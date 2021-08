సామాన్య రైతు బిడ్డ నీరజ్ చోప్రా గురించి తెలుసా? సీఎం జగన్ ఏమన్నారంటే?

భారతదేశం కోసం 121 సంవత్సరాల నిరీక్షణ తర్వాత అథ్లెటిక్స్‌లో ఒలింపిక్ పతకం. దీనితో నీరజ్ అభినవ్ బింద్రా సరసన చేరాడు. ఒలింపిక్స్‌లో వ్యక్తిగత స్వర్ణం సాధించిన రెండవ భారతీయుడు నీరజ్. అతడి వయసు 23 సంవత్సరాలు. హర్యానాలోని పానిపట్ లోని ఖండార్ అనే చిన్న గ్రామానికి చెందిన రైతు కుటుంబంలో 24 డిసెంబర్ 1997న జన్మించారు.

అతని తండ్రి శ్రీ సతీష్ కుమార్ ఒక రైతు. తల్లి శ్రీమతి సరోజ్ దేవి గృహిణి. నీరజ్ తన ఇద్దరు సోదరీమణులతో కలిసి పెరిగాడు. నిజానికి నీరజ్ బరువు తగ్గడానికి జావెలిన్ మొదలుపెట్టాడు, ఎందుకంటే అతడికి ఆరోగ్యం పట్ల చాలా శ్రద్ధ. అది కాస్తా తనకు క్రీడగా మారిపోయింది. మిగిలినది ఇప్పుడు చరిత్ర. అతను ప్రపంచ U-20 ఛాంపియన్‌షిప్, పోలాండ్‌లో తన ప్రదర్శనతో ప్రాముఖ్యత పొందాడు. అక్కడ అతను 86.48 మీటర్లు విసిరి జూనియర్ ప్రపంచ రికార్డును నెలకొల్పాడు.

భువనేశ్వర్‌లో ఆసియా ఛాంపియన్‌షిప్ 2017లో 85.23 మీటర్లు విసిరాడు. నీరజ్ జర్మనీకి చెందిన లెజెండరీ మిస్టర్ ఉవే హోహ్న్ ఆధ్వర్యంలో శిక్షణ ప్రారంభించాడు. కామన్వెల్త్ గేమ్స్ 2018లో 86.47 మీటర్లు విసిరి గోల్డ్ మెడల్ సాధించాడు. డైమండ్ లీగ్ 2018 యొక్క దోహా లెగ్‌లో తన వ్యక్తిగత అత్యుత్తమ 87.43 మీటర్లు విసిరాడు.

నీరజ్ రాజపుటనా రైఫిల్స్‌లో డైరెక్ట్ ఎంట్రీ నాయక్ సుబేదార్‌గా 15 మే 2016న నమోదు చేయబడ్డారు. ఇండియన్ ఆర్మీలో చేరిన తర్వాత, మిషన్ ఒలింపిక్స్ వింగ్, ఆర్మీ స్పోర్ట్స్ ఇనిస్టిట్యూట్, పూణేలో శిక్షణ కోసం ఎంపికయ్యారు. మిషన్ ఒలింపిక్స్ వింగ్, వివిధ జాతీయ మరియు అంతర్జాతీయ పోటీలలో రాణించడానికి ఐదు మిషన్ ఒలింపిక్స్ నోడ్స్‌లో ఎంపిక చేసిన పదకొండు విభాగాలలో ఉన్నత క్రీడాకారులను గుర్తించి శిక్షణ ఇవ్వడానికి భారతీయ సైన్యం చొరవే కారణం.

Congratulations to @Neeraj_Chopra1, a serving soldier of Indian Army, who has made India proud by winning the nation's first-ever #Olympic Gold in Athletics. With an impeccable #Javelin throw, he created history on his debut #Olympics