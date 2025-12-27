Chandra Babu: కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని గట్టిగా పట్టుబట్టిన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు.. ఎందుకని?

జాతీయ స్థాయి వ్యవసాయ, అనుబంధ కళాశాలలను అమరావతికి తీసుకురావాలని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు గట్టిగా డిమాండ్ చేసింది. ఇటీవల కేంద్ర వ్యవసాయ మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్తో జరిగిన సమావేశంలో బాబు రాష్ట్ర వ్యవసాయ రంగాన్ని మెరుగుపరచడం, రైతులు, విద్యార్థులు, వ్యవసాయ వ్యవస్థాపకులకు దీర్ఘకాలిక అవకాశాలను సృష్టించడం లక్ష్యంగా అనేక అభ్యర్థనలను ఉంచినట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ ప్రతిపాదనలో ప్రధానమైనది జాతీయ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం, దీని కోసం సుమారు రూ.2,500 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో వివరణాత్మక ప్రాజెక్ట్ నివేదిక (డీపీఆర్) ఇప్పటికే సమర్పించబడింది. ఈ విశ్వవిద్యాలయం అధునాతన వ్యవసాయ పరిశోధన, వాతావరణ-స్థితిస్థాపక వ్యవసాయం, వ్యవసాయ-సాంకేతికత, రైతు-ఆధారిత ఆవిష్కరణలపై దృష్టి సారించే ప్రపంచ స్థాయి సంస్థగా పరిగణించబడుతుంది.
స్థాపించబడిన తర్వాత, ఇది దేశవ్యాప్తంగా, విదేశాల నుండి విద్యార్థులు, పరిశోధకులను ఆకర్షిస్తుందని భావిస్తున్నారు.
అదనంగా, రాష్ట్రం ఐసీఏఆర్ (ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్), నిఫ్టెమ్ (నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అండ్ మేనేజ్మెంట్) ప్రాంతీయ కార్యాలయాలను కోరింది.
ఈ కార్యాలయాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతులు, ఆహార ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు పరిశోధన మద్దతు, ఆధునిక సాంకేతికతలు మరియు నైపుణ్యాభివృద్ధికి, ముఖ్యంగా విలువ జోడింపు, ఆహార ఎగుమతులకు మెరుగైన ప్రాప్యతను పొందడానికి సహాయపడతాయి. అమరావతిలో మామిడి బోర్డు ఏర్పాటు మరొక ముఖ్యమైన అభ్యర్థన.
ఆంధ్రప్రదేశ్ భారతదేశంలో అతిపెద్ద మామిడి ఉత్పత్తి రాష్ట్రాలలో ఒకటి కాబట్టి, అటువంటి బోర్డు రైతులకు మెరుగైన ధర, ఎగుమతి ప్రమోషన్, నాణ్యతా ప్రమాణాలు, సరఫరా-గొలుసు మౌలిక సదుపాయాలతో సహాయపడుతుంది. ఈ ప్రతిపాదనలో జాతీయ మత్స్య అభివృద్ధి బోర్డును అమరావతికి తీసుకురావడం కూడా ఉంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆక్వాకల్చర్ మరియు మత్స్య సంపదలో అగ్రగామిగా ఉండటంతో, ఈ చర్య లోతట్టు, సముద్ర మత్స్య సంపదను గణనీయంగా పెంచుతుంది. రైతుల ఆదాయాలను మెరుగుపరుస్తుంది. ఎగుమతులను బలోపేతం చేస్తుంది.
మొత్తంమీద, ఈ అభ్యర్థనలు అమరావతిని వ్యవసాయం, ఆహార ప్రాసెసింగ్, మత్స్య సంపదకు జాతీయ కేంద్రంగా మార్చాలనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విస్తృత దృక్పథాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి. అదే సమయంలో వృద్ధి ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా రైతులు, గ్రామీణ వర్గాలకు నేరుగా ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందని నిర్ధారిస్తుంది.