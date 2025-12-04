87 అక్రమ రుణ యాప్లను బ్యాన్ చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం
అనధికార రుణ పద్ధతుల ద్వారా వినియోగదారులను మోసం చేస్తున్నట్లు గుర్తించిన 87 అక్రమ రుణ యాప్లను కేంద్ర ప్రభుత్వం నిషేధించింది. త్వరిత రుణాలను అందించే క్రమబద్ధీకరించని డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్ల ద్వారా మోసం, వ్యక్తిగత డేటాను దుర్వినియోగం చేయడం గురించి పెరుగుతున్న ఆందోళనల నేపథ్యంలో ఈ చర్య తీసుకోబడింది. సైబర్ మోసం, వేధింపులు, అధిక వడ్డీ ఛార్జీలకు సంబంధించిన బహుళ ఫిర్యాదులను అందుకున్న తర్వాత అధికారులు చర్య తీసుకున్నారు.
చట్టపరమైన, నియంత్రణ చట్రాల వెలుపల పనిచేసే డిజిటల్ రుణ సేవలు, ట్రాకింగ్ ప్లాట్ఫారమ్లపై అధికారులు ఇప్పుడు పర్యవేక్షణను కఠినతరం చేస్తున్నారు. ఆర్బీఐ, ఐటీ మంత్రిత్వ శాఖ వివరణాత్మక సమీక్ష తర్వాత ఈ చర్య వచ్చింది. వారి దర్యాప్తులో అనేక యాప్ల ద్వారా తీవ్రమైన ఉల్లంఘనలు వెల్లడయ్యాయి.
అసురక్షిత ఆన్లైన్ రుణ కార్యకలాపాలను శుభ్రపరచడానికి, దుర్బల వినియోగదారులను రక్షించడానికి దేశవ్యాప్తంగా ముందుకు రావడానికి దారితీసింది. సెక్షన్ 69ఏ కింద అధికారాలను ఉపయోగించి, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మంత్రిత్వ శాఖ తగిన ప్రక్రియ తర్వాత యాప్లకు యాక్సెస్ను బ్లాక్ చేసింది.
ప్రజా ప్రయోజనం, జాతీయ భద్రత లేదా వినియోగదారు భద్రతకు ముప్పు కలిగించే ఆన్లైన్ కంటెంట్ను తొలగించడానికి చట్టం ప్రభుత్వాన్ని అనుమతిస్తుంది. వేధింపులు, ఆర్థిక దోపిడీ, గుర్తింపు దుర్వినియోగాన్ని నిరోధించడంపై ఈ కఠిన చర్య దృష్టి సారిస్తుంది. ఆర్బీఐ లైసెన్స్ పొందిన బ్యాంకులు లేదా ఎన్బీఎఫ్సీ-లింక్డ్ ప్లాట్ఫామ్లు మాత్రమే సురక్షితమైన రుణాలను అందిస్తాయి.