సంక్రాంతి రద్దీ : విశాఖపట్నం నుండి 1,500 అదనపు బస్సు సర్వీసులు
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (ఏపీఎస్ఆర్టీసీ) సంక్రాంతి పండుగ కోసం విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసింది. పండుగ సీజన్లో ప్రయాణం సాఫీగా సాగేలా చూసేందుకు విశాఖపట్నం నుండి 1,500 అదనపు బస్సు సర్వీసులను నడపనున్నట్లు ప్రకటించింది.
ఏపీఎస్ఆర్టీసీ రీజినల్ మేనేజర్ బి. అప్పల నాయుడు మాట్లాడుతూ, ప్రతి సంవత్సరం పెరిగిన ప్రయాణికుల రద్దీని తీర్చడానికి ప్రత్యేక సర్వీసులను నడుపుతామని, ఈ సంవత్సరం కూడా దానికి మినహాయింపు కాదని తెలిపారు. విశాఖపట్నం నుండి విజయవాడ, శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, తూర్పు గోదావరి జిల్లాలతో సహా ప్రధాన గమ్యస్థానాలకు 1,500 అదనపు బస్సు సర్వీసులను నడపడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధమవుతున్నాయి.
సంక్రాంతి వేడుకల కోసం సొంతూళ్లకు వెళ్లే ప్రయాణికులకు అసౌకర్యం కలగకుండా ఉండేందుకే ఈ సేవలను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ఆయన నొక్కి చెప్పారు. విశాఖపట్నం నగరంలో డిపో మేనేజర్లతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించి, ప్రయాణికుల రద్దీకి అనుగుణంగా బస్సులను నడపాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
అదనంగా, స్త్రీ శక్తి పథకం కింద నిర్దేశిత బస్సులలో మహిళా ప్రయాణికులు ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని పొందవచ్చని అప్పల నాయుడు తెలిపారు, ఇది పండుగ ప్రయాణాన్ని కుటుంబాలకు మరింత సులభతరం చేస్తుందని పేర్కొన్నారు.
గతంలో, పండుగకు ముందు ప్రయాణికుల రద్దీని తీర్చడానికి తన సాధారణ సర్వీసులతో పాటు 8,432 ప్రత్యేక బస్సులను నడుపుతున్నట్లు ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ప్రకటించింది. ఏ మార్గంలోనూ అదనపు లేదా పండుగ ప్రీమియం ఛార్జీలు వసూలు చేయకుండా, కేవలం సాధారణ ఛార్జీలే వసూలు చేస్తామని సంస్థ స్పష్టం చేసింది.