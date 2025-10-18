Pawan Kalyan: పవన్ కల్యాణ్ సినిమా ప్రయాణం ఇంకా ముగియలేదా? నెక్ట్స్ సినిమా ఎవరితో?
హరిహర వీరమల్లు, ఓజీ, ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ వంటి చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేసిన తర్వాత, నటుడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ తన పూర్తి దృష్టిని రాజకీయ బాధ్యతలపైకి మళ్లించాలని భావించారు. అయితే, తాజా నివేదికలు అతని సినిమా ప్రయాణం ఇంకా ముగియలేదని సూచిస్తున్నాయి.
సినీ వర్గాల ప్రకారం పవన్ కళ్యాణ్ త్వరలో చిరంజీవి, యష్, దళపతి విజయ్ వంటి స్టార్లతో పెద్ద ఎత్తున ప్రాజెక్టులను నిర్మించడానికి పేరుగాంచిన కెవిఎన్ ప్రొడక్షన్స్తో కలిసి పనిచేయవచ్చునని తెలుస్తోంది. కెవిఎన్ నిర్మాతలు పవన్ను వ్యక్తిగతంగా కలిసి తదుపరి ప్రాజెక్టు గురించి చర్చించినట్లు తెలిసింది.
నిర్మాత రామ్ తళ్లూరి, దర్శకుడు సురేందర్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఒక చిత్రం కూడా చర్చకు వస్తోంది. కానీ కెవిఎన్ ప్రొడక్షన్స్ ఆధ్వర్యంలో పవన్ తదుపరి పెద్ద చిత్రానికి ఎవరు దర్శకత్వం వహిస్తారనే దానిపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. ప్రస్తుతం, హెచ్. వినోద్ ముందు వరుసలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
అతను ఇప్పటికే విజయ్ జన నాయకుడు చిత్రాన్ని అదే బ్యానర్లో దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. గతంలో వకీల్ సాబ్ తమిళ వెర్షన్ను తెరకెక్కించాడు. దీనితో అతను పవన్ కళ్యాణ్కు సుపరిచితుడుగా మారాడు. పవన్తో కలిసి పనిచేయడానికి లోకేష్ కనగరాజ్ కూడా ఆసక్తిగా వున్నట్లు తెలుస్తోంది.
అయితే, లోకేష్ ప్రస్తుతం స్క్రిప్ట్ సిద్ధంగా లేడని టాక్. మరి దర్శకుడితో కెవిఎన్ ప్రొడక్షన్స్ పవన్తో పనిచేస్తుందనేది ఇంకా సస్పెన్సే.