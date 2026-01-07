గురువారం, 8 జనవరి 2026
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. దినఫలం
Written By రామన్

08-01-2026 గురువారం ఫలితాలు - పనులు మొండిగా పూర్తిచేస్తారు...

daily astrology
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
ఆచితూచి అడుగేయండి. సలహాలు, సాయం ఆశించవద్దు. మనోధైర్యంతో యత్నాలు సాగించండి. గృహంలో స్తబ్ధత నెలకొంటుంది. పనులు మొండిగా పూర్తిచేస్తారు. ఖర్చులు సామాన్యం. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ధార్మికతపై ఆసక్తి కనబరుస్తారు.
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
దృఢసంకల్పంతో యత్నాలు సాగిస్తారు. పెద్దల ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. కొన్ని ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడతారు. శ్రమతో కూడిన విజయాలు లభిస్తాయి. పరిచయస్తుల రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. కార్యక్రమాలు సాగవు. కీలక అంశాలపై దృష్టి పెడతారు.
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
వస్త్రప్రాప్తి, వస్తులాభం ఉన్నాయి. ఉత్సాహంగా యత్నాలు సాగిస్తారు. మీ శ్రమ ఫలిస్తుంది. విలాసాలకు వ్యయం చేస్తారు. చెల్లింపుల్లో అలక్ష్యం తగదు. ఊహించని సంఘటన ఎదురవుతుంది. సన్నిహితులను సంప్రదిస్తారు. పందాలు, పోటీల్లో విజయం సాధిస్తారు. 
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
ప్రతికూలతలు అధికం. ఏ విషయంపై ఆసక్తి ఉండదు. అన్యమస్కంగా గడుపుతారు. చేసిన పనులు మొదటికే వస్తాయి. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. ఖర్చులు అధికం. చెప్పుడు మాటలు పట్టించుకోవద్దు. ప్రయాణంలో అవస్థలెదుర్కుంటారు. బెట్టింగ్లకు పాల్పడవద్దు.
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
లక్ష్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానం. విమర్శలు పట్టించుకోవద్దు. ఆత్మీయుల వ్యాఖ్యలు మీపై సత్ ప్రభావం చూపుతాయి. ఉత్సాహంగా ముందుకు సాగుతారు. లౌక్యంగా బాకీలు రాబట్టుకోవాలి. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. చేపట్టిన పనులు ముందుకు సాగవు. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
కార్యసిద్ధి ఉంది. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. మాట నిలబెట్టుకుంటారు. ఖర్చులు విపరీతం. అవసరాలకు ధనం అందుతుంది. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. మీ జోక్యం అనివార్యం. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ద్విచక్రవాహనంపై దూరప్రయాణం తగదు. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
కార్యక్రమాలు విజయవంతమవుతాయి. కొన్ని ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడతారు. సావకాశంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. ధనలాభం, వస్త్రప్రాప్తి ఉన్నాయి. ఖర్చులు అధికం. వ్యవహార ఒప్పందాల్లో మెళకువ వహించండి. ముగ్గుల పోటీల్లో మహిళలు గెలుపొందుతారు. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
కొత్త యత్నాలు ప్రారంభిస్తారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. ఆందోళన కలిగించిన సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. పనులు వేగవంతమవుతాయి. పెద్ద ఖర్చు తగిలే ఆస్కారం ఉంది. ప్రియతములతో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. దైవకార్యంలో పాల్గొంటారు.
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
సంప్రదింపులు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. తప్పటడుగువేస్తారు. ఒక సమాచారం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. పనుల్లో ఒత్తిడి, చికాకులు అధికం. అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనుకున్న మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు.
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
కార్యసిద్ధికి సంకల్పబలం ముఖ్యం. పట్టుదలతో యత్నాలు సాగించండి. స్థిరాస్తి ధనం అందుతుంది. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. చెల్లింపుల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. ప్రముఖుల సందర్శనం వీలుపడదు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. స్థల వివాదాలు కొలిక్కివస్తాయి.
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
లక్ష్యాన్ని సాధిస్తారు. ఆదాయం బాగుంటుంది. పొదుపు పథకాలపై దృష్టి పెడతారు. నిలిపివేసిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఫోన్ సందేశాలను పట్టించుకోవద్దు. మీ చొరవతో ఒకరికి మంచి జరుతుంది. ఎడ్లపందాలు, క్రీడాపోటీల్లో అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించవద్దు.
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
దూకుడుగా వ్యవహరిస్తారు. మీ వైఖరి వివాదాస్పదమవుతుంది. ఖర్చులు అధికం, ప్రయోజనకరం. పనులు వేగవంతమవుతాయి. ఊహించని సంఘటన ఎదురవుతుంది. కార్యక్రమాలు సాగవు. పెద్దలతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. దూరప్రయాణం తలపెడతారు. 
 

Watch More Videos

175 లక్షల బిర్యానీలు మొదలుకుని 39.9 లక్షల వెజ్ దోశల వరకు…

175 లక్షల బిర్యానీలు మొదలుకుని 39.9 లక్షల వెజ్ దోశల వరకు…హైదరాబాద్, భారతదేశానికి బిర్యానీ రాజధాని అని చెప్పటంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. 2025లో కూడ హైదరాబాద్ తన ఫుడ్ ప్రైడ్ కిరీటాన్ని పదిలంగా నిలబెట్టుకున్నది. శాకపాకాల విషయంలో తనకు ఉన్న ప్రత్యేకతను నిలబెట్టుకుంటూ హైదరాబాద్ వారి ఫుడ్ కార్ట్ 2025లో బిర్యానీలు ప్రథమ స్థానాన్ని దక్కించుకోగా, దానికి ప్రాంతీయమైన బ్రేక్-ఫాస్ట్ లు ఊతంగా నిలువగా, స్నాక్ సమయంలోనూ, రాత్రి పొద్దుపోయిన తర్వాత తీసుకునే సౌకర్యవంతమైన ఫుడ్ దీనికి ఉత్ప్రేరకంగా నిలిచాయి. తనకు రుచించే సాహసోపేతమైన, బాగా తెలిసిన, ఎంతో సంతృప్తిని కలిగించే దానిని నగరం ఎన్నుకున్నది.

ఏపీలో మాల్దీవుల స్టైల్‌లో సముద్ర తీర ప్రాంతం.. సూర్యలంక, పులికాట్, వైజాగ్ బెల్ట్‌ను..?

ఏపీలో మాల్దీవుల స్టైల్‌లో సముద్ర తీర ప్రాంతం.. సూర్యలంక, పులికాట్, వైజాగ్ బెల్ట్‌ను..?ఏపీలో మాల్దీవుల స్టైల్‌లో సముద్ర తీర ప్రాంతం ఏర్పాటు కానుంది. ఏపీ సర్కారు కీలకమైన తీరప్రాంతాలలో మాల్దీవుల శైలి బీచ్, ద్వీప పర్యాటకాన్ని ప్లాన్ చేస్తోంది. సూర్యలంక బీచ్‌ను శుభ్రమైన, విలాసవంతమైన గమ్యస్థానంగా అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా సూర్యలంక, పులికాట్, వైజాగ్ బెల్ట్‌ను ప్రపంచ స్థాయి బీచ్‌లతో ద్వీప పర్యాటక కేంద్రాలుగా మార్చనున్నారు. సహజ తీరప్రాంతానికి హాని కలిగించకుండా స్థిరమైన అభివృద్ధిని నిర్ధారించడానికి పర్యాటక శాఖ పర్యావరణ అనుకూల రిసార్ట్‌లు, ప్రీమియం బసలను ప్లాన్ చేస్తోంది.

అమరావతికి చట్టపరమైన ఆమోదం వుంది.. కొత్త ఎయిర్ పోర్ట్ అవసరం: నారా లోకేష్

అమరావతికి చట్టపరమైన ఆమోదం వుంది.. కొత్త ఎయిర్ పోర్ట్ అవసరం: నారా లోకేష్అమరావతికి చట్టపరమైన ఆమోదం ఉందని ఐటీ, మానవ వనరుల శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ పునరుద్ఘాటించారు. బుధవారం నారా లోకేష్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ, ఈ చట్టపరమైన మద్దతు వల్లే గత ప్రభుత్వం రాజధానిని అమరావతి నుండి తరలించడంలో విఫలమైందన్నారు. ఏపీలోని చంద్రబాబు ప్రభుత్వం అమరావతి రైతులకు స్పష్టమైన హామీలు ఇచ్చారని లోకేష్ పేర్కొన్నారు. అమరావతిలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి, ఆర్థిక ప్రాంతాలు, భోగాపురంలో కనిపిస్తున్న పురోగతికి అద్దం పడుతోందని ఆయన అన్నారు.

జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌ను రాజకీయాల్లోకి రావాలని జగన్ ఎందుకు కోరుకుంటున్నారు?

జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌ను రాజకీయాల్లోకి రావాలని జగన్ ఎందుకు కోరుకుంటున్నారు?గుడ్ మార్నింగ్ ధర్మవరం ప్రచారం ద్వారా ఫేమస్ అయిన కేతిరెడ్డి వెంకటరామి రెడ్డి, ఇటీవల జరిగిన ఎన్నికల్లో బీజేపీ అభ్యర్థి చేతిలో ఓడిపోయారు. ఈ ఓటమి తర్వాత, ధర్మవరంలో ఆయన క్రేజ్ తగ్గింది. ప్రస్తుతం ఆయన తన సమయాన్ని ఎక్కువగా హైదరాబాద్‌లో గడుపుతున్నారు. ఓటమి తర్వాత, కేతిరెడ్డి తన నియోజకవర్గంలో అరుదుగా కనిపిస్తున్నారు.

సముద్రంలో కలిసే నీళ్లు ఎవరైనా వాడుకోవచ్చు : ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు

సముద్రంలో కలిసే నీళ్లు ఎవరైనా వాడుకోవచ్చు : ఏపీ సీఎం చంద్రబాబుసముద్రంలో కలిసే నీళ్లు ఎవరైనా వాడుకోవచ్చని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. పోలవరం నిర్మాణ పనులను ఆయన బుధవారం పరిశీలించారు. ఆ తర్వాత ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, 'సముద్రంలో కలిసే నీళ్లు ఎవరైనా వాడుకోవచ్చు. నీటి విషయంలో రాజకీయాలు చేయవద్దని తెలంగాణను కోరుతున్నా. రాజకీయ నేతలు పోటీపడి మాట్లాడటం సరికాదు. అక్కడి ప్రజలు కూడా ఆలోచించాలని కోరారు.

గోరింటాకు చెట్టుకు సీతమ్మకు ఏంటి సంబంధం.. గోరింటాకు చెట్టును పూజిస్తే?

గోరింటాకు చెట్టుకు సీతమ్మకు ఏంటి సంబంధం.. గోరింటాకు చెట్టును పూజిస్తే?సాధారణంగా శ్రీ రామనవమికి ముందు రోజు అశోకాష్టమిని జరుపుకుంటారు. ఈ రోజు గోరింటాకు వృక్షాన్ని పూజించడం విశేష ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఇలా అశోకాష్టమి రోజున గోరింటాకు చెట్టును పూజించడం ద్వారా ఈతిబాధలు తొలగిపోతాయి. మానసిక ప్రశాంతత చేకూరుతుంది. కుటుంబ సంక్షేమం చేకూరుతుంది. ఆయురారోగ్యాలు చేకూరుతాయి. గోరింటాకు, అశోక వృక్షం అని పిలవబడే ఈ చెట్టును అశోకాష్టమి రోజునే కాకుండా మంగళవారం, శుక్రవారాల్లో పూజిస్తే సమస్త దోషాలు తొలగిపోతాయి. రామాయణంలో సీతమ్మ తల్లి రావణుని చెరలో అశోకవనంలో వున్న సందర్భంలో అశోక వృక్షాన్ని పూజించినట్లు విశ్వాసం.

05-01-2026 సోమవారం ఫలితాలు - ధనసహాయం, చెల్లింపులు తగవు...

05-01-2026 సోమవారం ఫలితాలు - ధనసహాయం, చెల్లింపులు తగవు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం పరిచయాలు బలపడతాయి. కొంతమొత్తం ధనం అందుతుంది. ధనసహాయం, చెల్లింపులు తగవు. పరిచయస్తుల రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. చేపట్టిన పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. వ్యవహారాలు స్వయంగా చూసుకోవాలి.

04-01-2026 నుంచి 10-01-2026 వరకు మీ వార రాశిఫలాలు

04-01-2026 నుంచి 10-01-2026 వరకు మీ వార రాశిఫలాలుమేషం : : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం తలపెట్టిన కార్యం సఫలమవుతుంది. స్థిరాస్తి ధనం అందుకుంటారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. డబ్బుకు ఇబ్బంది ఉండదు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. ఆదివారం నాడు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆర్ధిక వివరాలు వెల్లడించవద్దు. సన్నిహితులతో తరచు సంభాషిస్తుంటారు. ముఖ్యమైన పత్రాలు అందుకుంటారు. దంపతుల మధ్య అవగాహన నెలకొంటుంది. కొత్త యత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు. అవకాశాలను తక్షణం అందిపుచ్చుకోండి. అనుమానాలు, అపోహలకు తావివ్వవద్దు. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. సంతానం దూకుడు అదుపు చేయండి. వస్త్ర, ఫ్యాన్సీ వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. పెద్దమొత్తం సరుకు నిల్వలో జాగ్రత్త. ఉద్యోగ బాధ్యతలను సమర్ధంగా నిర్వహిస్తారు. వృత్తి ఉపాధి పథకాలు సంతృప్తికరంగా సాగుతాయి. వేడుకకు సన్నాహాలు సాగిస్తారు.

04-01-2026 ఆదివారం ఫలితాలు - మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి.. ఖర్చులు సంతృప్తికరం...

04-01-2026 ఆదివారం ఫలితాలు - మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి.. ఖర్చులు సంతృప్తికరం...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. ఆప్తులు సాయం అందిస్తారు. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. నిలిపివేసిన పనులు పూర్తిచేస్తారు. పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగదు. ముఖ్యమైన పత్రాలు అందుకుంటారు.

సంక్రాంతి గీతల ముగ్గులు- రథం ముగ్గు

సంక్రాంతి గీతల ముగ్గులు- రథం ముగ్గుసంక్రాంతి పండుగ అంటేనే సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించే కాలం.. అంటే ఉత్తరాయణం. ఈ సమయంలో గీతలతో వేసే రథం ముగ్గు సూర్యుని ప్రయాణానికి ప్రతీక. గీతల ముగ్గుల్లో త్రిభుజాలు, చతురస్రాలు, షడ్భుజాలు వంటి ఆకృతులు ఉంటాయి. ఇరువైపులా సమానంగా ఉండే ఈ గీతల ముగ్గుల ఆకృతులు జీవితంలో కష్టసుఖాలను సమానంగా స్వీకరించాలని సూచిస్తాయి. గీతల ముగ్గుల్లో పువ్వులను తీర్చిదిద్దుతారు. ఈ పువ్వుల్లో అష్టైశ్వర్యాలకు నిలయమైన మహాలక్ష్మి వుంటుందంటారు. గీతలతో వేసే ముగ్గుల్లో వివిధ రకాల చిహ్నాలు కూడా కనబడుతుంటాయి. ముగ్గులో గోపురంలా కనబడేది ఆకాశానికి ప్రతీక.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com