31-10-2025 శుక్రవారం దినఫలితాలు - ఆపన్నులకు సాయం అందిస్తారు

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. పరిచయాలు బలపడతాయి. ఆపన్నులకు సాయం అందిస్తారు. పనులు పురమాయించవద్దు. ప్రముఖులతో సంభాషిస్తారు. గృహమరమ్మతులు చేపడతారు. విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు అందుకుంటారు. 
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. సమర్ధతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. ధనలాభం ఉంది. ఖర్చులు విపరీతం. గృహాలంకరణ పట్ల ఆసక్తి కలుగుతుంది. విలాస వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. సన్మాన, సంస్మరణ సభల్లో పాల్గొంటారు.
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
అనుకున్నది సాధిస్తారు. బాకీలు వసూలవుతాయి. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా వ్యయం చేస్తారు. పనుల్లో శ్రమ అధికం. కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. ప్రయాణం కలిసివస్తుంది.
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
రుణవిముక్తులవుతారు. గృహం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు సామాన్యం. పనులు వేగవంతమవుతాయి. సభ్యత్వాలకు యత్నాలు సాగిస్తారు. దంపతుల మధ్య సఖ్యతలోపం. ఆప్తులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు.
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. నిరుత్సాహానికి లోనుకావద్దు. ఖర్చులు విపరీతం. రాబడిపై దృష్టి సారిస్తారు. పనుల్లో ఒత్తిడి, చికాకులు అధికం. పత్రాలలో సవరణలు అనుకూలిస్తాయి. దంపతుల మధ్య సఖ్యత నెలకొంటుంది. వేడుకలు, విందులకు హాజరవుతారు. 
 
కన్య: ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
ఆదాయం అంతంత మాత్రమే. నిస్తేజానికి లోనవుతారు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. ఖర్చులు విపరీతం. ఒక అవసరానికి ఉంచిన ధనం మరోదానికి వ్యయం చేస్తారు. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. కొత్త యత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు. 
 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
మీ అభిరుచికి తగిన వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. సమర్థతను చాటుకుంటారు. అవకాశాలను తక్షణం అందిపుచ్చుకోండి. ఆశించిన పదవులు దక్కవు. పట్టుదలతో యత్నాలు సాగించండి. ఆర్భాటాలకు ఖర్చుచేస్తారు. ఒక ఆహ్వానం సందిగ్ధానికి గురిచేస్తుంది. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. వ్యతిరేకులను ఆకట్టుకుంటారు. ప్రముఖులకు సన్నిహితులవుతారు. పదవులు, బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. ఖర్చులు అధికం. పనులు సానుకూలమవుతాయి. వాయిదా పడిన మొక్కులు తీర్చుకుంటారు. ప్రయాణంలో జాగ్రత్త.
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
ఖర్చులు ప్రయోజనకరం. కొంతమొత్తం పొదుపు చేస్తారు. ప్రైవేట్ సంస్థల్లో మదుపు తగదు. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు అందుతాయి. వేడుకలు, విందులకు హాజరవుతారు. మీ బలహీనతలు అదుపులో ఉంచుకోండి.
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
మనోధైర్యంతో మెలగండి. ఏ విషయాన్నీ సమస్యగా అనుకోవద్దు. ఖర్చులు విపరీతం. సన్నిహితులు సాయం అందిస్తారు. పిల్లల విషయంలో మంచి జరుగుతుంది. పత్రాలు అందుకుంటారు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఆప్తులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
ఖర్చులు సామాన్యం. పత్రాల్లో మార్పుచేర్పులు అనుకూలిస్తాయి. గృహంలో ప్రశాంతత నెలకొంటుంది. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. పిల్లల వైఖరి అసహనం కలిగిస్తుంది. పురస్కారాలు అందుకుంటారు.
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
దూరపు బంధువులతో సంభాషిస్తారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. విలాసాలకు ఖర్చు చేస్తారు. మీ జోక్యంతో ఒక సమస్య పరిష్కారమవుతుంది. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. ముఖ్యల కలయిక వీలుపడదు. తలపెట్టిన కార్యం మొండిగా సాగిస్తారు.

కృష్ణా నదికి భారీ వరద, ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద 2వ ప్రమాద హెచ్చరిక

కృష్ణా నదికి భారీ వరద, ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద 2వ ప్రమాద హెచ్చరికకృష్ణా నది పరివాహక ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం హెచ్చరిక జారీ చేసింది. ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద ఇన్‌ఫ్లో, ఔట్‌ఫ్లో 5.67 లక్షల క్యూసెక్కులుగా వుంది. కృష్ణానది వరద పెరుగుతుంది. ప్రకాశం బ్యారేజి వద్ద రెండవ ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేసారు. నది ప్రయాణాలు, ఈతకు వెళ్ళడం, చేపలు పట్టడం చేయరాదు. లంకగ్రామ ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. తుఫాన్ నష్టం రూ. 5265 కోట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మొంథా తుఫాను వల్ల జరిగిన మొత్తం ఆర్థిక నష్టాన్ని రూ.5265 కోట్లుగా అంచనా వేశారు.

ఢిల్లీ రాజకీయాల్లో బీఆర్ఎస్ ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది.. కేటీఆర్ వీడియో వైరల్

ఢిల్లీ రాజకీయాల్లో బీఆర్ఎస్ ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది.. కేటీఆర్ వీడియో వైరల్హైదరాబాద్‌లోని ఒక ప్రముఖ సమావేశంలో కేటీఆర్ ప్రసంగిస్తున్న ఆసక్తికరమైన వీడియో క్లిప్‌ను బీఆర్‌ఎస్ షేర్ చేసింది. భారత రాజకీయాల భవిష్యత్తు గురించి ఆయన ధైర్యంగా అంచనాలు వేయడంతో ఆయన వ్యాఖ్యలు రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చకు దారితీశాయి. రాబోయే 20 ఏళ్లలో భారతదేశాన్ని ఏ ఒక్క ప్రధాన జాతీయ లేదా ప్రాంతీయ పార్టీ పాలించదని కేటీఆర్ అన్నారు. ఆయన ప్రకారం, భవిష్యత్తు పెద్ద జాతీయ పార్టీల కంటే ప్రాంతీయ, లౌకిక పార్టీలదే అవుతుంది.

మొంథా తుఫాను వల్ల రూ.5265 కోట్ల ఆర్థిక నష్టం.. చంద్రబాబు ప్రకటన

మొంథా తుఫాను వల్ల రూ.5265 కోట్ల ఆర్థిక నష్టం.. చంద్రబాబు ప్రకటనఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మొంథా తుఫాను వల్ల జరిగిన మొత్తం ఆర్థిక నష్టాన్ని రూ.5265 కోట్లుగా అంచనా వేశారు. వ్యవసాయానికి రూ.829 కోట్ల నష్టం వాటిల్లిందని, రోడ్లు, భవనాల (ఆర్ అండ్ బి) శాఖ రూ.2079 కోట్ల నష్టం వాటిల్లిందని ఆయన వెల్లడించారు. తుఫానులో ఎవరూ ప్రాణాలు కోల్పోలేదని, 120 పశువులు మరణించాయని చంద్రబాబు అన్నారు. ఈసారి నీటిపారుదల శాఖకు జరిగిన నష్టం చాలా తక్కువగా ఉందని బాబు పేర్కొన్నారు. ప్రభావాన్ని అంచనా వేయడానికి సీఎం సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించి, ప్రభుత్వం తీసుకున్న ముందు జాగ్రత్త చర్యలపై చర్చించారు.

పాలిటిక్స్‌ను పక్కనబెట్టి హరీష్ రావు ఇంటికి వెళ్లిన కల్వకుంట్ల కవిత

పాలిటిక్స్‌ను పక్కనబెట్టి హరీష్ రావు ఇంటికి వెళ్లిన కల్వకుంట్ల కవితబీఆర్ఎస్ అగ్రనేత హరీష్ రావు తండ్రి టి సత్యనారాయణ రావు రెండు రోజుల క్రితం మరణించిన సంగతి తెలిసిందే. చాలామంది నాయకులు ఆయనకు సోషల్ మీడియాలో సంతాపం తెలిపారు. కేసీఆర్ ఆయన అంతిమ నివాళులు అర్పించడానికి వచ్చారు. దహన సంస్కారాల సమయంలో, కవిత ముఖ్యంగా గైర్హాజరయ్యారు. అయితే, రెండు రోజుల తరువాత హరీష్ రావు నివాసానికి ఆమె వెళ్లి చాలా మందిని ఆశ్చర్యపరిచారు. ఇద్దరి మధ్య అంతరం పెరిగిందని చాలామంది నమ్ముతున్న సమయంలో ఆమె సందర్శన జరిగింది. కవిత తన భర్త అనిల్ దేవనపల్లితో కలిసి వచ్చి తన మామకు నివాళులర్పించారు.

భిక్షాటన నివారణ చట్టం అమల్లోకి... ఇకపై ఏపీలో భిక్షాటన చేసేవాళ్లను...

భిక్షాటన నివారణ చట్టం అమల్లోకి... ఇకపై ఏపీలో భిక్షాటన చేసేవాళ్లను...ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం భిక్షాటన నివారణ చట్టం 2025ను అధికారికంగా అమల్లోకి తీసుకుని వచ్చింది. ఈ చట్టం ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో భిక్షాటన చేస్తూ ఎవరూ కనిపించరాదు. అలా చేస్తే వారిని పునరావాస కేంద్రాలకు తీసుకుని వెళ్తారు. కాగా ఈ చట్టానికి రాష్ట్ర గవర్నర్ ఈ నెల 15న ఆమోద ముద్ర వేసారు. దీంతో ఈ నెల 27న జీవో జారీ చేయగా న్యాయశాఖ సెక్రటరీ ప్రతిభాదేవి జీవో ఎంఎస్ నె.58ని విడుదల చేసారు. రాష్ట్రంలో భిక్షాటన మాఫియాను అడ్డుకోవడమే కాకుండా భిక్షాటనను పూర్తిగా నిర్మూలించి నిరుపేదలకు పునరావాసం కల్పించాలన్న ధ్యేయంతో ఈ చట్టాన్ని తీసుకువస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు.

Brahmamgari Matam: కూలిపోయిన బ్రహ్మంగారి ఇల్లు.. వెంటనే స్పందించిన నారా లోకేష్.. భక్తుల ప్రశంసలు

Brahmamgari Matam: కూలిపోయిన బ్రహ్మంగారి ఇల్లు.. వెంటనే స్పందించిన నారా లోకేష్.. భక్తుల ప్రశంసలుకడప జిల్లా కందిమల్లాయపల్లెలో ఆధ్యాత్మిక గురువు శ్రీ వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వామి వారి పూర్వీకుల ఇంటి పునరుద్ధరణకు చర్యలు తీసుకోవాలని విద్య, ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ జిల్లా కలెక్టర్‌ను ఆదేశించారు. ఈ పుణ్యక్షేత్రాన్ని పునరుద్ధరించడంలో ఆయన తీసుకున్న వేగవంతమైన చర్యల పట్ల భక్తులు ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా సుదూర ప్రాంతాల నుండి భక్తులను ఆకర్షించే పవిత్ర తీర్థయాత్ర కేంద్రంగా పరిగణించబడే బ్రహ్మంగారి పురాతన ఇల్లు, తీవ్రమైన మొంథా తుఫాను ప్రభావంతో కూలిపోయింది. బ్రహ్మంగారి మఠం కూలిపోయిన వార్త విన్న వెంటనే భక్తులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

29-10-2025 బుధవారం దినఫలితాలు -

29-10-2025 బుధవారం దినఫలితాలు -మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం లావాదేవీల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనుభవజ్ఞుల సలహా పాటించండి. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. పరిచయం లేని వారితో జాగ్రత్త. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం ఊరటనిస్తుంది. వివాదాలు కొలిక్కివస్తాయి. ప్రయాణం తలపెడతారు.

Pushpayagam : అక్టోబర్ 30న తిరుమలలో పుష్పయాగం

Pushpayagam : అక్టోబర్ 30న తిరుమలలో పుష్పయాగంతిరుమలలో వార్షిక పుష్పయాగం అక్టోబర్ 30న జరుగనుంది. ఇందుకు ముందుగా అక్టోబర్ 29న అంకురార్పణంతో ప్రారంభం అవుతుంది. బుధవారం సాయంత్రం 6 గంటల నుండి రాత్రి 8 గంటల వరకు వసంత మండపంలో మృత్సంగ్రహణం, ఆస్థానం, ఇతర మతపరమైన కార్యక్రమాలతో అంకురార్పణం జరుగుతుంది. గురువారం ఉదయం 9 గంటల నుండి 11 గంటల వరకు స్నపన తిరుమంజనం, తరువాత అక్టోబర్ 30న మధ్యాహ్నం 1 గంటల నుండి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు పుష్పయాగం జరుగుతుంది.

కార్తీక మాసం గురించి శ్రీకృష్ణుడు ఏమి చెప్పారో తెలుసా?

కార్తీక మాసం గురించి శ్రీకృష్ణుడు ఏమి చెప్పారో తెలుసా?కార్తీక మాసము గొప్పతనం, దానిని ఆచరించడం వలన కలిగే విశిష్ట ఫలితాల గురించి శ్రీకృష్ణుడు స్వయంగా వివరించినట్లు పద్మ పురాణంలో ప్రస్తావించబడింది. ముఖ్యంగా, శ్రీకృష్ణుడు తన భార్య సత్యభామకు కార్తీక మాసం యొక్క మహత్యాన్ని ఉపదేశించినట్లు పురాణ గాథ ఉంది. శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన ప్రధాన అంశాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మాసాలలో కార్తీక మాసమునకు సమానమైన మాసము లేదు. నా కంటే గొప్ప దేవుడు లేడు. వేదములకు సమానమైన శాస్త్రములు, గంగకంటే పుణ్యప్రదమైన తీర్థములు లేవు అని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పారు. ఈ మాసంలో చేసే పుణ్యకార్యాలు... స్నానం, దీపం, పూజ, దానం అనంతమైన పుణ్యాన్ని ఇస్తాయి. ఇతర మాసాలలో చేసిన పుణ్యకార్యాల కంటే ఈ మాసంలో చేసే వాటికి అనేక రెట్లు ఎక్కువ ఫలం ఉంటుంది.

నవంబరు 2025లో ఈ 5 రాశుల వారికి గడ్డుకాలం, ఈ పరిహారాలతో పరిష్కారం

నవంబరు 2025లో ఈ 5 రాశుల వారికి గడ్డుకాలం, ఈ పరిహారాలతో పరిష్కారంనవంబర్ 2025 నెలలో జరగబోయే ముఖ్యమైన గ్రహ సంచారాల కారణంగా ప్రత్యేకించి 5 రాశుల వారికి ప్రతికూల ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి. ఈ రాశుల వారు కొన్ని పరిహారాలు పాటిస్తుంటే సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. నవంబర్ 2025లో ముఖ్యంగా శుక్రుడు, బుధుడు, సూర్యుడు, కుజ గ్రహాలు రాశి మారడం ద్వారా ప్రధాన ప్రభావం కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే 5 రాశుల వారికి నవంబర్ నెలలో కొన్ని సవాళ్లు లేదా ప్రతికూలతలు ఎదురుకావచ్చు. మేష రాశి వారికి ప్రత్యేకించి ఆరోగ్య సమస్యలు తలత్తే అవకాశం వుంది. వైవాహిక జీవితంలో చిన్నపాటి విభేదాలు రావచ్చు. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి.
