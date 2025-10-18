శనివారం, 18 అక్టోబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 18 అక్టోబరు 2025 (20:01 IST)

Pawan Kalyan: పవన్ కల్యాణ్ సినిమా ప్రయాణం ఇంకా ముగియలేదా? నెక్ట్స్ సినిమా ఎవరితో?

Pawan kalyan
హరిహర వీరమల్లు, ఓజీ, ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ వంటి చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేసిన తర్వాత, నటుడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ తన పూర్తి దృష్టిని రాజకీయ బాధ్యతలపైకి మళ్లించాలని భావించారు. అయితే, తాజా నివేదికలు అతని సినిమా ప్రయాణం ఇంకా ముగియలేదని సూచిస్తున్నాయి. 
 
సినీ వర్గాల ప్రకారం పవన్ కళ్యాణ్ త్వరలో చిరంజీవి, యష్, దళపతి విజయ్ వంటి స్టార్లతో పెద్ద ఎత్తున ప్రాజెక్టులను నిర్మించడానికి పేరుగాంచిన కెవిఎన్ ప్రొడక్షన్స్‌తో కలిసి పనిచేయవచ్చునని తెలుస్తోంది. కెవిఎన్ నిర్మాతలు పవన్‌ను వ్యక్తిగతంగా కలిసి తదుపరి ప్రాజెక్టు గురించి చర్చించినట్లు తెలిసింది. 
 
నిర్మాత రామ్ తళ్లూరి, దర్శకుడు సురేందర్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఒక చిత్రం కూడా చర్చకు వస్తోంది. కానీ కెవిఎన్ ప్రొడక్షన్స్ ఆధ్వర్యంలో పవన్ తదుపరి పెద్ద చిత్రానికి ఎవరు దర్శకత్వం వహిస్తారనే దానిపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. ప్రస్తుతం, హెచ్. వినోద్ ముందు వరుసలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. 
 
అతను ఇప్పటికే విజయ్ జన నాయకుడు చిత్రాన్ని అదే బ్యానర్‌లో దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. గతంలో వకీల్ సాబ్ తమిళ వెర్షన్‌ను తెరకెక్కించాడు. దీనితో అతను పవన్ కళ్యాణ్‌కు సుపరిచితుడుగా మారాడు. పవన్‌తో కలిసి పనిచేయడానికి లోకేష్ కనగరాజ్ కూడా ఆసక్తిగా వున్నట్లు తెలుస్తోంది.
 
అయితే, లోకేష్ ప్రస్తుతం స్క్రిప్ట్ సిద్ధంగా లేడని టాక్. మరి దర్శకుడితో కెవిఎన్ ప్రొడక్షన్స్ పవన్‌తో పనిచేస్తుందనేది ఇంకా సస్పెన్సే. 

ఒక్క రాత్రికి రూ. 10 వేలు ఇస్తా, నాతో పడుకుంటావా?: కామాంధుడికి దేహశుద్ధి (video)

ఒక్క రాత్రికి రూ. 10 వేలు ఇస్తా, నాతో పడుకుంటావా?: కామాంధుడికి దేహశుద్ధి (video)ఓ కామాంధుడు ఆసుపత్రిలో నర్సుల పట్ల అనుచితంగా ప్రవర్తించాడు. ఒక్క రాత్రికి రూ. 10,000 ఇస్తాను, నాతో పడుకుంటావా అంటూ నేరుగా నర్సును అడిగాడు. దాంతో అతడిని ఏం చేయాలో అదే చేసారు. ఉత్తరాఖండ్ లోని డెహ్రాడూన్ సిఎంఐ ఆసుపత్రిలో నర్సులను ఓ వ్యక్తి లైంగికంగా వేధించాడు. నర్సులు పనిచేసే వార్డుల్లోకి ప్రవేశించిన ఈ కామాంధుడు... వారితో రోజుకి రూ. 10 వేలు ఇస్తా, నాతో పడుకుంటావా అంటూ అసభ్యంగా మాట్లాడాడు. అతడి చెడు ప్రవర్తనపై తీవ్ర ఆగ్రహం చెందిన నర్సులు, సిబ్బంది అతడిని పట్టుకుని చితకబాదారు. ఆ తర్వాత అతడిని పోలీసులకు అప్పగించారు.

IIT Bombay: హాస్టల్ బాత్రూమ్‌లో కెమెరాలు ఫిక్స్ చేసి చిక్కిన ఓల్డ్ స్టూడెంట్.. చివరికి?

IIT Bombay: హాస్టల్ బాత్రూమ్‌లో కెమెరాలు ఫిక్స్ చేసి చిక్కిన ఓల్డ్ స్టూడెంట్.. చివరికి?హాస్టల్ బాత్రూమ్‌లలో వీడియోలను రికార్డ్ చేశారనే ఆరోపణలతో 32 ఏళ్ల ఐఐటీ బాంబే మాజీ విద్యార్థిపై కేసు నమోదు చేశారు. అక్టోబర్ 12న హాస్టల్ 14లో ఈ సంఘటన జరిగింది. ఈ కేసులో కొందరు విద్యార్థులు సీనియర్‌ పట్టుకుని క్యాంపస్ సెక్యూరిటీకి అప్పగించారు. జూలై 2025లో ఎంటెక్ పూర్తి చేసిన ఆ పూర్వ విద్యార్థి అక్టోబర్ 11 నుండి తాత్కాలిక విజిటర్ పాస్‌పై క్యాంపస్‌లోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు. తరచుగా క్యాంపస్‌కు వస్తుండేవాడని.. ఇందుకోసం ఇతర విద్యార్థుల ఐడీని ఉపయోగించుకున్నాడని తేలింది.

కోడలు గర్భిణి.. అయినా చంపేశాడు... గొడ్డలి, కత్తితో దాడి చేసి..?

కోడలు గర్భిణి.. అయినా చంపేశాడు... గొడ్డలి, కత్తితో దాడి చేసి..?కొమరం భీం జిల్లా ఆసిఫాబాద్ జిల్లా దహెగావ్ మండలం గెర్రి గ్రామంలో శనివారం ఒక గర్భిణీ స్త్రీని ఆమె మామ దారుణంగా హత్య చేశాడు. నిందితుడు సత్యనారాయణ బాధితురాలు రాణిపై గొడ్డలి, కత్తితో దాడి చేయడంతో అక్కడికక్కడే ఆమె మృతి చెందింది. స్థానికుల ప్రకారం, రాణి సత్యనారాయణ కుమారుడు శేఖర్‌ను వారి ఇష్టానికి విరుద్ధంగా ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నాడని, అప్పటి నుండి కుటుంబాల మధ్య గొడవలు పెరిగాయని స్థానికులు తెలిపారు. అప్పటి నుండి, శేఖర్‌ అత్తమామల ఇంట్లో నివసిస్తున్నాడు.

Nara Lokesh: ఆస్ట్రేలియాకు నారా లోకేష్.. దీపావళి బహుమతిని అలా తెస్తారా?

Nara Lokesh: ఆస్ట్రేలియాకు నారా లోకేష్.. దీపావళి బహుమతిని అలా తెస్తారా?ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్ అక్టోబర్ 19 నుండి 24 వరకు ఆస్ట్రేలియాలో పర్యటిస్తారు. ఆరు రోజుల పర్యటనలో, ఆయన ప్రముఖ ఆస్ట్రేలియా విశ్వవిద్యాలయాల బోధనా పద్ధతులను అధ్యయనం చేస్తారు. రాష్ట్ర విద్యా రంగానికి సహకారాలను అన్వేషిస్తారు. నవంబర్ 14-15 తేదీలలో జరగనున్న సీఐఐ పెట్టుబడిదారుల సమ్మిట్‌కు ప్రపంచ పెట్టుబడిదారులను ఆహ్వానించడానికి సిడ్నీ, మెల్‌బోర్న్‌లలో రోడ్‌షోలకు లోకేష్ నాయకత్వం వహిస్తారు.

Kavitha Son Political Debut: బీసీలకు 42శాతం రిజర్వేషన్ల కోసం రోడ్డుపైకి వచ్చిన కవిత కుమారుడు (video)

Kavitha Son Political Debut: బీసీలకు 42శాతం రిజర్వేషన్ల కోసం రోడ్డుపైకి వచ్చిన కవిత కుమారుడు (video)తెలంగాణ జాగృతి నాయకురాలు కవిత శనివారం బీసీలకు 42శాతం రిజర్వేషన్లు డిమాండ్ చేస్తూ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బీసీ రిజర్వేషన్ బంద్‌కు నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. అయితే, ఈ కార్యక్రమంలో ఊహించని హైలైట్ ఆమె కుమారుడు దేవనపల్లి అనిల్ ఆదిత్య ధర్నాలో నిరసనకారులతో కలిసి కూర్చోవడం. ఈ నిరసనలో ఆదిత్య పాల్గొనడం మీడియా దృష్టిని ఆకర్షించింది. రాజకీయ రంగానికి కొత్తగా వచ్చిన ఆ యువకుడు అనుభవజ్ఞులైన కార్యకర్తలలో ప్లకార్డులు పట్టుకుని కొంచెం దూరంగా కనిపించాడు.

ఆరోగ్యకరమైన కేశాల కోసం వాల్ నట్స్

ఆరోగ్యకరమైన కేశాల కోసం వాల్ నట్స్జట్టు రాలిపోవడం, పలచబడిపోవడం సమస్యతో చాలామంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అలా జుట్టు రాలకుండా పెరుగుదలకు వాల్‌నట్స్ ఎంతో ఉపయోగపడుతాయి. ఈ వాల్‌నట్స్ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వాల్‌నట్‌లను ఉపయోగించడం వల్ల జుట్టు పెరుగుదల మెరుగుపడుతుంది. వాల్‌నట్‌తో చుండ్రు, దురద నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. వీటిని ఉపయోగించడం ద్వారా జుట్టును నల్లగా మార్చుకోవచ్చు. వాల్‌నట్ తీసుకోవడం వల్ల జుట్టు కుదుళ్లలో రక్త ప్రసరణ సక్రమంగా ఉంటుంది. జుట్టు పెరుగుదలకు ప్రతిరోజూ 4 వాల్‌నట్‌లను తీసుకోండి. వాల్‌నట్‌ పేస్టును తేనె, కలబందతో కలిపి తలకు అప్లై చేయడం వల్ల కుదుళ్లు గట్టిపడతాయి.

ప్రపంచ ఆర్థరైటిస్‌ దినోత్సవం: రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌ను ముందస్తుగా గుర్తించడం ఎందుకు ముఖ్యం?

ప్రపంచ ఆర్థరైటిస్‌ దినోత్సవం: రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌ను ముందస్తుగా గుర్తించడం ఎందుకు ముఖ్యం?ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్‌(OA) తరచుగా వృద్ధాప్యంతో వచ్చే వేర్ అండ్ టియర్ ఆర్థరైటిస్‌ అని పిలువబడితే, రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌ (RA) మాత్రం చాలా భిన్నమైన కథను చెబుతుంది. ఆర్ఏ అనేది దీర్ఘ కాలిక ఆటో ఇమ్యూన్ కండీషన్. ఇది 2021 నివేదిక ప్రకారం 13 మిలియన్ల మంది భారతీయులను ప్రభావితం చేసింది. సాధారణంగా ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడటానికి రూపొందించబడిన మీ శరీర రక్షణ వ్యవస్థ- ఈ స్థితిలో, తప్పుగా తన స్వంత ఆరోగ్యకరమైన కణజాలాలపై దాడి చేస్తుంది. ఆర్ఏలో, ఈ దాడి, మీ కీళ్ల మృదువైన లైనింగ్‌‌ను సజావుగా కదిలేలా చేసే సైనోవియంపై కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది.

పుట్టగొడుగులు ఎవరు తినకూడదు?

పుట్టగొడుగులు ఎవరు తినకూడదు?పుట్టగొడుగులు సాధారణంగా ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం. అయినప్పటికీ, కొన్ని సందర్భాల్లో వాటిని తినకూడదు, జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకో తెలుసుకుందాము. పుట్టగొడుగులు తింటే కొందరికి అలెర్జీ వస్తుంది. కొంతమందికి పుట్టగొడుగులు తిన్నప్పుడు చర్మం ఎర్రబడటం, దద్దుర్లు, వాపు లేదా శ్వాస సమస్యలు వంటి అలెర్జీ ప్రతిచర్యలు రావచ్చు. అలెర్జీ ఉన్నవారు వీటిని తినకూడదు. అడవిలో సహజంగా పెరిగే పుట్టగొడుగులలో కొన్ని రకాలు అత్యంత విషపూరితమైనవి, ప్రాణాంతకం కూడా కావచ్చు. వాటిని గుర్తించడంలో మీకు నిపుణులైన పరిజ్ఞానం లేకపోతే, అడవి పుట్టగొడుగులను అస్సలు తినకూడదు.

నిమ్మరసం ఎవరు తాగకూడదో తెలుసా?

నిమ్మరసం ఎవరు తాగకూడదో తెలుసా?నిమ్మరసం సాధారణంగా ఆరోగ్యానికి మంచిదే అయినప్పటికీ, కొందరికి కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యల కారణంగా ఇది పడకపోవచ్చు, వారి సమస్యలను మరింత పెంచవచ్చు. అసిడిటీ, గుండెల్లో మంట, గ్యాస్ట్రోఎసోఫాగియల్ రిఫ్లక్స్ వ్యాధి ఉన్నవారు నిమ్మరసం సేవించరాదు. నిమ్మరసం ఆమ్ల స్వభావం కలిగి ఉంటుంది, ఇది కడుపులో యాసిడ్ ఉత్పత్తిని పెంచి లేదా రిఫ్లక్స్‌ను ప్రేరేపించి ఈ సమస్యలను తీవ్రతరం చేయవచ్చు. నిమ్మరసంలోని ఆమ్లం ఇప్పటికే ఉన్న కడుపు పుండ్లను మరింత ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. నిమ్మరసం ఆమ్లత్వం కారణంగా పంటి ఎనామెల్‌ను దెబ్బతీస్తుంది, పళ్ళు సున్నితంగా మారవచ్చు.

ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యను అడ్డుకునే చిట్కాలు

ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యను అడ్డుకునే చిట్కాలుఈ రోజుల్లో చాలామంది ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యతో బాధపడుతున్నట్లు వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ సమస్యను తగ్గించుకోవడానికి కొన్ని ముఖ్యమైన ఆరోగ్య చిట్కాలు, జీవనశైలి మార్పులు చేసుకోవాలి. ఈ మార్పులు చాలా వరకు కాలేయంపై పేరుకుపోయిన కొవ్వును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. ఫ్యాటీ లివర్‌ను తగ్గించడానికి అత్యంత ప్రభావవంతమైన మార్గం క్రమంగా ఆరోగ్యకరమైన బరువును తగ్గించుకోవడం. శరీర బరువులో 5% నుండి 10% తగ్గించుకుంటే కాలేయ కొవ్వు గణనీయంగా తగ్గుతుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. వేగంగా బరువు తగ్గడం కంటే స్థిరమైన, నెమ్మదైన బరువు.. అంటే వారానికి అరకిలో నుండి కిలో వరకూ తగ్గడానాకి లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలి.
