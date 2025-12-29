దుబాయ్లో గ్లోబల్ ఇన్నోవేషన్ సమ్మిట్.. కేటీఆర్కు ఆహ్వానం
దుబాయ్లో జరిగే గ్లోబల్ ఇన్నోవేషన్ సమ్మిట్లో పాల్గొనడానికి బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్కు ఆహ్వానం అందింది. ఈ పర్యటన 2026 జనవరి 9-11 మధ్య జరగనుంది. ఈ కార్యక్రమం ఆవిష్కరణ రంగం నుండి ప్రపంచ నాయకులను ఆకర్షించే అవకాశం ఉంది.
వ్యవస్థాపకతను ప్రోత్సహించడానికి ఇంటర్నేషనల్ స్టార్ట్-అప్ ఫౌండేషన్ ఈ సమ్మిట్ను నిర్వహిస్తోంది. స్టార్టప్లు మరియు ఆవిష్కరణలపై దృష్టి సారించినందున కేటీఆర్కు ఆహ్వానం అందిందని బీఆర్ఎస్ వర్గాలు తెలిపాయి. తెలంగాణ ఐటీ మంత్రిగా ఆయన పదవీకాలంలో ఈ పురోగతి వచ్చింది.
ఈ సమ్మిట్ తెలంగాణను ప్రపంచ ఆవిష్కరణ పటంలో హైలైట్ చేయడం, ఔత్సాహిక వ్యవస్థాపకులలో సమస్య పరిష్కార సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
కేటీఆర్ పాల్గొనడం వల్ల తెలంగాణ ప్రపంచ ఆవిష్కరణ పటంలో హైలైట్ అవుతుందని భావిస్తున్నారు. ఇది యువ ఆవిష్కర్తలకు స్ఫూర్తినిస్తుంది. అంతర్జాతీయ సహకారాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. స్టార్టప్ అభివృద్ధిపై బలమైన ఆసక్తి ఉన్న ప్రభావవంతమైన వక్తగా కేటీఆర్ విస్తృతంగా పరిగణించబడుతుంది.
హైదరాబాద్, తెలంగాణలో స్టార్టప్ ఇంక్యుబేషన్ను ప్రోత్సహించడంలో ఆయన కీలక పాత్ర పోషించారు. రాష్ట్రంలో నిర్మాణాత్మక స్టార్టప్ పర్యావరణ వ్యవస్థను నిర్మించడంలో సహాయపడటానికి టి-హబ్ 2015లో ప్రారంభించబడింది.