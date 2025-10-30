మొంథా తుఫాను.. రవాణాకు తీవ్ర అంతరాయాలు.. ముగ్గురు కొట్టుకుపోయారు... ఒకరినే?

మొంథా తుఫాను ప్రభావంతో జిల్లా వ్యాప్తంగా తీవ్ర అంతరాయాలు ఏర్పడటంతో బుధవారం ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా రోడ్డు రవాణా సేవలు దాదాపుగా నిలిచిపోయాయి. నీటి ఎద్దడి, వాగులు పొంగి ప్రవహిస్తుండటంతో అనేక రోడ్లు కూలిపోయిన చెట్ల కారణంగా రహదారులు మూసుకుపోయాయి.
ప్రకాశం జిల్లాలోని గుండ్లకమ్మ సమీపంలో తాగునీటి పథకాన్ని పునరుద్ధరిస్తున్న ముగ్గురు సిబ్బంది వరద ప్రాంతంలో చిక్కుకుపోయారు. మరో ముగ్గురు పడవలో వారిని రక్షించడానికి ప్రయత్నించారు. సాయంత్రానికి ఒకరిని సురక్షితంగా తీసుకువచ్చారు.
బాపట్ల జిల్లాలోని పర్చూర్ ప్రాంతం జలమయమైంది. రోడ్లపైకి నీరు చేరడంతో ప్రజలు పొలాలకు తరలివెళ్లాల్సి వచ్చింది. ఉప్పుటూరులోని తహశీల్దార్ కార్యాలయం వరకు వరద నీరు ప్రవహించడంతో ప్రార్థనా మందిరంలో చిక్కుకున్న 20 మంది భక్తులను పోలీసులు రక్షించారు.
తీవ్రమైన తుఫాను పరిస్థితుల కారణంగా బొర్రా, సిమిలిగూడ మధ్య టన్నెల్ 32A సమీపంలో కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి, దీని వలన రైల్వే మౌలిక సదుపాయాలకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. కొండచరియలు విరిగిపడటంతో సొరంగం బురద మరియు శిథిలాలతో నిండిపోయింది, వరద నీరు దెబ్బతిన్న ట్రాక్ విభాగంపై ప్రవహించింది. బుధవారం ట్రాఫిక్ కోసం ట్రాక్ను క్లియర్ చేశారు.
అనేక జిల్లాల్లో చెట్లు కూలిపోవడం, నీరు నిలిచిపోవడం వల్ల రోడ్డు రవాణా వ్యవస్థ తీవ్రంగా దెబ్బతింది. విజయనగరం జిల్లాలో, రాజాం, బొబ్బిలి, సాలూరు, వాటి పరిసర ప్రాంతాలలో గత నాలుగు రోజులుగా నిరంతర నీటి ఎద్దడి కారణంగా రోడ్లు దెబ్బతిన్నాయి.
తుఫానుకు ముందు ఇప్పటికే అధ్వాన్నంగా ఉన్న బొబ్బిలి-పార్వతీపురం మార్గం పనిచేయడం లేదు. అనకాపల్లి ప్రాంతంలో, 15 మండలాల్లో మొత్తం 150.673 కి.మీ. ఆర్ అండ్ బి రోడ్లు ప్రభావితమయ్యాయి. ముకుందపురం నుండి వంటర్లపాలెం వరకు మాడుగుల మండలంలో 100 మీటర్ల పిఆర్ఐ స్ట్రెచ్ కూడా దెబ్బతింది.
ఇకపోతే.. కొండ చరియలు విరిగిపడటంతో పాటు ప్రమాదకరంగా నీరు ప్రవహించడంతో అరకు, అనంతగిరి ఘాట్ రోడ్లపై వాహనాల రాకపోకలను అధికారులు తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. నంద్యాల జిల్లాలో కుందు నది, మద్దిలేరు చామకాలువ పొంగిపొర్లుతున్నాయి.
బోయరేవుల వంతెన నుండి భారీగా వరద నీరు ప్రవహించడంతో స్థానిక రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. కొత్తపల్లి మండలంలోని శివపురం పెద్దవాగు పొంగిపొర్లడంతో 11 గ్రామాలకు కనెక్టివిటీకి అంతరాయం కలిగింది.
కర్నూలు-గుంటూరు ప్రధాన రహదారిపై వరద నీరు రాకపోకలకు మరింత అంతరాయం కలిగింది. శివభాష్యం సాగర్ ప్రాజెక్టులోకి ఇన్ఫ్లో పెరిగింది, దీనితో అధికారులు గేట్లు ఎత్తి అదనపు నీటిని విడుదల చేశారు.
తుమ్మలబైలు మరియు చింతల వద్ద వర్షపు నీరు రోడ్డుపైకి భారీగా ప్రవహించడంతో శ్రీశైలం నుండి దోర్నాల ఘాట్ రోడ్డు మూసుకుపోయింది. శ్రీశైలం ఆనకట్ట సమీపంలోని లింగాలగట్టు వద్ద ఉన్న చిన్న వంతెనపై నీరు ప్రవహించడంతో ఆ ప్రాంతంలో వాహనాల రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.
నెల్లూరు జిల్లాలో, తెల్లపాడు వాగు నుండి వచ్చే వరద నీరు ఏఎస్ పేట, ఆత్మకూర్ మధ్య రహదారిని ముంచెత్తింది. ప్రకాశం జిల్లా కూడా ఇలాంటి సవాళ్లను ఎదుర్కొంటోంది, ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా సగిలేరు, ఎనుమలేరు మరియు గుండ్లకమ్మ వంటి అనేక వాగులు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. రామన్న చెరువు (చదలవాడ) మరియు పెల్లూరు చెరువు (పెల్లూరు) వంటి నీటి వనరులు కూడా పొంగిపొర్లుతున్నాయి.