద్ధి చేస్తాయి. దైవానుగ్రహాన్ని ప్రసాదిస్తాయి. 
 
భోగి మంటల్లోని జ్వాలలు ఎగిసిపడినప్పుడు, అవి మన ప్రార్థనలను స్వర్గానికి తీసుకువెళతాయని విశ్వాసం. భోగి మంటలు అంటే కేవలం నిప్పు పెట్టడం కాదు. ఇది గతాన్ని వదిలి భవిష్యత్తును సానుకూలంగా ఆహ్వానించడానికి ప్రతీక. 
 
దక్షిణాయణంలో ఎదురైన కష్టాలు, బాధలు, చెడు అలవాట్లను భోగి మంటల ద్వారా అగ్నిదేవుడికి సమర్పించి.. రాబోయే ఉత్తరాయణంలో సుఖసంతోషాలతో, సానుకూల శక్తితో ముందుకు సాగాలని కోరుకుంటూ ఈ భోగి మంటల వేడుక జరుపుకుంటారు. భోగి పండుగ రోజు భోగి మంటలు వేసే సమయంలో ఆవు పిడకలు వేసి అవి మండటానికి ఆవు నెయ్యి వేయాలని పండితులు చెప్తున్నారు. 
 
పంచ పల్లవాలు అంటే మర్రి, మేడి, జువ్వి, మోదుగ, మామిడి ఈ ఐదు వృక్షాల కట్టెలను భోగి మంటలో వేసినట్లయితే వాతావరణంలో ఉన్న సూక్ష్మక్రిములన్నీ సంహరించబడతాయి. పర్యావరణానికి మేలు చేసినవారమవుతామని ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు. ఇలా కాకుండా పాత వస్తువులు కాల్చడం, టైర్లు, కాలుష్యానికి కీడు కలిగించే వస్తువులను భోగి మంటల్లో వేసి దగ్ధం చేయడం సరికాదని ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు. 

Watch More Videos

సంక్రాంతికి వస్తున్నాం: చంద్రబాబు, పవన్, జగన్, కేసీఆర్, కేటీఆర్, రేవంత్ (video)

సంక్రాంతికి వస్తున్నాం: చంద్రబాబు, పవన్, జగన్, కేసీఆర్, కేటీఆర్, రేవంత్ (video)AI వచ్చిన తర్వాత ఆర్టిఫిషియల్ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వెల్లువెత్తుతున్నాయి. అవి వాస్తవమైనవో అవాస్తవమైనవో తెలుసుకునేందుకు Grokని సంప్రదించాల్సి వస్తుంది. ఈ విషయం అలా వుంచితే కొన్ని వీడియోలు వినోదాత్మకంగా, ఆరోగ్యకరంగా వుంటున్నాయి. ఇకపోతే సంక్రాంతి సందర్భంగా మాయాబజార్ అనే పేరుతో ఓ వీడియో హల్చల్ చేస్తోంది. ఆ వీడియోలో ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, వైసిపి అధ్యక్షుడు జగన్, తెలంగాణ మాజీ సీఎం కేసీఆర్, ఆయన కుమారుడు కేటీఆర్, తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అంతా కలిసి సంక్రాంతి పండుగను చేసుకుంటున్నారు.

Nipah Virus: పశ్చిమ బెంగాల్‌లో రెండు నిపా వైరస్ కేసులు.. ఇద్దరు నర్సులకు పాజిటివ్?

Nipah Virus: పశ్చిమ బెంగాల్‌లో రెండు నిపా వైరస్ కేసులు.. ఇద్దరు నర్సులకు పాజిటివ్?పశ్చిమ బెంగాల్‌లో రెండు అనుమానిత నిపా వైరస్ కేసులు కనుగొనబడ్డాయి. దీంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం అలెర్ట్ అయ్యింది. ఎయిమ్స్ కళ్యాణిలోని ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ (ఐసీఎంఆర్) వైరస్ రీసెర్చ్ అండ్ డయాగ్నస్టిక్ లాబొరేటరీలో ఈ కేసులు గుర్తించబడ్డాయి. పశ్చిమ బెంగాల్ ఆరోగ్య శాఖ అధికారుల ప్రకారం, అనుమానిత రోగులు ఉత్తర 24 పరగణాల జిల్లాలోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో పనిచేస్తున్నారు. ఈ ఇద్దరు నర్సులు ప్రస్తుతం చాలా క్లిష్టమైన పరిస్థితిలో ఉన్నారు. వారి కార్యాలయ ఆసుపత్రిలో ఐసోలేషన్ వార్డులలో చికిత్స పొందుతున్నారు. వైద్యులు వారి పరిస్థితిని నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నారు. ఇంకా వారు వెంటిలేటర్‌పై చికిత్స పొందుతున్నారు.

బంగ్లాదేశ్‌లో మరో హిందూ వ్యక్తి హత్య.. బంగ్లాదేశ్ తాత్కాలిక ప్రభుత్వంపై బీజేపీ ఫైర్

బంగ్లాదేశ్‌లో మరో హిందూ వ్యక్తి హత్య.. బంగ్లాదేశ్ తాత్కాలిక ప్రభుత్వంపై బీజేపీ ఫైర్బంగ్లాదేశ్‌లో ఒక హిందూ వ్యక్తి హత్యకు సంబంధించిన మరో ఘటనలో, ఫెని జిల్లాలోని దగన్‌భుయాన్ ఉపజిల్లాకు చెందిన షొమిర్ కుమార్ దాస్ జనవరి 11న హత్యకు గురయ్యారు. ఫెని పోలీసు సూపరింటెండెంట్ షఫీకుల్ ఇస్లాం ప్రకారం, బాధితుడు ఆదివారం రాత్రి తన ఆటోరిక్షాలో ఇంటి నుండి బయలుదేరాడు. కానీ తర్వాత కనిపించకుండా పోయాడు. తెల్లవారుజామున 2 గంటల ప్రాంతంలో అతని మృతదేహం లభ్యమైంది.

బత్తాయిల్ని పిండుకుని తాగేసా... ఎవడూ నా ఈక కూడా పీకలేడు, రూ.8 కోట్లు కూర్చుని తింటా

బత్తాయిల్ని పిండుకుని తాగేసా... ఎవడూ నా ఈక కూడా పీకలేడు, రూ.8 కోట్లు కూర్చుని తింటావివాదాస్పద యూ ట్యూబర్ అన్వేష్ ఇక చేసింది చాలు ఆపేస్తానంటూ ట్విస్ట్ ఇచ్చాడు. ప్రపంచ యాత్రికుడు, నా అన్వేషణ అంటూ యూ ట్యూబ్ ఛానళ్లు నడుపుతూ ప్రపంచంలో పలు దేశాలు తిరుగుతూ డబ్బులు ఆర్జించిన అన్వేష్, హిందూ దేవుళ్లపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసాడు. అంతేకాదు... థాయ్ లాండ్ దేశం ఎంతో క్రమశిక్షణ వున్న దేశం అంటూ పొగుడుతూ భారతదేశాన్ని తిట్టిపోసాడు. భారతదేశానికి ఏ విదేశీ మహిళ వచ్చినా అత్యాచారం చేయకుండా వదలరనీ, చివరకు కుక్కల్ని, గోవుల్ని కూడా అత్యాచారం చేస్తున్నారంటూ తీవ్రంగా దూషించాడు. దీనితో పలు ఆధ్యాత్మిక సంఘాలు అన్వేష్ వ్యాఖ్యలపై తీవ్రస్థాయిలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసాయి.

సంక్రాంతి రద్దీ : విశాఖపట్నం నుండి 1,500 అదనపు బస్సు సర్వీసులు

సంక్రాంతి రద్దీ : విశాఖపట్నం నుండి 1,500 అదనపు బస్సు సర్వీసులుఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (ఏపీఎస్‌ఆర్టీసీ) సంక్రాంతి పండుగ కోసం విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసింది. పండుగ సీజన్‌లో ప్రయాణం సాఫీగా సాగేలా చూసేందుకు విశాఖపట్నం నుండి 1,500 అదనపు బస్సు సర్వీసులను నడపనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఏపీఎస్‌ఆర్టీసీ రీజినల్ మేనేజర్ బి. అప్పల నాయుడు మాట్లాడుతూ, ప్రతి సంవత్సరం పెరిగిన ప్రయాణికుల రద్దీని తీర్చడానికి ప్రత్యేక సర్వీసులను నడుపుతామని, ఈ సంవత్సరం కూడా దానికి మినహాయింపు కాదని తెలిపారు. విశాఖపట్నం నుండి విజయవాడ, శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, తూర్పు గోదావరి జిల్లాలతో సహా ప్రధాన గమ్యస్థానాలకు 1,500 అదనపు బస్సు సర్వీసులను నడపడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధమవుతున్నాయి.

11-01-2026 నుంచి 17-01-2026 వరకు మీ వార రాశిఫలితాలు

11-01-2026 నుంచి 17-01-2026 వరకు మీ వార రాశిఫలితాలుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం వ్యవహారజయం, వస్త్రప్రాప్తి ఉన్నాయి. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. పనులు వేగవంతమవుతాయి. ఆదాయం బాగుంటుంది. ఖర్చులు విపరీతం. ఆత్మీయులను వేడుకలు, విందుకు ఆహ్వానిస్తారు. గృహం సందడిగా ఉంటుంది. పరిచయాలు బలపడతాయి. కొత్తయత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. సోమవారం నాడు ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. అజ్ఞాతవ్యక్తులు మోసగించే ఆస్కారం ఉంది. సన్నిహితుల సలహా పాటించండి. ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉంటుంది. కనిపించకుండా పోయిన వస్తువులు లభ్యమవుతాయి. ఆందోళన తగ్గి స్థిమితపడతారు. సంతానం దూకుడు అదుపుచేయండి. వ్యాపారాల్లో లాభనష్టాలు సమీక్షించుకుంటారు. చిన్నవ్యాపారులకు ఆదాయాభివృద్ధి. ఉద్యోగ బాధ్యతలను సమర్ధంగా నిర్వహిస్తారు. పుణ్యక్షేత్రం సందర్శిస్తారు.

10-01-2026 శనివారం ఫలితాలు : సంకల్పబలమే కార్యోన్ముఖులను చేస్తుంది...

10-01-2026 శనివారం ఫలితాలు : సంకల్పబలమే కార్యోన్ముఖులను చేస్తుంది...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసిద్ధి, ధనలాభం ఉన్నాయి. మీదైన రంగంలో రాణిస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. ఖర్చులు విపరీతం. సన్నిహితులతో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. తలపెట్టిన పనులు త్వరితగతిన సాగుతాయి. కీలక పత్రాలు జాగ్రత్త. వాహనదారులకు దూకుడు తగదు.

Leopard: శ్రీవారి మెట్టు నడక మార్గంలో చిరుతపులి.. భక్తుల్లో భయం భయం

Leopard: శ్రీవారి మెట్టు నడక మార్గంలో చిరుతపులి.. భక్తుల్లో భయం భయంతిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయానికి వెళ్లే శ్రీవారి మెట్టు నడక మార్గంలో ఒక చిరుతపులి కనిపించడంతో భక్తులు కొంతసేపు భయాందోళనలకు గురయ్యారు. భక్తుల బృందం ఒకటి చిరుతపులిని గమనించి కేకలు వేసింది. సిబ్బంది వెంటనే ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీ శాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు. అధికారులు వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని చిరుతపులి ఆచూకీ కోసం గాలించారు. వారు ఆ ప్రదేశంలో ఉన్న చిరుతపులి పాదముద్రలను పరిశీలించారు.

09-01-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - రుణ ఒత్తిడితో మనశ్శాంతి ఉండదు...

09-01-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - రుణ ఒత్తిడితో మనశ్శాంతి ఉండదు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం అనుకున్న లక్ష్యం సాధిస్తారు. ఆప్తులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. వస్త్రప్రాప్తి, ధనలాభం ఉన్నాయి. ఖర్చులు సామాన్యం. సకాలంలో చెల్లింపులు జరుపుతారు. పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. ప్రముఖుల సందర్శనం వీలుపడదు. ప్రయాణంలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి.

Srivani Darshan: ఉదయం బుక్ చేసుకుంటే సాయంత్రం శ్రీవారిని దర్శనం చేసుకోవచ్చు.. ఎలా?

Srivani Darshan: ఉదయం బుక్ చేసుకుంటే సాయంత్రం శ్రీవారిని దర్శనం చేసుకోవచ్చు.. ఎలా?తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకోవాలంటే.. సర్వదర్శనం కింద గంటల పాటు క్యూలైన్లలో వేచి వుండాలి. ఆయన దర్శనం కోసం రూ.300ల టిక్కెట్లను మూడు నెలల ముందే బుక్ చేసుకోవాలి. ఆర్జిత సేవలకు కూడా ఇదే తంతు కొనసాగుతోంది. ఆన్‌లైన్‌లో మూడు నెలల ముందే టిక్కెట్లను బుక్ చేసుకుని దర్శించుకునే భక్తులకు ఓ గుడ్ న్యూస్. ఇకపై ఉదయం టికెట్ బుక్ చేసుకుంటే సాయంత్రం శ్రీవారిని దర్శించుకోవచ్చు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com